Die Ernennung von Gaetz zum US-Generalstaatsanwalt löst PANIK im Sumpf von Washington D.C. aus

Die Entscheidung des designierten Präsidenten Donald Trump, die USA anzukündigen Der Abgeordnete Matt Gaetz (R-FL) als neuer Leiter des Justizministeriums (DOJ) hat die Sumpfkreaturen in Washington, D.C. in Panik versetzt.

Der Immobilienmogul gab die Ankündigung am Mittwoch, den 13. November, auf seiner Plattform Truth Social bekannt. Trump bemerkte, dass Gaetz „die mit Waffen eingesetzte Regierung beenden, unsere Grenzen schützen, kriminelle Organisationen abbauen und das schwer erschütterte Vertrauen der Amerikaner in das Justizministerium wiederherstellen würde“, wenn der Kongressabgeordnete aus Florida als nächster US-Generalstaatsanwalt bestätigt wird. (Verwandt: Der Abgeordnete Gaetz führt die Anklage zum Abbau des illegalen Massenüberwachungssystems der Regierung an.)

Der Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson (R-LA), sagte Reportern am Mittwochabend, dass Gaetz seinen Rücktritt aus dem Repräsentantenhaus in einem Brief angeboten habe. Es ist jedoch noch nicht in Kraft getreten, da es nicht im Repräsentantenhaus angekündigt wurde.

„Ich denke, aus Respekt vor uns hat [Gaetz] sein Rücktrittsschreiben mit sofortiger Wirkung herausgegeben“, sagte der Sprecher. „Das hat uns ein wenig überrascht, aber ich habe ihn gefragt, was die Argumentation sei. Er sagte: ‚Nun, man kann nicht zu viele Abwesenheiten haben.'“

Laut NBC News wird eine Sonderwahl stattfinden, um Gaetz‘ jetzt vakanten Sitz zu besetzen. „Nach dem Gesetz des Bundesstaates Florida gibt es eine Frist von etwa acht Wochen, um einen freien Sitz auszuwählen und zu besetzen“, bemerkte Johnson.

Die Mainstream-Medien fuhren fort, dass Gaetz‘ Auswahl für viele im DOJ und dem Federal Bureau of Investigation (FBI) als Überraschung kam. Ein hochrangiger FBI-Beamter sagte, sie hofften, dass „drei oder vier Senatoren“ ihn nicht bestätigen würden.

Beamte des DOJ nannten Trumps Wahl „verrehnt“ und argumentierten, dass der Kongressabgeordnete aus Florida der am wenigsten qualifizierte Kandidat in der Geschichte der Abteilung war. Ein hochrangiger DOJ-Beamter nannte die Idee, dass Gaetz US-Generalstaatsanwalt wird, „lächlich“ und fügte hinzu, dass er „nicht bestätigbar sein sollte“.

Gesetzgeber auf beiden Seiten des Zauns kritisieren auch Gaetz, der als AG gewählt wird

InfoWars

berichtete, dass einige Gesetzgeber sowohl der republikanischen als auch der demokratischen Partei ihre Enttäuschung über Trumps Entscheidung, das DOJ zu führen, zum Ausdruck gebracht haben.

USA Rep. und jetzt U.S. Der gewählte Senator Adam Schiff (D-CA) klagte gegen den GOP-Kongressabgeordneten. Schiff ist bemerkenswert dafür, dass er die Hauptfigur ist, die die jetzt entlarvte Lüge vorantreibt, dass Trump mit Russland zusammengedrungen hat, um die Wahlen 2016 zu gewinnen.

Der Demokrat schrieb: „Zuerst hat der Oberste Gerichtshof einem Präsidenten Immunität für die Bewaffnung des Justizministeriums gewährt? Jetzt will Trump Gaetz zum [Generalanwalt] ernennen?“

„Ihn zu bestätigen würde bedeuten, die schlimmsten potenziellen Missbräuche von [dem] DOJ zu bekräftigen. Er muss vom Senat abgelehnt werden.“

USA Senator Chris Murphy (D-CT) nannte Gaetz‘ Nominierung einen „roten Alarmmoment für die amerikanische Demokratie“. In Der Zwischenzeit, U.S. Senator Lisa Murkowski (R-AL) beschrieb Gaetz als „keinen ernsthaften Kandidaten“ für die Position, in die er berufen wurde.

Sogar die Mainstream-Medien reagieren schrecklich auf die Nachricht von Gaetz‘ Ernennung. „Die allgemeine Stimmung auf [Capitol Hill] ist im Moment WTF“, berichtete MSNBC-Korrespondentin Julie Tserkin. „Die Leute sind besonders schockiert über die Nachricht von Gaetz.“

„Ich kann mir nicht vorstellen, warum jemand dafür stimmen würde, Gaetz als Gastgeber bei Red Lobster zu bestätigen, geschweige denn den Generalstaatsanwalt der Vereinigten Staaten“, schrieb Jonah Goldberg von The Dispatch. Der ehemalige Fox News-Moderator Geraldo Rivera, der jetzt bei NewsNation ist, nannte den Kongressabgeordneten von Florida einen „Dusch“ und beschrieb ihn als eine „schlechte“ Wahl, um das DOJ zu führen.

„Die Deep State Democrats, RINO-Republikaner und ältere Medienfiguren schmelzen über die Aussicht, dass Gaetz das Justizministerium leitet, angesichts seiner früheren Interessenvertretung für den Abbau der Bewaffnung der Regierung“, bemerkte InfoWars.

„Wenn die DC-Elite in eine völlige Kernschmelze gerät, ist das ein Signal, dass Gaetz wahrscheinlich die perfekte Person ist, um denjenigen Rechenschaft zu ziehen, die das Justizsystem als Waffe eingesetzt haben.“

Besuchen Sie BigGovernment.news für ähnliche Geschichten.

Beobachten Sie U.S. Senator Marco Rubio (R-FL) bestätigt, dass Matt Gaetz vom gewählten Präsidenten Trump als nächster US-Generalstaatsanwalt ausgewählt wurde, was er richtig macht.

Dieses Video stammt aus dem NewsClips-Kanal auf Brighteon.com.

Weitere verwandte Geschichten:

Trump ernennt Elon Musk, Vivek Ramaswamy zum Leiter des neuen DOGE „Manhattan-Projekts“, um die „Regierungseffizienz“ zu optimieren.

Trump ernennt Wahlkampfmanagerin und ehemalige Big-Pharma-Lobbyistin Susie Wiles zu seiner Stabschefin.

Trump ernennt Stephen Miller zu seinem stellvertretenden Stabschef für Politik.

Trump wählt den kriegsbetränten Shill Pete Hegseth zum Verteidigungsminister.

Zu den Quellen gehören:

InfoWars.com

NBCNews.com

Brighteon.com

newstarget.com