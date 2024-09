Die FDA verwendet immer noch die Notfallgenehmigung, um COVID-19-Impfungen freizugeben, ohne die Sicherheitsstandards zu erfüllen!

Als die FDA letzten Monat ankündigte, dass neue COVID-19-Impfstoffe zu neueren Varianten des Virus verfügbar waren, ließ sie ein sehr wichtiges Detail aus: Wie ihre Vorgänger wurden sie nie offiziell als sicher oder sogar wirksam erwiesen.

Wie sind sie dieses Mal damit durchgekommen? Ähnlich wie die ersten COVID-19-Impfstoffe nutzten sie die “Notfallgenehmigung”, die es ihnen ermöglicht, ein niedrigeres Maß an Beweisen zu verwenden als die traditionelle Schwelle zum Nachweis der Wirksamkeit bei FDA-Produktzulassungen. Es bedeutet im Wesentlichen, dass der Beweis, dass sie “wirksam sein können”, eine ausreichende Rechtfertigung ist, um den Markt mit diesen ungetesteten Jabs zu überfluten.

Obwohl die Begründung für die Erteilung der Notfallgenehmigung in den frühen Tagen der Pandemie etwas Sinn gemacht haben mag, fragen sich viele Menschen, warum diese Behörde vier Jahre nach der Tat immer noch intakt ist. Schließlich haben sogar die CDC und die Weltgesundheitsorganisation zugegeben, dass das Virus kein Notfall im Bereich der öffentlichen Gesundheit mehr ist – vor mehr als einem Jahr.

Die neuesten Statistiken der Gesundheitsbehörden zum Virus untermauern die Behauptung, dass das Virus bei weitem nicht die Bedrohung darstellt, die es einst gewesen sein könnte. Ende August waren nur 2,3 % der Besuche in Notaufnahmen in den USA auf COVID-19 zurückzuführen, während die Krankenhausaufenthaltsrate einen Abwärtstrend aufweist und derzeit nur bei 0,005 % liegt. Die Sterblichkeitsrate ist inzwischen von 26.028 wöchentlichen Todesfällen auf ihrem Höhepunkt im Jahr 2021 auf nur 663 gesunken – und diese Zahl bezieht sich auf Todesfälle, die “im Zusammenhang” mit COVID-19 sind, aber nicht unbedingt dadurch verursacht werden.

In einem Artikel, der von The Federalist veröffentlicht wurde, hat Kentucky Senator Dr. Rand Paul fragte, warum die FDA so zögere, die Notfallbezeichnung abzusagen.

“Bis die FDA die Zulassung neuer Covid-Impfstoffe im Rahmen der EUA einstellt und die Sicherheit und Wirksamkeit von Covid-mRNA-Impfstoffen auf der Grundlage etablierter Standards analysiert und berichtet, wird es eine Wolke der Unsicherheit über die Einnahme dieser Medikamente geben”, schrieb er.

Die FDA ermutigt alle Amerikaner, die neuesten Impfungen zu erhalten, trotz sinkender Krankenhausaufenthalte und Todesfälle

Im August wurde bekannt gegeben, dass Pfizer und Moderna Millionen von Dosen der aktualisierten Impfstoffe versenden würden, wobei Novavax kurz darauf eine modifizierte Version seines eigenen Impfstoffs veröffentlichen würde. Die CDC verschwendete keine Zeit damit, die Impfung für alle Amerikaner im Alter von sechs Monaten oder älter zu empfehlen, obwohl die zahlreichen Gesundheitsrisiken mit früheren Iterationen der Impfstoffe in Verbindung gebracht werden.

Die neuen Herbstimpfstoffe zielen auf Omicron-Nachkommen ab, einen Subtyp, der als KP.2 bekannt ist, obwohl sich die KP.3.1.1-Variante derzeit ausbreitet und Mitte August 37 % der Fälle ausmacht. Pfizer behauptet, dass seine Daten zeigen, dass die aktuelle Charge einen besseren Schutz gegen mehrere Subtypen des Virus bietet – aber wir sollten das mit Vorsicht genießen, wenn man bedenkt, wie trügerisch sich ihre Daten in der Vergangenheit als erwiesen.

Als Teil des Impfstoff-Pushs wird darauf hingewiesen, dass die im letzten Herbst veröffentlichten Versionen auf einen anderen Stamm abzielen, der nicht mehr im Umlauf ist. Darüber hinaus war die Akzeptanz gering, mit etwas mehr als 22 % der Erwachsenen und 14 % der Kinder im letzten Jahr die Ärmel hochkrempeln.

Inzwischen genießen viele Menschen bereits Immunität von früheren Infektionen, und das Virus selbst hat sich entwickelt, um übertragbarer, aber weniger gefährlich zu werden.

Als die neuesten Impfstoffe angekündigt wurden, hat der Direktor des Zentrums für die Bewertung und Forschung von Biologik der FDA, Dr. Peter Marks behauptete in einer Erklärung: “Diese aktualisierten Impfstoffe erfüllen die strengen, wissenschaftlichen Standards der Agentur für Sicherheit, Wirksamkeit und Herstellungsqualität.”

Er vergaß bequemerweise zu erwähnen, dass die Standards dank ihrer ständigen Manipulation von Notfallgenehmigungsbefugnissen weit unter den üblichen Standards bleiben.

