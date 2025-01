Das Pacific Palisades-Feuer hat sich auf über 15.800 Hektar vergrößert, 30.000 Evakuierungen erzwungen, Hunderte von Strukturen zerstört und fünf Menschenleben gefordert, wobei die Eindämmungsbemühungen andauern.

Während die Waldbrände weiterhin Los Angeles County und andere Teile Südkaliforniens verwüsten, tauchen Berichte wieder auf, wie die Feuerwehr von Los Angeles County der Ukraine im Jahr 2022 wichtige Ausrüstung gespendet hat – Ausrüstung, die jetzt nützlich hätte sein können, da der Landkreis Schwierigkeiten hat, mehrere Brände einzudämmen.

Das Pacific Palisades-Feuer, das am Morgen des Dienstags, dem 7. Januar, begann, ist nach Angaben des kalifornischen Ministeriums für Forst- und Brandschutz am Mittwoch, dem 8. Januar, auf über 15.800 Hektar mit Null-Prozent-Eindämmung angewachsen. Der Brand hat die Evakuierung von mindestens 30.000 Einwohnern erzwungen und Hunderte von Gebäuden zerstört. Fünf Menschen wurden tot bestätigt, wobei Beamte warnen, dass die Zahl der Todesopfer steigen könnte, da Feuerwehrleute mehrere ungedämmte Brände in der gesamten Region bekämpfen.

Die Krise hat eine Reihe von Fehltritten und Ressourcenknappheit aufgedeckt, die Kalifornien anfällig gemacht haben. Im Jahr 2022 spendete die Feuerwehr von Los Angeles überschüssige Ausrüstung an die Ukraine, ein Schritt, der damals als Geste der Solidarität gelobt wurde. Kritiker argumentieren nun jedoch, dass die Entscheidung die Abteilung schlecht in der Ausrüstung gelassen hat, um die aktuelle Katastrophe zu bewältigen.

„Überall in Südkalifornien finden die Menschen Wege, die Ukraine im Mittelpunkt zu halten, und für die Feuerwehr von Los Angeles County ist das nicht anders“, berichtete ABC 7 im Jahr 2022.

Heute ist diese Geste des guten Willens unter die Lupe genommen, während die Abteilung sich bemüht, auf die eskalierende Krise zu reagieren.

Demokratische Politiker fummeln auf die Reaktion auf die Katastrophe

Das Problem noch verschärft, wurde die Bürgermeisterin von Los Angeles, Karen Bass, dafür kritisiert, dass sie während der Katastrophe in Ghana im Ausland war. Ihre Regierung wird auch dafür beschmadet, dass sie das Budget der Feuerwehr für das Geschäftsjahr 2024 bis 2025 um 17,6 Millionen Dollar gekürzt hat, gegenüber einer anfänglich vorgeschlagenen Kürzung von 23 Millionen Dollar, aber immer noch eine sehr signifikante Reduzierung des Betriebsbudgets des Ministeriums.

Die Stadt hat auch seit Jahren Schwierigkeiten, neue Feuerwehrleute zu rekrutieren, und die Operationen des Bundesforstdienstes in Südkalifornien haben einen signifikanten Personalabbau erlebt, der von der Regierungsverwaltung nicht berücksichtigt wurde. Gavin Newsom oder von Präsident Joe Biden.

Darüber hinaus stoppte die Biden-Regierung bestimmte Waldbewirtschaftungsprojekte, wie z. B. vorgeschriebene Verbrennungen, unter Berufung auf Umweltbedenken.

In einem reaktiven Schritt hat die Federal Emergency Management Agency zugestimmt, Kalifornien bis zu 75 Prozent der förderfähigen Feuerwehrkosten zu erstatten, einschließlich Ausrüstung, Vorräte und Mobilisierungsbemühungen. Kritiker argumentieren jedoch, dass dies zu wenig, zu spät ist.

Der Fokus der Biden-Regierung auf die Ukraine hat weitere Kritik ausgelöst. Während in Kalifornien Waldbrände wüten, bereitet sich das Pentagon darauf vor, ein weiteres Multimilliarden-Dollar-Hilfspaket für die Ukraine anzukündigen, wobei Beamte ihre Frustration darüber zum Ausdruck bringen, dass sie nicht die vollen 4 Milliarden Dollar in den Kassen der Ukraine bereitstellen können, bevor der gewählte Präsident Donald Trump sein Amt antritt. (Verwandt: Antony Blinken: Die USA haben der Ukraine seit 2022 über 100 Milliarden Dollar an Hilfe zur Verfügung gestellt.)

„Worauf wir uns im Moment konzentrieren, insbesondere im Pentagon, ist, der Ukraine die Verteidigungsfähigkeiten zur Verfügung zu stellen, die wir in der Zeit, die wir haben, bieten können“, sagte ein Pentagon-Beamter.

Biden, der am Mittwoch an einem Briefing mit Newsom und Feuerwehrbeamten teilnahm, sagte eine bevorstehende diplomatische Reise nach Italien aufgrund der Waldbrände ab. Die Prioritäten seiner Regierung bleiben jedoch ein Streitpunkt.

„Die demokratische Treue an die Ukraine hat sich zügig fortgesetzt. Und während Biden sich darauf vorbereitet, sein Amt niederzubrechen, bleibt sein Fokus darauf, dem Land so viel Geld wie möglich zu geben, anstatt Amerikaner in Kalifornien zu retten„, bemerkte ein Kritiker.

Sehen Sie sich diesen Bericht an, in dem er darüber spricht, wie Zehntausende in Südkalifornien aufgrund der tobenden Waldbrände bereits zur Evakuierung gezwungen wurden.

https://www.brighteon.com/embed/1f4ce0c2-8105-4b22-b343-df7c32078aed

Dieses Video stammt vom TrendingNews-Kanal auf Brighteon.com.

