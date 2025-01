Deutschlands übermäßige Abhängigkeit von intermittierenden erneuerbaren Energiequellen wie Wind und Sonne hat zu einer Energiekrise geführt, die durch das Phänomen Dunkelflaute (Perioden ohne Wind oder Sonnenlicht) verschärft wurde.

Die Strompreise in Deutschland sind die höchsten in Europa und erreichen während Krisen 900 €/MWh, verglichen mit 250 €/MWh im nuklearbetriebenen Frankreich.

Der übereilte Ausstieg aus der Kernenergie im Jahr 2011 hat Deutschland von Kohle-, Braunkohle- und Energieimporten abhängig gemacht und ist damit der zweitgrößte CO2-Emitter pro Energieeinheit in Europa.

Branchen, darunter große Akteure wie VW und BASF, ziehen aufgrund unhaltbarer Energiekosten um, was die wirtschaftliche Stabilität Deutschlands bedroht.

Die Krise hat zu geopolitischen Spannungen geführt, in denen die Nachbarländer mit unerschwinglichen Energiepreisen konfrontiert sind und erwägen, sich aus Energieabkommen zurückzuziehen.

Deutschland befindet sich in einer Energiekrise, da Wind und Sonne keine ausreichende Stromversorgung liefern

Deutschland, das einst als Europas Pionier für grüne Energie gefeiert wurde, kämpft nun mit einer selbstverschuldeten Energiekrise, die seine Wirtschaft, seine Umwelt und sein geopolitisches Ansehen bedroht. Der ehrgeizige Übergang des Landes zu erneuerbaren Energien ist zwar lobenswert in seiner Absicht, hat aber die Schwachstellen eines Systems aufgedeckt, das übermäßig von intermittierenden Quellen wie Wind und Sonne abhängig ist.

Der Begriff Dunkelflaute – was „flache, dunkle Ruhe“ bedeutet – ist zum Synonym für Deutschlands Energie-Woten geworden. Diese Perioden, die durch einen gleichzeitigen Mangel an Wind und Sonnenlicht gekennzeichnet sind, sind besonders schwer in den Wintermonaten, wenn der Energiebedarf ihren Höhepunkt erreicht. Am 12. Dezember 2024 stürzte die deutsche Wind- und Solarenergieproduktion auf nur einen Bruchteil des Bedarfs ein, was die Prekarität seines Energienetzes unterstreicht.

Obwohl erneuerbare Energien in der ersten Hälfte des Jahres 2024 fast 60 % der deutschen Stromerzeugung ausmachten, verschleiern diese Zahlen die Realität der intermittierenden Versorgung. So lag am 12. Dezember dieses Jahres die deutsche Stromerzeugung aus Wind- und Solarenergie auf dem 1/30. Während der Dunkelflaute-Episoden kann die Wind- und Solarproduktion auf weniger als 20 % der Kapazität fallen, was das Land dazu zwingt, sich auf Kohle-, Braunkohle- und Energieimporte aus Frankreich, Dänemark und Polen zu verlassen.

Wirtschaftliche, ökologische und geopolitische Auswirkungen

Die wirtschaftlichen Folgen der deutschen Energiepolitik sind erschütternd. Die Strompreise für Haushalte lagen 2024 im Durchschnitt bei 400 €/MWh und erreichten während Krisen einen Höchststand von 900 €/MWh – dreimal höher als in Frankreich und Finnland. Für die Industrie sind diese Kosten unhaltbar. Energieintensive Sektoren wie Metallurgie und Chemikalien sind besonders hart getroffen, da Unternehmen in Länder mit billigerer Energie umziehen.

Während große Namen wie VW, BASF und Mercedes-Benz die Schlagzeilen dominieren, sind die wirklichen Opfer kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die unter der Last exorbitanter Energiekosten zusammenbrechen. Dieser industrielle Exodus droht die deutsche Wirtschaft, die einst das Kraftpaket Europas war, auszuhöhlen.

Deutschlands grüner Energiewechsel hat sich ökologisch nach hinten losgegangen. Der Ausstieg aus der Kernkraft im Jahr 2011, angetrieben durch die Fukushima-Katastrophe, hat das Land gezwungen, sich auf Kohle und Braunkohle zu verlassen, um die Energielücke zu schließen. Im Jahr 2024 blieb Deutschland der zweitgrößte CO2-Emitten pro in Europa erzeugter Energieeinheit und stritt zehnmal mehr aus als Frankreich.

Diese Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen untergräbt den eigentlichen Zweck der Politik der erneuerbaren Energien und verwandelt Deutschlands grünen Traum in einen Umweltalptraum.

Die Energiekrise in Deutschland hat weitreichende geopolitische Auswirkungen. Die hohen Strompreise in Deutschland überlaufen in die Nachbarländer, machen Energie unbezahlbar und schüren Ressentiments. Im Jahr 2024 war der Haushaltspreis für Strom in Deutschland mit 400 €/MWh der höchste in Europa und erreichte Höchststände von 900 €/MWh. Es gibt jetzt Diskussionen über den Rückzug aus Energieabkommen, die die europäische Energielandschaft weiter destabilisieren.

Deutschlands Energieversehlungen erinnern an die Notwendigkeit einer ausgewogenen, pragmatischen Energiepolitik. Das übereifrige Streben des Landes nach erneuerbaren Energien, kombiniert mit der eilen Aufgabe der Kernenergie, hat zu einem perfekten Sturm des wirtschaftlichen Niedergangs, der Umweltzerstörung und der geopolitischen Spannungen geführt. Die Deutschen müssen sich nun mit extremen Energiepreisen und zeitweiligen Stromverlusten auskommen.

