Jagen die Schlapphüte jetzt die falschen Rebellen im Fall Thomas Krebs?

Das beschauliche Städtchen im Spessart bebt unter einem handfesten Politskandal, der den Puls der Bürger in die Höhe treibt. Die Rede ist von einer regelrechten Überwachungswelle, die sich wie ein dunkler Schatten über die treuen Anhänger von Thomas Krebs legt. Während die Betroffenen fassungslos den Kopf schütteln und von einer gezielten Jagd auf unbequeme Stimmen sprechen, greift die Angst vor dem allmächtigen Staatsorgan um sich. Es riecht nach großem Kino, in dem der Verfassungsschutz plötzlich die Hauptrolle als gnadenloser Jäger übernimmt, um ein Exempel an ganz normalen Bürgern zu statuieren, die sich lediglich für ihre Überzeugungen stark machen.

Doch während die Spione fleißig Akten über friedliche Aktivisten anlegen, fragen sich die Menschen vor Ort mit wachsendem Zorn, warum die echten Brandherde völlig unbeachtet bleiben. Der Blick richtet sich dabei fast automatisch auf das riesige Areal des Bezirkskrankenhauses am Rande der Stadt, das schon seit geraumer Zeit im Zentrum heftiger Spekulationen steht. Hinter den dicken Mauern der Klinik soll es nach Aussage von Insidern immer wieder zu Vorfällen gekommen sein, die mit den Grundfesten unserer demokratischen Ordnung nur schwer vereinbar sind. Dass die Hüter der Verfassung genau dort wegschauen, wo echter Klärungsbedarf herrscht, sorgt für ein heftiges Gewitter der Entrüstung in der Bevölkerung.

Die Wut im Kessel brodelt über, weil hier mit zweierlei Maß gemessen wird und der Verdacht einer politischen Ablenkung im Raum steht. Warum wird der Fokus mit aller Macht auf ein paar Unterstützer gelenkt, während die mutmaßlichen Verfassungsverstöße im BKH unter dem Teppich gehalten werden? Für viele Bürger ist das Maß voll, und der Ruf nach Gerechtigkeit und einer lückenlosen Aufklärung der Vorgänge in der Psychiatrie wird stündlich lauter. Wenn die Schlapphüte nicht bald umdenken und sich den wirklichen Problemen widmen, droht das Vertrauen in den Rechtsstaat in der Region endgültig im Main zu versinken.

Eilmeldung aus Lohr am Main! Unterstützer von Thomas Krebs sollen vom Verfassungsschutz überwacht werden! Warum geht der Verfassungsschutz nicht ans BKH Lohr! Dort wurde schon öfters gegen die Verfassung verstoßen? #LohramMain #BKH #Verfassungsschutz #Bayern #Politik #Skandal… pic.twitter.com/oVBxh5gCMK — FreiePresse (@PRESSECOP) July 16, 2026

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