Deutschlands Der SPIEGEL nennt Elon Musk „Staatsfeind Nummer 2“, der ELIMINIERT werden muss!

Die größte Zeitung Deutschlands hat Elon Musk als „Staatsfeind Nummer 2“ bezeichnet, weil er „absurde Anschuldigungen“ erhoben hat, dass die Medien wollen, dass er ermordet wird.

Der SPIEGEL ist kein Freund von Musk oder seinem Kumpel Donald Trump, da er in den letzten Jahren alle möglichen Geschichten veröffentlicht hat, um das Verhalten und die Aussagen von ihm und dem ehemaligen Präsidenten zu verurteilen. Einige Beispiele sind:

– Ein Bericht aus dem Jahr 2017, der Trump als Terrorist darstellt, der den Freiheitsstaat mit einem Messer enthauptet, genau wie ISIS

Ein weiterer Bericht aus demselben Jahr, der Trump in einer KKK-Haube zusammen mit der Überschrift „Das wahre Gesicht von Donald Trump“ zeigt

– Ein Bericht aus dem Jahr 2018, der Trump als Komet darstellt, der in die Erde stürzt, zusammen mit dem Kommentar „Das Ende der Welt“

– Ein Bericht aus dem Jahr 2022, der Musk als „The Outlaw“ bezeichnet

Ein Bericht aus dem Jahr 2023, der Musk mit dem Titel „Selbstzerstörung eines Superstars“ diskreditiert

– Irgendwann stellte Der SPIEGEL Trump sogar als Primat mit dem Slogan „Im Zeitalter von Feuer und Wut“ dar

Bill Gates finanziert Der SPIEGEL bis zur nächsten Amtseinführung des Präsidenten

Dr. Simon Goddek, der über die Kritik von Der SPIEGEL an Trump und Musk twitterte, nannte die Berichterstattung der deutschen Zeitung „Hassrede vom Feinsten“. Und die oben geteilten Beispiele sind nur die Spitze des Eisbergs, da Der SPIEGEL andere Schlagzeilen wie „Trump wird einen Atomkrieg beginnen“ und „Er ist ein russischer Doppelagent“ vorgeführt hat.

„Diese Art von Rhetorik schürt Hass und Gewalt und schürt Unruhe“, sagte Dr. Goddek sagt. „Elon hat Recht mit seiner Einschätzung, und SPIEGEL verdient es, zusammen mit jedem Journalisten, der für diesen verabscheuungswürdigen Lappen arbeitet, gesellschaftlich verurteilt zu werden. Sie sind der wahre Krebs der Gesellschaft!“

Erwähnenswert ist, dass einer der größten Spender von Der SPIEGEL Bill Gates ist, was erklärt, warum die Zeitung den Milliardär Eugeniker nie zu kritisieren scheint.

Wie Sie auf dem folgenden Bild sehen können, das von Dr. Goddek, die Bill & Melinda Gates Foundation finanziert Der SPIEGEL für weitere fünf Monate. Der offensichtliche Plan war, für die Anti-Trump-Propaganda zu bezahlen, bis der neue US-Präsident eingeweiht ist.

Es stellt sich heraus, dass die Gates Foundation Der SPIEGEL rund 5,4 Millionen Dollar an Zuschüssen verliehen hat, was viel darüber aussagt, warum das Papier so berichtet, wie es tut.

„Ich denke, dass ‚Der Spiegel‘ eine Schande für den Journalismus ist und vor dem Fall der Mauer wie ein ostdeutsches Propagandamagazin wirkt“, schrieb jemand auf X / Twitter. „Legacy-Medien scheinen wirklich stark von der Linken auf der ganzen Welt untergraben zu werden.“

„Das ist eine der schlimmsten, linksextremsten Propagandamagazine“, schrieb ein anderer. „Das Traurige daran ist, dass viele Deutsche sie ernst nehmen.“

„Nichts sagt ‚Pressefreiheit‘ aus, als Industriedisruptoren als öffentliche Feinde zu bezeichnen“, sagte ein anderer. „Wann wurde das Establishment in Frage zu einem Verbrechen? Orwell hatte ein Wort dafür … und es war nicht ‚Demokratie‘.“

„Die deutsche Presse spricht immer für die Regierung“, sagte ein anderer. „Ich habe keine einzige Ausgabe gelesen (auch nicht auf Deutsch), die von der Position der Regierung zu etwas abwich. Trump sollte sich dessen inzwischen sehr bewusst sein.“

Ein anderer teilte das folgende Bild, das zeigt, wer was auf der Weltbühne kontrolliert:

„Diese Leute werden nur von Geld und Macht angetrieben“, sagte ein anderer. „Sie werden von den Leuten kontrolliert, die die Fäden ziehen.“

