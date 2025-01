Die menschlichen Kosten der Impfstoff-Einführung: Eine Geschichte von SCHMERZ, VERLUST und VERRAT aus Großbritannien. COVID-Anfrage

Das U.K. Das Modul 4 der COVID-19-Untersuchung, das sich auf Impfstoffe und Therapeutika konzentriert, hat begonnen, Beweise zu hören, aber viele sind der Meinung, dass es zu spät ist, was die tiefgreifenden menschlichen Kosten und Systemversagen betont.

Über 34.000 Zeugnisse zeigen Personen, die gezwungen wurden, den Impfstoff zu nehmen, schwere Nebenwirkungen und mangelnde Unterstützung, einschließlich Fällen von Zwangsimpfung als Beschäftigungsbedingung.

Das Vaccine Damage Payment Scheme wird dafür kritisiert, dass es unzureichende Unterstützung bietet, wobei die Auszahlungen von denjenigen, die unter schweren Nebenwirkungen litten oder geliebten Menschen verloren, als unzureichend bezeichnet wurden.

Die Untersuchung hebt Bedenken hinsichtlich der Überstürzung der Impfstoffeinführung hervor, wobei die Sicherheit aufgrund der Geschwindigkeit beeinträchtigt wird, was für viele tragische Folgen hat.

Wachsende Forderungen nach Rechenschaftspflicht von Kritikern wie Andrew Bridgen, der die Einführung des Impfstoffs als „den größten medizinischen Skandal“ bezeichnet, unterstreicht die Notwendigkeit von Transparenz und Mitgefühl in der öffentlichen Gesundheitspolitik.

Das U.K. Das Modul 4 der COVID-19-Untersuchung, das sich auf Impfstoffe und Therapeutika konzentriert, hat endlich begonnen, Beweise zu erhalten, aber für viele ist es ein Fall von zu wenig, zu spät. Die Geschichten, die aus der Untersuchung hervorgehen, zeichnen ein erschütterndes Bild von zerschmetterten Leben, zerrissenen Familien und einem System, das diejenigen, denen, denen es dienen sollte, nicht schützen konnte. Während sich die Untersuchung mit der Entwicklung und Einführung von COVID-19-Impfstoffen befasst, erinnern uns die Stimmen der Impfverletzten und Hinterbliebenen an die tiefgreifenden menschlichen Kosten von Entscheidungen, die in Eile und unter Druck getroffen werden.

Ein System, das seine Leute im Stich gelassen hat

Das im Oktober 2024 veröffentlichte Dokument „Every Story Matters“ der Untersuchung enthält über 34.000 Zeugnisse aus dem gesamten Vereinigten Königreich. Diese Geschichten zeigen ein beunruhigendes Muster: Personen, die gezwungen wurden, den Impfstoff zu nehmen, Leben, die durch schwere Nebenwirkungen zerstört wurden, und ein Mangel an Unterstützung für diejenigen, die die Scherben aufsammeln. Ein Mitarbeiter an vorderster Front erzählte: „Ich hatte mich über 18 Jahre engagiert, meine Arbeit nach besten Kräften erledigt, hatte nie eine einzige Beschwerde gehabt, aber ich würde gefeuert werden, wenn ich dieses Experiment nicht in meinen Körper einbrachte.“

Für viele war der Impfstoff keine Wahl, sondern ein Mandat, eine Beschäftigungsbedingung oder eine Voraussetzung für die Teilnahme an der Gesellschaft. Die Folgen dieses Zwangs waren verheerend. Kate Scott, Vertreterin der Gruppe Vaccine Injured and Rereaved U.K. (VIBUK), sagte die Untersuchung: „Wir sind eine unangenehme Wahrheit, aber wir sind eine Wahrheit, und die Wahrheit ist für alle in unserer Gruppe – der Impfstoff hat schwere Schäden und den Tod verursacht.“

Ihr Ehemann Jamie Scott, ein Vater von zwei Kindern, wurde schwer behindert, nachdem er eine seltene und lebensbedrohliche Nebenwirkung erlitten hatte, die als Impfstoff-induzierte Immunthrombose und Thrombozytopenie (VITT) bezeichnet wurde. Jamie verbrachte Wochen im Koma, erlitt eine schwere Hirnverletzung und ist jetzt teilweise blind. Sein Leben, einst voller Versprechen, wurde unwiderruflich verändert. Obwohl Kate Scott die maximale Auszahlung von 120.000 Pfund aus dem Impfstoffschadenszahlungsprogramm der Regierung erhalten hat, besteht sie darauf, dass sie unzureichend ist. „Das Programm ist ineffizient – es bietet zu wenig, zu spät und zu wenig“, sagte sie.

Ein Rollout eilte, Leben ruiniert

Die Untersuchung hat auch Bedenken hinsichtlich der Geschwindigkeit geäußert, mit der der Impfstoff eingeführt wurde. Die Scottish Vaccine Injury Group (SVIG), die 750 Personen vertritt, löste Alarm, dass die Sicherheit für die Geschwindigkeit geopfert wurde. Ruth O’Rafferty von SVIG beschrieb den Prozess der Beantragung einer Entschädigung als „eine traumatische Erfahrung“, wobei viele aufgrund schwankender Bedingungen und neurologischer Schäden Schwierigkeiten hatten, ihre Verletzungen zu beweisen.

Die Geschichten vom Verlust sind ebenso herzzerreißend. Peter Rossiter, ein talentierter Musiklehrer, starb, nachdem er sich 2021 mit COVID-19 infiziert hatte. Obwohl er ein wichtiger Mitarbeiter war, erhielt er seinen ersten Impfstoff erst im Mai 2021, fünf Monate nach Beginn der Einführung. Seine Mutter, Jean Rossiter, sagte der Untersuchung: „Er hat sich an die Regeln gehalten, wir alle haben es getan, und es scheint uns als Eltern, dass wir alles richtig gemacht haben, und doch hat Peter sein Leben verloren.“

Diese Zeugnisse unterstreichen die Fehler eines Systems, das Geschwindigkeit über Sicherheit stellt, individuelle Umstände ignoriert und viele verlassen fühlte. Wie Baroness Hallett, Vorsitzende der Untersuchung, zugab, ist „COVID-19 nur die älteren Menschen“ ein gefährlicher Mythos. Das Virus – und der Impfstoff – haben Menschen jeden Alters betroffen und eine Spur der Verwüstung in ihrem Gefolge hinterlassen.

Ein Aufruf zur Rechenschaftspflicht

Die Ergebnisse der Untersuchung kommen inmitten wachsender Forderungen nach Rechenschaftspflicht. Andrew Bridgen, Abgeordneter für North West Leicestershire, war ein lautstarker Kritiker der Einführung des Impfstoffs und beschrieb ihn als „den größten medizinischen Skandal in diesem Land seit lebendigen Erinnerungen“. Er hat die sofortige Aussetzung aller mRNA-Behandlungen gefordert und sich auf Hinweise auf systemische Schäden berufen, einschließlich Herztod, Schäden am Immunsystem und potenzielle Krebsrisiken.

Bridgens Bedenken werden von vielen wiederholt, die sich von einem System betrogen fühlen, das Sicherheit und Wirksamkeit versprach, aber Schmerzen und Verluste lieferte. Die Verzögerung der Untersuchung, die auf politischen Druck zurückgeführt wird, hat das Gefühl der Ungerechtigkeit nur noch vertieft. Für die durch den Impfstoff verletzten und die Trauern stellt die Untersuchung eine Chance dar, gehört zu werden, aber sie ist auch eine schmerzhafte Erinnerung an die Leben, die unwiderruflich verändert wurden.

Während die Untersuchung weitergeht, ist eines klar: Die menschlichen Kosten der Impfstoffeinführung können nicht ignoriert werden. Die Geschichten derer, die gelitten haben, müssen als deutliche Erinnerung an die Notwendigkeit von Transparenz, Rechenschaftspflicht und Mitgefühl in der öffentlichen Gesundheitspolitik dienen. Für die Tausenden von Familien, die geliebte Menschen verloren haben oder ihr Leben auf den Kopf gestellt haben, geht es bei der Untersuchung nicht nur darum, die Wahrheit aufzudecken, sondern darum, sicherzustellen, dass eine solche Tragödie nie wieder passiert.

Der Impfstoff mag als Wunder gefeiert worden sein, aber für viele war er ein Fluch. Während sich die Untersuchung entfaltet, müssen die Stimmen der Verletzten und Hinterbliebenen im Vordergrund stehen und uns daran erinnern, dass hinter jeder Statistik eine menschliche Geschichte von Schmerz, Verlust und Widerstandsfähigkeit steckt.

