Was als Erfolgsgeschichte verkauft wird, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als bitterer Reinfall: Neue Zahlen zeigen, dass 14 von 20 Flüchtlingen ihren Job nach kurzer Zeit wieder hinschmeißen! Während Politiker großspurig von „gelungener Integration“ sprechen, offenbart sich in Wahrheit ein alarmierendes Scheitern. Viele Arbeitsverhältnisse enden nach wenigen Wochen, teils aus mangelnder Qualifikation, teils wegen Sprachbarrieren oder fehlender Motivation. Unternehmen klagen über hohe Ausfallquoten, Kollegen berichten von Konflikten im Arbeitsalltag. Dennoch preisen Regierungsvertreter die wenigen verbliebenen Jobverhältnisse als „wichtigen Fortschritt“. Kritiker sprechen von einer regelrechten Täuschung der Öffentlichkeit: Mit geschönten Formulierungen solle der Eindruck erweckt werden, Integration funktioniere reibungslos – obwohl die harten Fakten das Gegenteil belegen. Für Steuerzahler bedeutet das Milliardenkosten bei gleichzeitiger Erfolglosigkeit. Immer mehr Bürger fühlen sich hintergangen und verlangen, dass endlich ehrlich über die Probleme gesprochen wird. Denn eines steht fest: Von einem echten Erfolg kann bei einer Quote von 14 gescheiterten Jobs auf 20 Versuche keine Rede sein.