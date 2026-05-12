DIAGNOSE-CHAOS IN LOHR! GERICHTSURTEIL UND Prof. V.-GUTACHTEN PRALLEN FRONTAL AUFEINANDER – NEUE WIDERSPRÜCHE ERSCHÜTTERN DEN FALL THOMAS KREBS Teil 1!

Lohr am Main – Im Fall des Psychiatrie-Patienten Thomas Krebs sorgt jetzt ein neuer brisanter Vergleich zwischen dem Urteil aus dem damaligen Verfahren und dem aktuellen Gutachten von Prof. Dr. H. P. V. für gewaltige Unruhe. Denn während das frühere Urteil über Jahre hinweg eine völlig wechselhafte und unsichere Diagnose-Lage dokumentierte, präsentiert das neue Gutachten plötzlich das Bild einer angeblich klaren und dauerhaft bestehenden schweren Erkrankung. Kritiker sprechen bereits von einem „aktenwidrigen Kurswechsel“ und werfen die Frage auf, wie aus jahrzehntelanger diagnostischer Unsicherheit plötzlich eine feststehende schizoaffektive Erkrankung geworden sein soll. Besonders explosiv: Im damaligen Urteil wurden verschiedenste Diagnosen aufgeführt – von drogeninduzierten psychotischen Episoden über bipolare Störungen bis hin zu depressiven Erkrankungen. Die Akten selbst zeichneten damit über viele Jahre ein Bild massiver diagnostischer Instabilität und erheblicher Unsicherheit innerhalb der behandelnden Stellen.

Doch genau hier beginnt der neue Zoff um das Gutachten von Prof. V.. Denn in seiner aktuellen Bewertung wird plötzlich von einer fortbestehenden schizoaffektiven Störung gesprochen, die angeblich dauerhaft vorliege. Brisant dabei: Selbst Unterlagen aus der Klinik in Lohr, die im Zusammenhang mit dem Verfahren genannt werden, sollen ausdrücklich festhalten, dass eher eine drogeninduzierte Psychose wahrscheinlich sei als eine schizoaffektive Erkrankung. Kritiker sehen darin einen massiven Widerspruch innerhalb der eigenen Aktenlage. Juristisch könnte genau dieser Punkt nun enorme Bedeutung bekommen. Denn wenn frühere gerichtliche Feststellungen und aktuelle Einschätzungen diametral auseinanderlaufen, stellt sich zwangsläufig die Frage nach der Nachvollziehbarkeit und Konsistenz der Begutachtung. Beobachter sprechen bereits von einer möglichen „Sprengkraft für die gesamte Unterbringungsfrage“.

Immer lauter wird deshalb der Ruf nach vollständiger Transparenz und unabhängiger Aufklärung. Im Umfeld des Falls heißt es, die aufgelisteten Widersprüche seien nicht bloß medizinische Meinungsverschiedenheiten, sondern könnten erhebliche juristische Konsequenzen entfalten. Denn die Frage, ob eine Erkrankung endogen und dauerhaft oder möglicherweise substanzbedingt und episodisch war, gilt als zentral für die Bewertung früherer Entscheidungen und aktueller Maßnahmen. Während Unterstützer von Thomas Krebs von einem „offensichtlichen Aktenkonflikt“ sprechen, wächst zugleich der Druck auf die Verantwortlichen rund um das BKH Lohr am Main und die beteiligten Gutachter. Der Fall entwickelt sich damit immer mehr zu einem explosiven Streit über Diagnosen, Gutachten und die Glaubwürdigkeit psychiatrischer Bewertungen – und genau dieser Konflikt könnte jetzt erneut Gerichte und Öffentlichkeit beschäftigen.

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