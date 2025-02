Die FDA hat die Justiz über die Impfdokumente von Pfizer in die Irre geführt

Am 6. Dezember 2024 wies ein Bundesrichter die US-amerikanische Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde (FDA) an, Dokumente im Zusammenhang mit der Notfallgenehmigung für die Verwendung des COVID-19-Impfstoffs von Pfizer freizugeben. Diese Dokumente waren vor der Öffentlichkeit verborgen gewesen.

(Artikel erneut veröffentlicht von Blog.MaryanneDemasi.com)

Der Rechtsstreit reicht bis ins September 2021 zurück, als Rechtsanwalt Aaron Siri eine Klage nach dem Freedom of Information Act (FOIA) im Namen der Public Health and Medical Professionals for Transparency einreichte. Die Kläger beantragten Zugang zu der riesigen Fundgrube an Dokumenten, auf die sich die FDA stützte, um den Impfstoff von Pfizer zu genehmigen.

Ursprünglich schlug die FDA einen Zeitplan für eine langsame Freisetzung vor. Im November 2021 erklärte die Agentur, dass sie nur 500 Seiten pro Monat veröffentlichen würde – ein Tempo, das den gesamten Offenlegungsprozess auf 75 Jahre verlängert hätte.

Im Januar 2022 lehnte Bezirksrichter Mark Pittman aus Texas den Vorschlag der FDA jedoch ab und wies die Behörde an, ihre Freigabe auf 55.000 Seiten pro Monat zu beschleunigen, um die Offenlegung aller 450.000 Seiten bis August 2022 abzuschließen.

Als die Dokumente heraussickerten, begannen die Forscher, eklatante Lücken aufzudecken, die eine systematische Überprüfung der Daten verhinderten. Diese Lücken schürten Verdacht, was die FDA sonst noch zurückhalten könnte.

Es wurde deutlich, dass die FDA Aufzeichnungen zurückgehalten hatte, die direkt mit ihrer Notfallgenehmigung für die Verwendung des Pfizer-Impfstoffs in Verbindung stehen, die auf über eine Million Seiten geschätzt werden.

Diese Dokumente, von denen die FDA volle Kenntnis hatte, wurden von früheren Offenlegungen ausgeschlossen, was die Justiz effektiv irreführte und das Vertrauen der Öffentlichkeit untergräbte.

Siri hat kein Blatt vor den Mund zu nehmen.

„Die FDA hat eine Million Seiten vor dem Gericht, dem Kläger und der Öffentlichkeit versteckt. Nur diejenigen, die sich um die Wahrheit kümmern, versuchen, Beweise zu verbergen“, sagte Siri in einem Interview.

„Die FDA hier ist eindeutig besorgt über die Wahrheit und hat kein Vertrauen in die Überprüfung, die sie durchgeführt hat, um den COVID-19-Impfstoff von Pfizer zu lizenzieren, weil sie alles tut, um unabhängige Wissenschaftler daran zu hindern, eine unabhängige Überprüfung durchzuführen“, fügte er hinzu.

Aaron Siri, geschäftsführender Gesellschafter von Siri & Glimstad LLP

Der jüngste Gerichtsbeschluss von Richter Pittman, die vollständige Offenlegung von Dokumenten zu beschleunigen, erkennt das Recht der Öffentlichkeit an, die Daten zu untersuchen, die einer der bedeutendsten Interventionen im Bereich der öffentlichen Gesundheit in der Geschichte zugrunde liegen.

In seinem Urteil berief sich Richter Pittman auf eine starke Erinnerung des amerikanischen Revolutionärs Patrick Henry: „Die Freiheiten eines Volkes waren und werden es auch nie sein, wenn die Transaktionen ihrer Herrscher vor ihnen verborgen sein können.“

Pittman schloss: „Die COVID-19-Pandemie ist längst vorbei, und so ist jeder legitime Grund, die Informationen, auf die sich die Regierung bei der Genehmigung des Pfizer-Impfstoffs verlassen hat, vor dem amerikanischen Volk zu verbergen.“

Laut dem jüngsten Gerichtsbeschluss sind die zusätzlichen Dokumente für die Veröffentlichung bis Juni 2025 geplant. Siri ist sich jedoch nicht sicher, ob die FDA diese Aufzeichnungen in Raten oder in einer einzigen Tranche veröffentlichen wird. So oder so, er geht kein Risiko ein.

Siri gab der FDA und anderen Behörden innerhalb des Gesundheitsministeriums und der Sozialdienste einen rechtlichen Hinweis heraus, in dem sie vor der Zerstörung, Löschung oder Änderung relevanter Dokumente warnt und verspricht, solche Verstöße dem Justizministerium zu melden.

„Die FDA hat viel zu lange gedacht, dass sie tun kann, was sie will, ohne Rechenschaftspflicht“, sagte Siri.

Er spekulierte, dass die FDA angesichts ihrer Anwaltsarmee und ihrer ehren Ressourcen versuchen könnte, ihre Frist zu verlängern und den Rechtsstreit zu verlängern.

„Ich glaube, sie hoffen, dass wir einfach weggehen. Was die FDA nicht weiß, ist, dass wir nie weggehen werden. Wir werden niemals aufhören, für Freiheit und Rechte zu kämpfen“, fügte Siri trotzig hinzu.

Ein Sprecher der FDA sagte, dass sie „nicht zu laufenden Rechtsstreitigkeiten Stellung nimmt“.

Lesen Sie mehr unter: Blog.MaryanneDemasi.com