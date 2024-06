“Deutschland den Deutschen – Ausländer raus” – Ausländerfeindliche Gesänge an beliebten Aussichtspunkt durch Ausländer!

Am 17.06.2024 trafen sich am frühen Abend acht Damen in Alter von Anfang 20 bis Mitte 30 an einem beliebten Aussichtspunkt in Cochem um einen Geburtstag zu feiern. Inspiriert von einem TikTok Video sangen die Damen lautstark den Liedtext “Deutschland den Deutschen – Ausländer raus”.

Die Gesänge wurden von Anwohner wahrgenommen, die die Polizei informierten. Den Damen wurde das weitere Absingen des Textes untersagt und Ihnen wurde ein Platzverweis erteilt. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang das es sich bei den Damen ausschließlich um nichtdeutsche Staatsangehörige handelt und nur eine Frau über nennenswerte Deutschkenntnisse verfügt.

Den Damen war nach eigenen Angaben nicht bewusst, dass sie sich mit dem Liedtext möglicherweise strafbar gemacht haben könnten. Die Frauen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts der Volksverhetzung.