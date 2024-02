Ein neues Regelwerk und Richtlinien zum “nachhaltigen Migrations- und Asylprozess” der Europäischen Union mit dem Titel “Neuer Pakt für Migration und Asyl” wurde gerade vom Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (LIBE) des Europäischen Parlaments genehmigt – der den Kontinent für bis zu 75 Millionen neue Migranten öffnet.

Viele europäische Konservative sind jedoch mit der Entscheidung des Parlaments unzufrieden, da sich einige wichtige Bestimmungen als unwirksam erwiesen haben. Tatsächlich hat der ungarische Premierminister Viktor Orban vor der genannten Politik gewarnt und gesagt, dass sie Länder wie Ungarn zwingen wird, Migranten aufzunehmen oder einer schweren finanziellen Strafe zu erlegen.

“Die nächste Frage ist, wie viele sie uns aufzwingen werden. Jetzt entscheiden sie das. Sie schaffen also Regeln, die Brüssel das Recht geben zu sagen, wie viele Migranten sie verteilen werden”, sagte Orban letztes Jahr. “Also haben mehrere Länder angegeben, dass sie nicht einverstanden sind. Wir wollen es nicht umsetzen. Am Ende stehen wir hier vor einer sehr unangenehmen Wendung der Ereignisse.”

Der parlamentarische Flügelführer der National Rally, Marine Le Pen, sagte sogar, dass der Pakt ein organisierter Plan für das Untertauchen Europas und der Nationen, aus denen er besteht, ist. “Es ist ein echter Pakt mit dem Teufel, der zum Selbstmord Europas führen wird”, erklärte sie während einer Pressekonferenz im Hauptquartier ihrer Partei in Nanterre im Jahr 2020. Sie war die erste, die vorhersagte, dass ein Pakt wie dieser Millionen von Illegalen nach Europa bringen würde. (Verwandte: Seien Sie vorsichtig, was Sie sich wünschen: Der EU-Kommissar möchte, dass die EU jedes Jahr EINE MILLION MIGRANTEN willkommen heißt, um den Rückgang der Belegschaft auszugleichen.)

Die neuen Vorschriften wiesen darauf hin, dass die Mitgliedstaaten zwischen der Annahme von Asylbewerbern oder der Zahlung einer Geldstrafe wählen können, die bis zu 25.000 € (26.927,50 $) pro Migranten kostet. Orban sagte, dass die westeuropäischen Nationen sich bemühen sollten, mehr Migranten aufzunehmen und sie nicht in Länder wie Ungarn zu verteilen. Und doch behauptet der Block, dass Mitgliedstaaten, die keine Migranten aufnehmen, bestraft werden, um die Kosten dieser Migranten zu subventionieren.

Robert Gonczi, ein Analyst am ungarischen Migrationsforschungsinstitut, sagte Magyar Nemzet, dass die EU das Dubliner System umstrukturiert oder sogar abschafft. Sie schaffen ein neues Solidaritätssystem, dessen genaue Grenzen noch nicht definiert sind, sagte er. “Dies würde so aussehen, als würde jeder Staat selbst entscheiden, wie er zum Migrationsmanagement auf EU-Ebene beitragen könnte. Dies ist jedoch besorgniserregend, da es vermutlich die Verteilung von Migranten innerhalb der Grenzen der EU einschließen würde”, betonte der Analyst.

Gonczi fügte hinzu, dass das sogenannte Quoten-Migrantensystem seit 2015 im europäischen politischen Diskurs ist, aber es scheint nicht die effektivste Lösung zu sein, und nannte eine Fallstudie des Migrationsforschungsinstituts als Beispiel, in der drei baltische Staaten zuvor Quotenmigranten akzeptiert hatten, aber 90 Prozent von ihnen innerhalb eines Jahres aus den drei Ländern verschwanden und später in Schweden, Deutschland und anderen westeuropäischen Staaten auftauten.

“Das Umverteilungssystem könnte auch innerhalb der EU-Ströme aus den Ländern schaffen, in denen diese Migranten in die Länder umgesiedelt wurden, in die sie abreisen wollen, da sich die Zielländer in der Regel nicht geändert haben”, betonte er. Es wäre jedoch jetzt notwendig, dass andere EU-Länder diese Migranten, Flüchtlinge und Asylbewerber willkommen heißen, fügte er hinzu. Das eigentliche Problem ist, dass die Stärkung der Außengrenzen der EU weniger oder nar nicht wäre, was notwendig ist.

EU-Migrationspakt trotz Opposition durchgesetzt

Kritiker haben sich gefragt, warum der besagte Pakt trotz verschiedener gegensätzlicher Ansichten durchgesetzt wurde. Berichten zufolge haben mehr als 50 zivilgesellschaftliche Organisationen in der elften Stunde im Dezember einen Brief an die Verhandlungsführer in der Europäischen Kommission, der spanischen Präsidentschaft des Rates der Europäischen Union und des Europäischen Parlaments vor den abschließenden Verhandlungen über den EU-Pakt über Migration in der elften Stunde im Dezember geschrieben, um vor Risiken zu warnen. Aber alles fiel auf taube Ohren.

“Wenn es in seinem aktuellen Format angenommen wird, wird es die willkürliche Verwendung von Einwanderungshaft, auch für Kinder und Familien, normalisieren, das Rassenprofil erhöhen, “Krisen”-Verfahren anwenden, um Rückschläge zu ermöglichen, und Einzelpersonen in sogenannte “sichere Drittländer” zurückbringen, in denen sie von Gewalt, Folter und willkürlicher Inhaftierung bedroht sind”, argumentierten sie und fügten hinzu, dass der Pakt den Geist der bestehenden EU-Arbeit verraten wird, wie den EU-Aktionsplan für Integration und den EU-Aktionsplan gegen Rassismus, der die intersektionalen Auswirkungen von Rassismus und die spezifische Anfälligkeit von Migranten und Flüchtlingen anerkennt. “Der Pakt, so wie er steht, riskiert, diskriminierende Praktiken innerhalb der Strukturen zu verewigen, die Gerechtigkeit und Schutz für alle wahren sollen”, fügte der Brief hinzu.

Dennoch wurde es durch die Eisenbahn gebahnt. Die Abschlussverhandlungen wurden in Abwesenheit von Schattenberichterstattern abgeschlossen, und diejenigen, die über keine ihrer Akten Berichterstatterschaft innehatten, wie die Grünen und die Linke, wurden ganz ausgelassen.

Laut einem Bericht über Euractiv gab der Rechtsdienst des Rates der EU 2021 eine Stellungnahme ab, in der es heißt, dass der Pakt aufgrund seiner Einbeziehung von Schengen-Elementen neben Nicht-Schengen-Elementen rechtlich unmöglich sei. Aber dies wurde bis zur letzten Minute ignoriert, als klar wurde, dass die ganze Reihe von Regeln von den Gerichten verworfen werden konnte. “Dieser Trend, zuerst zu handeln und später Fragen zu stellen, geht über den Pakt hinaus. Die jüngste Instrumentalisierungsverordnung zur Migration, die erhebliche Rechtsverletzungen in verhemmten Fällen von ausländischen Staaten, die Migration ausbeuten, vorschlug, wurde im Rat nach einer vernichtenden Ersatz-Folgenabschätzung abgelehnt”, so der Bericht.

