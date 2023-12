Der weltweit erste selbstverstärkende COVID-19-Impfstoff, der trotz fehlender Sicherheitsdaten in Japan zugelassen wurde

Japan hat gerade einen bahnbrechenden, selbstverstärkenden mRNA-Impfstoff genehmigt, obwohl es an Beweisen mangelt, dass er sicher oder wirksam ist.

Das japanische Unternehmen Meiji Seika Pharma steht hinter dem Impfstoff, der als Kostaive sa-mRNA COVID-19-Impfstoff bekannt ist und als der weltweit erste seiner Art gilt. Es wirkt, indem es sich selbst verstärkt, nachdem es in die Körperzellen abgegeben wurde. Dies führt zu dem, was sie als “starke Immunantwort und das Potenzial für eine verlängerte Schutzdauer” bezeichnen.

Wenn herkömmliche mRNA-Impfstoffe in den Körper injiziert werden, weist die mRNA die Zellen an, ein spezifisches Protein zu erzeugen, das eine Immunantwort auslöste. Mit selbstverstärkenden mRNA–Impfstoffen werden mehrere mRNA-Kopien hergestellt, was noch mehr Spike-Protein erzeugt – und wenn uns die aktuellen mRNA-Impfstoffe etwas gelehrt haben, ist es, dass dies wahrscheinlich nicht gut endet.

Ähnlich wie die traditionellen mRNA-COVID-19-Impfstoffe, die der Welt in den letzten Jahren aufgezwungen wurden, besteht der Plan für diese Impfstoffe darin, die Menschen davon zu überzeugen, dass sie zwei Dosen der Grundimmunisierung benötigen, gefolgt von Boostern.

Mangelnde Tests, die Bedenken aufwerfen

Obwohl es hier viel zu befürchten gibt, ist eine der größten Bedenken das Fehlen von Tests, die der Impfung unterzogen wurde. Von Dezember 2022 bis Februar 2023 fand eine Studie mit nur 828 Personen statt. Um dies ins rechte Licht zu rücken, nahmen 40.000 Menschen an der Phase-3-Studie für den COVID-19-Impfstoff von Pfizer teil.

Meiji Seika Pharma behauptet, dass seine klinischen Studien gezeigt haben, dass die Auffrischung seines Impfstoffs zu “höheren und länger anhaltenden neutralisierenden Antikörpertitern gegen den ursprünglichen Stamm” und einer Subvariante von Omicron als dem Impfstoff von Pfizer führte. Und während die Empfänger des Kostaive-Impfstoffs weniger lokalisierte Reaktionen wie Schmerzen und Schwellungen an der Injektionsstelle hatten, hatten sie tatsächlich eine höhere Anzahl von mehreren spezifischen Nebenwirkungen, wie Muskelschmerzen, Kopfschmerzen, Schüttelfrost, Übelkeit, Myalgie, Unwohlsein, Schwindel und Durchfall.

Das Unternehmen hofft, den Impfstoff im nächsten Jahr auf den Markt bringen zu können.

Mögliche Nebenwirkungen von sa-mRNA-Impfstoffen

Einige Experten sind besorgt, dass diese Impfstoffe, da sie die Wirkung der aktuellen mRNA-Impfstoffe verstärken, auch die lange und tödliche Liste der damit verbundenen Nebenwirkungen verstärken könnten.

Insbesondere das Spike-Protein wurde als Faktor in vier Krankheitsbereichen im Zusammenhang mit den Jabs herausgegriffen: Blutgerinnsel, immunologische Anomalien, neurologische Erkrankungen und kardiovaskuläre Wirkungen.

Der Molekularbiologe Klaus Steger sagte der Epoch Times, dass kleine Mengen an selbstverstärkter mRNA zu einer größeren Antigenproduktion führen.

“Aufgrund erhöhter Antigenspiegel kann eine Injektion von saRNA – ob linear oder kreisförmig – unerwünschte Ereignisse verursachen, die mit wiederholten (Booster-) Injektionen von modRNA vergleichbar sind”, warnte er.

Eine in der Zeitschrift Trends in Biotechnology veröffentlichte Studie wies auf andere potenzielle Sicherheitsprobleme mit diesen Impfstoffen hin, obwohl sie insgesamt vielversprechend erklärt wurden. Es weist darauf hin, dass diese Replik-Impfstoffe bei Menschen, die immungeschwächt sind, persistieren können und daher möglicherweise nicht in der Lage sind, sie aus ihrem Körper zu entfernen. Die Autoren lenkten auch die Aufmerksamkeit auf die Fähigkeit dieser Impfstoffe, sich mit zirkulierenden Viren zu rekombinieren, was weiter untersucht werden muss.

Die Studie sagte auch, dass es Sicherheitsbedenken für schwangere Frauen geben könnte, die diese Arten von Impfstoffen verwenden, insbesondere wenn sie mit Replik-Vektoren hergestellt werden, die von Viren abgeleitet wurden, die angeborene Infektionen verursachen können. Obwohl sie sagen, dass “es nicht erwartet wird, dass es die Entwicklung des Fötus beeinflusst”, ist dies kaum eine sichere Aussage, und die Autoren der Studie bestehen darauf, dass weitere Studien erforderlich sind, um die Auswirkungen dieser Impfstoffe bei gefährdeten Menschen zu untersuchen.

