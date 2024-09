Die FDA genehmigt den Impfstoff mit Affenpocken, obwohl sie anerkennt, dass er GEFÄHRLICH ist

Die Food and Drug Administration (FDA) hat einen Impfstoff für Personen zugelassen, die als “hohes Risiko” für Affenpocken gelten, obwohl sie anerkennt, dass die Injektion selbst gefährlich ist.

Die Regulierungsbehörde hat den Impfstoff ACAM2000 am 29. August zugelassen. Suzanne Burdick von The Defender sagte in einem Bericht, dass der Impfstoff von Emergent BioSolutions hergestellt wurde, einem Unternehmen, das sich auf Impfstoffe gegen biochemische Kriegsführungsbedrohungen wie Milzbrand und Pocken spezialisiert hat. Während ACAM2000 2007 zunächst für Pocken zugelassen wurde, erlaubt die kürzlich erweiterte ergänzende Zulassung der FDA, dass es bei Personen mit “hohem Risiko” für Affenpocken, wie z. B. Mitgliedern der LGBT-Gemeinschaft, injiziert wird.

Laut einer Pressemitteilung der FDA zum Zeitpunkt ihrer Zulassung ist “ACAM2000 ein “lebend replizierender Impfstoff gegen das Vaccinia-Virus”. Sogar der Medikamentenleitfaden der Regulierungsbehörde für die Injektion räumt ein, dass sie mehr schaden als nützen kann. (Verwandt: Südafrikanische Gruppe fordert die Mpox-Notstandserklärung der WHO in Frage und warnt die Öffentlichkeit vor den Gefahren von Impfstoffen.)

InfoWars berichtete, dass die erste Seite des von der FDA bereitgestellten Medikamentenleitfadens von ACAM2000 zahlreiche Nebenwirkungen auflistet. Dem Leitfaden zufolge kann das lebende Vaccinia-Virus in der Injektion “auf Personen übertragen werden, die engen Kontakt mit der geimpften Person haben”. Erschwerend kommt hinzu, dass ACAM2000 “bei geimpften Personen und ihren engen Kontakten, auf die sich das Impfstoffvirus ausgebreitet hat, zu ernsthaften Komplikationen führen kann.

ACAM2000 schadet mehr als nützt

Der leitende Forscher der Children’s Health Defense, Karl Jablonowski, verurteilte die FDA-Zulassung von ACAM2000 als “öffentliche Gefahr, nicht als die Praxis der öffentlichen Gesundheit”. Er sagte dem Verteidiger: “Man kann ACAM2000 einen ‘Impfstoff’ nennen, aber seine Auswirkungen auf die USA werden wie eine ‘Kranke’ sein.”

“Die Ausbreitung des Vaccinia-Virus ist eine Zufügung und ein Angriff, da eine ahnungslose Person unmöglich zustimmen kann. Aus guten Gründen würden Sie diesem Impfstoff nicht zustimmen – selbst wenn Sie glauben würden, dass Ihre Vorteile Ihre Risiken überwiegen – da Sie zu einem potenziellen Vektor einer Krankheit werden, die für das Herz schädlich und sowohl für den Fötus als auch für das Kind tödlich ist.”

Jablonowski fuhr fort, dass die Packungsbeilage von ACAM2000 zeigt, dass das Department of Health and Human Services (HHS) etwa 520 pro Million Impfstoffempfänger gefunden hat, die sich nach der Impfung an einer Herzentzündung zugezogen haben – etwa einer von 2.000. Aber an anderer Stelle in der Packungsbeilage räumt die FDA ein, dass das Risiko 5,7 pro 1.000 Impfungen beträgt – etwa eine von 175 Personen.

“Wenn die 262 Millionen Erwachsenen in den USA diesen Impfstoff erhalten würden, würden schätzungsweise 1,493 Millionen die schwere Nebenwirkung von Myoperikarditis [d. h. Herzschleimhaut und/oder Muskelentzündung] bekommen”, bemerkte er.

Internist und Experte für biologische Kriegsführung Dr. Meryl Nass sagte, dass die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) während einer Sitzung im Juni 2022 auch das Risiko einer Herzentzündung bei 5,7 pro 1,00 primären ACAM2000-Impfungen anerkannt haben.

“Es ist eine riesige Zahl. Die Tatsache, dass die FDA und die CDC es anerkennen, bedeutet, dass niemand den Impfstoff erhalten sollte”, teilte sie mit.

“Myoperikarditis ist eine lebensbedrohliche Erkrankung; sie senkt Ihre Lebenserwartung. Dieses Risiko, 1 zu 175, ist höher als bei allen anderen zugelassenen Impfstoffen, für die die CDC Nebenwirkungen anerkennt. Das ist das Schlimmste.”

Kardiologe Dr. Peter McCullough erzählte, dass HHS-Sekretär Xavier Becerra 2022 einen öffentlichen Gesundheitsnotstand für Affenpocken ausgerufen habe, die Erklärung aber Anfang 2023 auslaufen lies.

“Die Krise zauberte wenig Angst für den durchschnittlichen Amerikaner, da man erfuhr, dass die Infektion größtenteils ein pustulärer Ausschlag war, der bei intensivem sexuellen Kontakt unter schwulen/bisexuellen Männern mit den Hautblasen um den Anus und das Gesäß oder den Mund auftrat”, schrieb er in einem Beitrag vom 18. August auf seinem Substack.

Besuchen Sie MonkeyPoxReport.com für weitere ähnliche Geschichten.

Sehen Sie sich dieses Video über die Auswirkungen des ACAM2000-Impfstoffs für Affenpocken an, den die FDA im August zugelassen hat.

Dieses Video stammt vom Dissident7-Kanal auf Brighteon.com.

Weitere verwandte Geschichten:

In der Wissenschaft, die hinter den Kinderimpfstoffen der CDC stehen, fehlen doppelblinde, placebokontrollierte Studien und verbergen unerwünschte Ereignisse.

Singapur startet Quarantäne- und Impfkampagne für Affenpocken.

Der Eigentümer des Speditionsunternehmens behauptet, dass der AFFENPOK-IMPFSTOFF vor den Wahlen im November heimlich verteilt wird.

COVID, Affenpocken und jetzt West-Nil: Die Angstschürung des Wahlvirus geht weiter.

Die WHO warnt davor, dass der neue Affenpockenstamm ein globaler Notfall ist.

Zu den Quellen gehören:

InfoWars.com

ChildrensHealthDefense.org

FDA.gov

Brighteon.com

newstarget.com