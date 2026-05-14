DIAGNOSE-CHAOS IN LOHR! GERICHTSURTEIL UND Prof. V.-GUTACHTEN PRALLEN FRONTAL AUFEINANDER – NEUE WIDERSPRÜCHE ERSCHÜTTERN DEN FALL THOMAS KREBS Teil 1 und 2 und 3!

GEFAHR-PROGNOSE ERSCHÜTTERT LOHR! NEUE WIDERSPRÜCHE IM FALL THOMAS KREBS – KRITIKER SPRECHEN VON KONSTRUIERTER BEDROHUNG UND GUTACHTEN-BEBEN!

Lohr am Main – Jetzt geraten die nächsten Aussagen rund um den Fall Thomas Krebs ins Zentrum heftiger Kritik! Im Fokus steht diesmal die Frage, worauf die angebliche Gefährlichkeit des langjährigen Maßregelvollzug-Patienten überhaupt beruhen soll. Während das Urteil aus dem damaligen Verfahren laut Unterlagen immer wieder einen direkten Zusammenhang zwischen Amphetamin-Konsum, psychotischen Episoden und Eskalationen beschreibt, soll das spätere Gutachten von Prof. Dr. V. plötzlich ein völlig anderes Bild zeichnen. Kritiker sprechen von einem dramatischen Widerspruch mit enormer Sprengkraft. Denn im damaligen Urteil seien sämtliche Vorfälle, Polizeieinsätze und psychischen Ausnahmezustände ausschließlich unter Einfluss von Amphetaminen dokumentiert worden. Die Gefährlichkeit sei demnach immer substanzbedingt gewesen. Doch Jahre später werde plötzlich behauptet, die Gefahr bestehe unabhängig von Drogenkonsum weiter. Für Beobachter des Falls ist das ein Paukenschlag, der massive Fragen aufwirft.

Besonders brisant: Nach Darstellung von Kritikern widerspricht die neue Einschätzung nicht nur dem ursprünglichen Urteil, sondern auch mehreren späteren Bewertungen und Klinikberichten. So soll selbst aus früheren Stellungnahmen hervorgehen, dass manische Symptome und psychische Entgleisungen nur unter extremem Stress oder unter Einfluss von Substanzen aufgetreten seien. Genau deshalb werfen Unterstützer von Thomas Krebs den beteiligten Gutachtern nun vor, eine dauerhafte Gefährlichkeit zu konstruieren, die sich über Jahre hinweg überhaupt nicht gezeigt habe. Immer wieder fällt dabei der Vorwurf, dass alte Behauptungen fortgeschrieben würden, obwohl aktuelle Entwicklungen angeblich ein anderes Bild liefern. Besonders empörend finden Kritiker dabei den Umstand, dass über einen langen Zeitraum offenbar kein einziger vergleichbarer Vorfall ohne Drogen dokumentiert worden sei. Trotzdem werde weiterhin mit einer angeblich schweren Gefährdung argumentiert.

Jetzt eskaliert der Streit endgültig auch bei der Frage rund um Medikamente und psychiatrische Prognosen. Hinter den Kulissen soll es heftige Diskussionen darüber geben, ob frühere Annahmen überhaupt noch haltbar sind oder ob der gesamte Fall neu bewertet werden müsste. In sozialen Netzwerken und juristischen Kreisen ist bereits von einem „Gutachten-Kollaps“ die Rede. Beobachter sprechen von einem möglichen Justiz- und Psychiatrie-Skandal mit enormer Tragweite. Der Druck auf Klinik, Gutachter und beteiligte Stellen wächst damit weiter massiv an. Immer lauter wird die Forderung nach vollständiger Transparenz, Offenlegung aller Unterlagen und einer unabhängigen Neubewertung des gesamten Verfahrens. Für viele Kritiker ist klar: Sollte sich bestätigen, dass zentrale Gefährlichkeitsannahmen im Widerspruch zu früheren Urteilen und eigenen Klinikunterlagen stehen, könnte der Fall Thomas Krebs zu einem der explosivsten Psychiatrie-Streitfälle Bayerns werden.

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