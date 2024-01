Die Invasion geht weiter! NYC-Schulen werden von Schülern LEERGERÄUMT, um Platz für MIGRANTEN zu schaffen!

Das folgende Transkript stammt aus der Brighteon Broadcast News-Episode vom 10. Januar 2024 von Mike Adams, mit einem Interview mit Dane Wigington von Geoengineering Watch, sowie Mikes Kommentar darüber, wie NYC-Schulen von Schülern geräumt werden, um Platz für die Welle von Illegalen zu schaffen, die übernehmen.

Willkommen bei Brighteon Broadcast News für Mittwoch, den 10. Januar 2020. Für Mike Adams hier und wir haben ein Bomben-Interview mit Dane Wigington von Geoengineering Watch.

Wissen Sie, wie wir über die illegalen Migranten gesprochen haben, die in die Vereinigten Staaten kommen, als Ersatz für Sie und mich und das amerikanische Volk? Nun, hier ist die Geschichte aus dem Post-Millennial: Breaking New York City’s James Madison High School zwingt Schüler aus der Klasse, um 2000 Migranten bei Winterwetter unterzubringen.

Dieser Notfallschritt wurde von Kritikern des Floyd Bennett-Feldes als Ort, der als Migrantenunterkünft genutzt werden sollte, genau vorhergesagt. Hier aus der Geschichte ist fast 2000 illegale Einwanderer, die wir in einem Tierheim in Brooklyns Floyd Bennett-Feld untergebracht sind, werden jetzt wegen dieses arktischen Explosionssturms evakuiert und schicken sie in die James Madison High School. Schulbusse bringen illegale Migranten an der Madison High School in Brooklyn ab, und tatsächlich schließt die Schule morgen und alle 2000 Schüler werden virtuell Unterricht machen, weil sie durch die Illegalen ersetzt wurden.

Ich denke also, dass amerikanische Kinder nicht mehr das Recht haben, auf ihre eigenen Schulen zu gehen. Die Migranten haben es übernommen. Die Sprecherin des Rathauses Kala Malak hat gesagt, um klar zu sein, dass dieser Umzug eine proaktive Maßnahme ist, die aus einer Fülle von Vorsicht getroffen wird. Ich hasse es, wenn diese Bürokraten diesen Begriff verwenden, eine Fülle von Vorsicht. Das bedeutet, dass sie Ihnen Ihre Rechte irgendwie wegnehmen werden. Oh, Sie müssen aus Vorsicht Masken tragen. Richtig? Das ist es, was sie tun. Du musst eingesperrt werden. Warum? Überfluss an Vorsicht? Wissen Sie, jedes Mal, wenn sie viel Vorsicht sagen, ist es ein Schraubenjob von der Regierung.

Wie auch immer, dies wurde genommen, sagt sie aus einer Fülle von Vorsicht, um die Sicherheit und das Wohlbefinden der Personen zu gewährleisten, die im Zentrum arbeiten und leben. Nun, warum lassen Sie nicht einfach all diese Illegalen alle privaten Wohnungen in New York City aus Vorsicht übernehmen? Fahren Sie einfach mit einem Bullhorn alle Straßen von New York City auf und ab und sagen Sie allen New Yorker Einwohnern, dass Sie evakuieren müssen, die Stadt wurde von Migranten übernommen. Also gehen all diese Illegalen zur James Madison High School, sie werden die Turnhalle und das Auditorium besetzen. Das Gymnasium. Also werden sie dort einen kleinen Ball spielen können. Und sie werden vor dem Sturm sicher sein.

Was ist mit dem amerikanischen Volk? Was ist mit der Sicherheit des amerikanischen Volkes und der Tatsache, dass so viele dieser Illegalen, die hereinkommen, Männer im militärischen Alter sind, die, ehrlich gesagt, überhaupt nicht die Absicht haben, Amerikaner zu sein. Nicht alle von ihnen. Aber viele sind hier, um zu stehlen, Verbrechen zu begehen, zu plündern, um kostenlose Leckereien zu bekommen, kostenlose Sozialhilfe-freie Telefone, frei zu befreien, was auch immer die Regierung ihnen gibt. Deshalb sind viele von ihnen hier. Natürlich wird sich dieses Problem nur noch verschlimmern, bis wir die offene Grenze schließen.

Also lassen Sie mich das klarstellen. Jedes Mal, wenn es ein Wetterereignis gibt, müssen die Schulkinder in New York City zu Hause bleiben und von zu Hause aus zur Schule gehen, was für öffentliche Schulen nicht sehr effektiv ist. Jetzt funktioniert Homeschooling, wenn es sich um einen Homeschooling-Lehrplan und Homeschooling-Eltern handelt, die aktiv am Homeschooling beteiligt sind. Aber wenn Sie die öffentliche Schule besuchen, Schulkinder und sie nach Hause bringen, funktioniert das überhaupt nicht, weil ihre Eltern normalerweise nicht an ihrer Schule beteiligt sind. Es ist also nur ein verschwendeter Tag. Niemand lernt etwas. Also jedes Mal, wenn es regnet oder so, jedes Mal, wenn der Wind in New York City weht, werden alle Kinder aus ihren eigenen Schulen evakuiert und wo endet das? Weil diejenigen von uns hier in Texas weiterhin Illegale nach New York City schicken werden. Wir haben bisher 100.000 geschickt, so etwas in der Art. Und es kommen mindestens 100.000 weitere, denn nun, wir bekommen jeden Tag etwa 10.000, die in die Vereinigten Staaten überqueren, und die überwiegende Mehrheit von ihnen überquert Texas.

Ich weiß also nicht, was die genaue Zahl ist. Sagen wir einfach, vielleicht kommen durchschnittlich 5000 pro Tag nach Texas. Nun, ich denke, wir sollten New York City mindestens die Hälfte davon geben. Wie wäre es also mit weiteren 2500 pro Tag in New York City? Wie viele Schulen haben Sie, die sie übernehmen können? Wie viele Hotels haben Sie? Wie viele Stadtparks? Wie viele Fußballfelder, was? Nun, weißt du was? Sie werden sie alle übernehmen. Sie werden deine ganze Stadt übernehmen. Bis du die verdammte Grenze schließt. Das ist das Problem. Also, Bürgermeister, Eric Adams, New York City, der bereits gesagt hat, dass dies übrigens die Stadt zerstören wird. In der Aufzeichnung, sagte er, wenn wir nicht aufhören, wird diese New York City zerstört. Weißt du was? Das ist genau das, was passieren wird. Du wirst deine Stadt verlieren. Gleiche Geschichte in Chicago, gleiche Geschichte in Los Angeles.

Übrigens dachte ich, New York City sei eine Zufluchtsstadt. Ich dachte, du wolltest all diese Migranten, denn das hast du gesagt. Weißt du, als Trump Präsident war, sagtest du, Trump sei böse. Wir werden all diese Migranten nehmen, wir sind eine Zufluchtsstadt. Hey, Migranten, du wirst hier sicher sein. Also schicken wir sie dorthin. Und dann sind sie wie, oh mein Gott, es ist ein Notfall. Wir müssen alles übernehmen und dann wird die Stadt zusammenbrechen. Ja, du hast darum gebeten. New Yorker Bürokraten, New Yorker Politiker in New York Tugend signalisieren Idioten. Du hast danach gefragt. Du hast es.

Der mexikanische Präsident fordert 20 Milliarden Dollar und den Weg zur US-Staatsbürgerschaft für 10 Millionen Hispanics

Nun, nur für den Fall, dass Sie nicht davon überzeugt waren, dass dies eine Ersatzstrategie ist, hat der mexikanische Präsident Andres Manuel Lopez Obrador den rechtlichen Status für 10 Millionen Hispanics in den Vereinigten Staaten gefordert. Und er will 20 Milliarden Dollar im Austausch für Hilfe bei der Grenzfrage der USA und Mexiko.

Dies ist also ein Shakedown von Obrador, total Shakedown. Geben Sie mir 20 Milliarden Dollar, sagt er, und Sie müssen im Wesentlichen 10 Millionen Hispanics in den Vereinigten Staaten die Staatsbürgerschaft geben, was genau das ist, was die Demokraten wollen, weil sie wollen, dass 10 Millionen Hispanics Demokraten wählen. Weil sie die muslimische Stimme verloren haben, wissen Sie, weil Joe Biden Israel und Israels Bombardierung der Palästinenser unterstützt und im Grunde alle Muslime auf dem ganzen Planeten verärgert, indem er sich wie, wissen Sie, zionistische Kriegsverbrecher verhalten. Biden hat also die muslimische Stimme verloren, sie müssen die muslimische Stimme ersetzen. Und wer wird das sein? Die hispanische Stimme. Das ist, das ist ihr Plan.

Das ist es also, was er sagt: Hey, du gibst die Staatsbürgerschaft, oder eigentlich beginnt es wie ein Arbeitsvisum, aber schließlich die Staatsbürgerschaft für 10 Millionen Hispanics, und du gibst mir 20 Milliarden Dollar, und dann könnten wir an der Grenze helfen. Ich habe eine bessere Idee. Ich habe eine viel bessere Idee. Warum setzen wir nicht das US-Militär an der Grenze ein und haben eine DMZ und bauen die Mauer und überwachen das Ganze mit Drohnen und verhaften alle, die illegal in die Vereinigten Staaten treten, und deportieren sie.

Nun, schauen Sie, nur für das Protokoll. Ich muss das jedes Mal sagen. Ich unterstütze die legale Einwanderung. Ich liebe legale Einwanderer. Ich bin mit einem verheiratet. Und einige der besten Amerikaner, die ich kenne, sind Einwanderer oder waren zu der einen oder anderen Zeit in ihrem Leben. Ich bin nicht gegen die Einwanderung. Ich bin gegen illegale Einwanderung, die aufhören muss. Und wir müssen das Militär einsetzen, um das zu tun, wir müssen die Mauer bauen. Und wir müssen Konsequenzen für Menschen haben, die illegal in die Vereinigten Staaten einreisen. Und wie ich es verstehe, wurde es mir jetzt von wichtigen Strafverfolgungsbeamten in Texas erklärt, es gibt einen Plan. Sobald Trump wieder Präsident wird, um Millionen von Illegalen aus Staaten wie Texas und Arizona und anderen Staaten im ganzen Land zu deportieren, im Wesentlichen, indem sie ihre Ausweise an Verkehrshaltestellen ausführen. Es wird also keine Tür-zu-Tür-Operation sein. Sie jagen nicht nach unten. Es wird keine Kopfgeldjäger geben. Sie werden nur Illegale bei normaler Durchsetzung stoppen oder vielleicht eine verschärfte Durchsetzung von Verkehrsverstößen, Geschwindigkeitsüberschreitungen, das Rollen durch Stoppschilder, wissen Sie, verrückte Dinge tun, die viele Illegale tun, wie das Fahren ohne Führerschein, ohne Versicherung, die Schulter als dritte Spur. Als ob man überhaupt nicht hinsieht, wenn man sich vor Leuten zurückzieht, wie was, hey, das ist nicht Mexiko-Stadt. Das ist Texas, du musst sowieso wie ein Amerikaner fahren.

Es ist leicht, sie zu fangen. Sie machen nur die Verkehrsdurchsetzung. Wir müssen das mit Millionen tun. Geben Sie 10 Millionen Illegalen nicht einen Weg zur Staatsbürgerschaft. Um Gottes Willen. Ich meine, noch einmal, ich bin für die Einwanderung von Menschen, wir überprüfen sie. Wir führen eine Hintergrundüberprüfung durch. Wissen Sie, sie bringen Ideen, sie bringen eine Arbeitsmoral, sie bringen Hingabe nach Amerika, sie bekommen die Erlaubnis, wissen Sie, sie durchlaufen den Prozess. Sie werden geprüft, sie kommen nach Amerika, sie wollen sich Amerika anschließen, ich bin dafür. Aber einfach nicht das, hey, jeder stößt, weißt du, schwangere Frauen und dann bekommt hier ein Baby, ein Ankerbaby und jetzt bekommst du all diese Werbegeschenke und das ist eine Invasion. Und das muss aufhören.

Kanadas krumme Polizisten führen eine unverschämte Inszenenhaftung von David Menzies von Rebel News durch

Okay, das nächste Video, das du sehen musst, ist unglaublich. Aus Kanada Rebellennachrichten. Ein rebellischer Nachrichtenreporter, David Menzies, versucht also, Chrystia Freeland eine Frage zu stellen. Und dann richtet sich ein Sicherheitsmann, vielleicht mit Freeland oder einem Polizisten, wie eine Bürgersteigbeule, auf, wo dieser Reporter versehentlich auf ihn stößt. Und dann sagt der Polizist: Oh, du hast mich angegriffen, und du bist wegen Körperverletzung verhaftet.

Und das ist es, was sie unabhängigen Medien antun. In Kanada, weil Kanada zu diesem Zeitpunkt natürlich ein autoritäres, faschistisches Regime ist. Aber schauen Sie sich dieses Video von Rebell News an, es ist absolut schockierend.

