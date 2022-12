DeSantis verspricht, Pfizer, Moderna, für falsche Behauptungen über Covid-„Impfstoffe“ zur Rechenschaft zu ziehen

Bei einem privaten Treffen der Republikanischen Partei Floridas (RPOF) am Wochenende hat Florida Gov. Ron DeSantis gab Pläne an, die Pharmariesen Pfizer und Moderna für falsche Behauptungen über ihre jeweiligen Covid-„Impfstoffe“ zur Rechenschaft zu ziehen.

Mit Hilfe des Generalchirurgen von Florida, Joseph A. Ladapo, DeSantis sagt, er plane, „diese Hersteller für diesen mRNA [Schuss] zur Rechenschaft zu ziehen, weil sie sagten, dass es keine Nebenwirkungen gab und wir wissen, dass es viel gegeben hat“.

„Wir haben eine Studie in Florida durchgeführt und einen Anstieg der kardialen Aktivität bei Menschen im Alter von 18 bis 39 Jahren durch mRNA-Aufnahmen um 86 Prozent gesehen, und so werden wir einige Dinge tun, um dort Rechenschaftspflicht zu bringen. (Verwandt: DeSantis glaubt, dass Kinder nicht wegen Covid gestinigt werden sollten – aber die Schüsse sind in seinem Kopf anscheinend für Erwachsene in Ordnung.)

Während die Unternehmen hinter Impfstoffen, die im Rahmen einer Notfallgenehmigung (EUA) verabreicht werden, vor der gesetzlichen Haftung für Verletzungen und Todesfälle geschützt sind, verschwindet diese Immunität für den Fall, dass Impfstoffprodukte betrügerisch hergestellt wurden – was sowohl bei Pfizer als auch bei den jeweiligen Boten-RNA-Injektionen von Moderna der Fall zu sein scheint.

Brook Jackson, ein Whistleblower, der mit der Ventavia Research Group zusammenarbeitete, die Pfizers klinische Phase-III-Studie in Texas durchführte, reichte eine Klage ein, in der behauptet wurde, dass Pfizer sich nicht nur des Betrugs, sondern auch des Missbrauchs und der Protokollverletzungen schuldig gemacht habe.

Der ehemalige BlackRock-Manager Ed Dowd stellt auch Beweise zusammen, die Jacksons Behauptungen sowie DeSantis‘ Verfolgung von Pfizer und Moderna nach Betrug unterstützen. Seit dem Start der Operation Warp Speed sind Nicht-Covid-Todesfälle, von denen Dowd und viele andere glauben, dass sie mit den Injektionen in Verbindung stehen, bei amerikanischen Erwachsenen im erwerbsfähigen Alter zwischen 18 und 64 Jahren in die Höhe geschnellt.

Vollgejagte Amerikaner leiden unter einem 25-prozentigen Anstieg der Behinderungen im Vergleich zur allgemeinen Bevölkerung, sagt Dowd

Dowd trat kürzlich auf „Fragen Sie Dr. Drew“, in dem er argumentierte, dass die vollständig „geimpfte“ erwerbstätige Bevölkerung derzeit eine viel schlechtere Gesundheit im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung erlebt.

Etwa 100 Millionen Menschen in den Vereinigten Staaten arbeiten, und innerhalb dieser Demografie ist die Invaliditätsrate etwa 25 Prozent höher als bei der Gesamtbevölkerung des Landes, erklärte Dowd.

„Etwas ist mit unseren Mitarbeitern los“, erklärte Dowd und beklagte die Tatsache, dass sich die von Unternehmen kontrollierten Medien weigern, das anzugehen, was er für ein „riesiges Problem“ hält.

In Florida können Covid-Injektionen nicht mehr als Voraussetzung für eine Ausbildung oder Arbeit vorgeschrieben werden. DeSantis unterzeichnete im November 2021 ein Gesetz, das solche Mandate verbietet, während viele andere Staaten sie weiterhin durchsetzen.

„Wir würden nicht zulassen, dass sie Ihnen in Florida vorschreiben“, sagte DeSantis.

„Und was dann? Sie dürfen nicht klagen oder irgendeine Art von Rückgriff bekommen, wenn sie das tun wollten? Das ist also etwas, das wir in Florida führen werden. Wir sind diesen Dingen immer voraus und werden das auch in Zukunft tun.“

In den kommenden Wochen sagt DeSantis, dass seine Regierung offiziell über die nächsten Schritte bekannt geben wird, die er gegen Pfizer und Moderna vorhaben will. Sie können sich ein Video seiner Rede auf AmGreatness.com ansehen.

„Sie müssen zur Rechenschaft gezogen werden“, schrieb ein Kommentator. „Wenn sie es nicht sind, dann wird es wieder passieren.“

„Die rechtliche Immunität für die „Impfstoff“-Hersteller ist null und nichtig, wenn Betrug offensichtlich ist, wenn sie getestet und genehmigt werden“, antwortete ein anderer. „Hier gibt es viele Beweise für Betrug, weshalb sie die Studiendokumente 75 Jahre lang nicht öffentlich zugänglich halten wollten.“

