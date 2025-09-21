DIE KINDERWOHLTÄTERIN UND DER KINDERSCHÄNDER! SARAH FERGUSON SAGT IM TV „SORRY“ FÜR GELD VON EPSTEIN – UND ENTSCHULDIGT SICH KURZ DARAUF BEI IHM!

Es ist ein Skandal, der in seiner Abgründigkeit sprachlos macht und die Fassade royaler Moral in ihren Grundfesten erschüttert: Sarah Ferguson, einst Herzogin von York und Ex-Frau von Prinz Andrew, gilt in der Öffentlichkeit als engagierte Kinderfreundin, setzt sich medienwirksam für benachteiligte Kinder ein, spricht über Werte, Schutz und Verantwortung – doch nun sind pikante Enthüllungen aufgetaucht, die dieses Bild in ein erschreckendes Licht tauchen. Im Jahr 2011 bekannte sie sich in einem aufsehenerregenden Interview dazu, Geld vom verurteilten Sexualstraftäter und berüchtigten Kinderschänder Jeffrey Epstein angenommen zu haben – sie zeigte sich zerknirscht, nannte den Vorgang einen Fehler, distanzierte sich scheinbar deutlich vom Milliardär, dessen Name schon damals mit abscheulichen Taten gegen Minderjährige verbunden war, und sprach sich entschieden gegen Pädophilie aus. Ihre Worte klangen wie die Reue einer Frau, die sich verstrickt hatte, aber den Mut fand, öffentlich Klartext zu reden – so schien es jedenfalls. Doch was nun publik wurde, lässt diese Entschuldigung wie ein wohl kalkuliertes Schauspiel wirken: Denn nur wenige Wochen nach ihrem TV-Auftritt soll sich Sarah Ferguson in einer privaten E-Mail direkt bei Epstein entschuldigt haben – und zwar nicht etwa für die Annahme des Geldes, sondern für das Interview selbst! Diese Enthüllung offenbart eine schockierende Doppelmoral: Öffentlich gibt sich die Herzogin demütig und distanziert sich scheinheilig vom Kinderschänder – privat hingegen sucht sie seine Gunst, entschuldigt sich für ihre kritischen Worte, als hätte sie sich eines Freundes Verrat schuldig gemacht. Die E-Mail, über deren Wortlaut derzeit in der internationalen Presse spekuliert wird, soll laut Insidern ausdrücken, wie sehr sie es bereue, Epstein bloßgestellt zu haben – ein Verhalten, das bei vielen Opfern und Kinderschutzorganisationen Fassungslosigkeit und Entsetzen auslöst. Wie kann jemand, der sich als Wohltäterin für Kinder präsentiert, gleichzeitig einem Mann die Hand reichen, der zahllose Mädchen in seinen Missbrauchsstrudel zog? Und was sagt das über das moralische Gefüge rund um den britischen Hochadel aus? Ferguson steht nicht zum ersten Mal in der Kritik – schon zuvor gab es fragwürdige Deals, Skandale um Geld und Einfluss, doch diese neue Wendung bringt das Maß zum Überlaufen. Besonders brisant: Auch ihr Ex-Mann Prinz Andrew war tief in den Epstein-Sumpf verstrickt, musste sich wegen seiner Verbindung zu einer minderjährigen Missbrauchsüberlebenden verantworten und zog sich schließlich aus der Öffentlichkeit zurück. Nun steht auch Ferguson unter einem dunklen Schatten – einer, der so schnell nicht verfliegen wird. Die Frage, die nun im Raum steht: War ihre ganze Fassade nur eine Inszenierung? Und wie viele Royals haben sich hinter der Maske der Wohlanständigkeit mit einem der größten Sexualverbrecher unserer Zeit arrangiert? Die Antwort ist verstörend – und vielleicht erst der Anfang weiterer Enthüllungen.