Die Kanzler Scholz-Krankheit! Während der siebenstündigen Befragung konnte sich Fauci an kaum etwas über seine COVID-Aktionen und Entscheidungen erinnern!

Sobald die Wahrheit darüber, was der scheidende Regierungskarriereverbrecher Tony Fauci während seiner letzten siebenstündigen Aussage gesagt hat, herauskommt, wird die Öffentlichkeit „schockiert sein“, sagt der Generalstaatsanwalt von Louisiana, Jeff Landry.

Fauci hatte es extrem schwer, sich an vieles von allem aus dem Wuhan-Coronavirus (COVID-19)-Betrug zu erinnern, einschließlich „einiger der wichtigsten Aktionen und Diskussionen“, die während seiner Zeit als leitender medizinischer Berater geführt wurden.

„Es ist sicherlich beunruhigend“, sagte Landry, ein Republikaner, gegenüber Fox News. „Und stellt seine allgemeine geistige Fähigkeit in Frage, sich an bestimmte wichtige Details zu erinnern“. (Verwandt: Militärische Dokumente zeigen, dass Fauci über den Gewinn der Funktionsforschung zu Fledermaus-Coronaviren in Wuhan, China, gelogen hat.)

Während er unter Eid stand, behauptete Fauci, dass er „keine klare Erinnerung an Details habe, die beispielsweise Licht auf seine Beteiligung an der Sprachunterdrückung im Internet werfen würden“.

Die vollständige Abschrift dessen, was während des langwierigen Hinterlegungsverfahrens passiert ist, wurde noch nicht veröffentlicht. Es waren auch keine Reporter anwesend, um etwas davon zu erfassen, da sie aus dem Raum ausgeschlossen wurden.

Landry und andere, die an einer Klage gegen Fauci beteiligt sind, veröffentlichen jedoch Teile und Teile, wobei mehr auf dem Weg sind. Sie scheinen zu implizieren, dass sie Beweise für rauchende Waffen gegen Fauci und seine kriminellen Aktivitäten haben.

Zu den vielen Dingen, die Fauci sagte und tat, die gegen das Gesetz waren, gehörte seine Absprache mit Big-Tech-Plattformen wie Facebook und Twitter, die aktiv alle Meinungsverschiedenheiten gegen die plandemische Erzählung zensierten.

Was enthüllt wurde, ist so vernichtend, dass das Justizministerium (DoJ) aus Angst vor öffentlicher Belästigung eingereicht hat, um alle Aufzeichnungen und persönlich identifizierbaren Informationen zu blockieren. Diesem Antrag wurde letztendlich stattgegeben.

„Als Ergebnis haben wir (noch) keine Abschrift und man spürt eine große Kegehung, selbst von denen, die dort waren, um die Fülle dessen zu erklären, was passiert ist“, berichtete Newspunch. „Große nationale Medien haben kein Interesse daran gezeigt, die Geschichte zu erzählen.“

„Trotzdem haben wir Informationen dank einiger offener Tweets und eines Artikels eines der Kläger. Die wichtigste Erkenntnis ist, dass Fauci mit einem schweren Fall von Amnesie zusammengekommen ist.“

Alles, was Fauci während der Befragung tat, war, mehr zu leugnen, zu leugnen und zu leugnen

Im Laufe von sieben langen Stunden blockierte Fauci hauptsächlich jede aufgeworfene Frage, die ihn in irgendeiner Weise wegen seiner Beteiligung an der Unterdrückung der Redefreiheit im Internet anklagte.

„Wow! Es war erstaunlich, 7 Stunden mit Dr. Fauci. Der Mann, der die US-Wirtschaft im Alleingang auf der Grundlage der „Wissenschaft“ zerstört hat. Nur um zu entdecken, dass er sich praktisch an nichts erinnern kann, was mit seiner Covid-Reaktion zu tun hat!“ sagte Landry.

Leider gibt es für Fauci Hunderte von Beweisseiten sowie viele öffentliche Erklärungen, die bestätigen, dass er, das Weiße Haus und eine Reihe von Regierungsbehörden alle eng mit Leuten wie Google, Facebook und Twitter zusammengearbeitet haben, um den Ersten Zusatzartikel auszumerzen.

Der Generalstaatsanwalt von Missouri und der gewählte Senator Eric Schmitt, ebenfalls Republikaner, twitterten Folgendes über das, was all die Stunden in diesem Raum passiert ist:

„Einige Erkenntnisse aus der Ablagerung von Fauci:

– Fauci wusste, dass die Lab Leak-Theorie Verdienste hatte, aber sie kam zu ihm zurück und versuchte, sie sofort zu diskreditieren

– Er verteidigte Lockdowns

– Der Rest von uns „haben nicht die Fähigkeit“, zu bestimmen, was für uns das Beste ist

Mehr kommt – bleiben Sie dran“

Schmitt sagte auch, dass während des Verfahrens ein Gerichtsreporter nieste. In diesem Moment verlangte Fauci, dass sie eine Maske trägt, die der Form entspricht.

„Dies ist die Mentalität im November 2022 des Kerls, der unser Land gesperrt und unzählige Leben und Lebensgrundlagen ruiniert hat“, schrieb Schmitt. „Die Experten folgten diesem Beispiel. Dissens wurde zensiert. In Amerika. Nie Wieder“.

