Die FDA ist gezwungen, Dokumente zu veröffentlichen, in denen sie zugeben, dass sie wussten, dass COVID-Impfstoffe Herzentzündungen verursachten

Unter der Operation Warp Speed genehmigte die Food and Drug Administration (FDA) hastig die experimentelle mRNA-Technologie und verkaufte sie unter dem Label “Impfstoff”. Eines der Unternehmen, das für ihren neuen “Impfstoff” eine Notfallgenehmigung (EUA) erhielt, war Pfizer. Trotz einer Vorgeschichte von verbrecherischem Verhalten erhielt Pfizer bei der FDA aufgrund langjähriger Verbindungen zu Regierungsbeamten eine Vorzugsbehandlung. Nachdem sie ihre Experimente im Jahr 2020 durch klinische Studien geschoben hatten, waren Pfizer und die FDA mit den Daten zu ihren neuen Impfstoffen nicht transparent. Tatsächlich haben Pfizer und die FDA, als der “Impfstoff” auf den Markt kam, nie die tatsächlichen Daten und die Zehntausende von Dokumenten veröffentlicht, die ihre EUA untermauerten. Diese schamlosen Unternehmen kämpften tatsächlich vor Gericht, um die Daten bis zu 75 Jahre lang verborgen zu halten.

Die FDA wusste, dass es ernsthafte Gesundheitsprobleme mit COVID-Impfstoffen gab, genehmigte sie aber trotzdem ohne Transparenz

Da diese EUA-“Impfstoffe” eine medizinische Intervention sind, ist die Transparenz der unterstützenden Daten für das Prinzip der Einwilligung nach Aufklärung notwendig, um medizinische Anbieter und Einzelpersonen dabei zu unterstützen, fundierte Entscheidungen für ihren Körper und ihre Zukunft zu treffen. Wenn es in unseren Regierungsinstitutionen einen Fescher wissenschaftlicher Integrität gab, dann hätten die klinischen Daten vor der Veröffentlichung der Impfstoffe an die Öffentlichkeit weitergegeben werden sollen, und unabhängige Forscher und Wissenschaftler hätten die Daten überprüfen und analysieren dürfen.

Diese Pfizer- und FDA-Dokumente wurden der Öffentlichkeit jedoch vor der Einführung der Impfstoffe nicht zugänglich gemacht. Tatsächlich wurden die Dokumente erst zur Verfügung gestellt, als ein Richter die FDA und Pfizer anordnete, sie freizugeben, nachdem eine Klage gegen das Freedom of Information Act (FOIA) gegen die FDA eingereicht wurde. Jetzt, 800 Tage nachdem die FDA die “sicheren und wirksamen” COVID-19-Impfstoffe genehmigt hat, stehen die Dokumente endlich der Öffentlichkeit zur Überprüfung zur Verfügung.

Jetzt können unabhängige Wissenschaftler und Forscher genau sehen, was die FDA-Regulierungsbehörden gesehen haben, als sie ihre Entscheidung trafen, die COVID-Impfstoffe der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Berücksichtigen Sie: Während dieser Zeit verwendeten die Regierungen Bio-Terror-Propaganda, falsche Inhaftierung (durch Lockdowns und rechtswidrige Quarantänen), um die Öffentlichkeit zu zu zwingen, diese experimentellen Impfstoffe einzunehmen, um “zur Normalität zurückzukehren”.

Es gab nicht nur ernsthafte Sicherheitssignale mit diesen experimentellen Impfstoffen – einschließlich Thrombozytenerkrankungen, Herzentzündungen und impfstoffassoziierten verstärkten Krankheiten (VAED) -, sondern es gab auch Anzeichen dafür, dass die staatlichen Regulierungsbehörden wussten, dass diese Probleme erheblich sein würden und die Systeme zur Meldung unerwünschter Ereignisse nicht in der Lage waren, das Problem in der Bevölkerung zu quantifizieren. Ihre Bedenken wurden verborgen, da die Bevölkerung im Wesentlichen durch ein schädliches und ineffektives Produkt vergiftet wurde. In den Dokumenten gab die FDA an, dass sie wusste, dass ihr eigenes Sicherheitsüberwachungssystem “nicht ausreicht”, um das Risiko von Herzerkrankungen im Zusammenhang mit den COVID-19-Impfstoffen von Pfizer zu bewerten.

Die FDA wusste, dass ihr Überwachungssystem nicht in der Lage war, Fälle von subklinischer Myokarditis zu identifizieren

In die 51.893 Pfizer-Dokumente eingebettet ist ein FDA-Memo, das sich mit der Unfähigkeit der Agentur befasst, das Risiko für Myokarditis und Perikarditis nach der COVID-19-Impfung zu bewerten. Das Memo bezieht sich auf die CBER Sentinel Initiative, das nationale elektronische System der FDA, das die “Sicherheit ihrer regulierten Produkte” überwachen soll.

“Das CBER Sentinel-Programm reicht NICHT aus, um die ernsten Risiken von Myokarditis und Perikarditis und subklinischer Myokarditis im Zusammenhang mit COMIRNATY (BNT162b2) anstelle von PMR-Sicherheitsstudien gemäß FDAAA [Food and Drug Administration Amendments Act] zu bewerten.

Die Warnung fährt fort: “Zum Zeitpunkt der Genehmigung der BLA [Biologics License Application] reichen die Datenquellen im CBER Sentinel-Programm nicht aus, um die Ergebnisse aufgrund des Mangels an ausreichender Leistung zu identifizieren, um das Ausmaß des Risikos bei Patienten im Alter von 12-30 Jahren zu bewerten. Darüber hinaus reicht das CBER Sentinel-Programm nicht aus, um Fälle auf Genesungsstatus und langfristige Folgeerscheinungen oder für die Identifizierung und Charakterisierung von subklinischen Myokarditis-Fällen zu verfolgen.

Das System zur Überwachung unerwünschter Ereignisse der FDA war nicht in der Lage, die Risiken einer Herzentzündung in der Bevölkerung zu bewerten, und es gab viele Beweise in den klinischen Studien, die darauf hindeuteten, dass die Impfstoffe am Ende diese unerwünschten Ereignisse massenhaft verursachen würden. Laut dem BLA Clinical Review Memorandum vom 23. August 2021 gab es MEHR Fälle von Tachykardie und Herzerkrankungen bei Studienteilnehmern, die den Impfstoff erhielten, im Vergleich zur Placebogruppe. Es gab fast doppelt so viele Herztodesfälle in der geimpften Gruppe 15 bis 81 Tage nach der Studie. Irgendwie steht die FDA immer noch als Torwächter für massenhafte medizinische Vergehen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die im Rahmen von “Impfstoff”-Programmen durchgeführt werden.

