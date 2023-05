Die Schande von Bad-Neuenahr geht ungebremst weiter!

Letzte Woche waren Pressecop24.com und Opposition24.com vor Ort im Flutgebiet! Wir wollten uns vor Ort zum dritten Mal anschauen, wie die schnelle unbürokratische Hilfe der Politik nach der grausamen Flut vom 13.07.2022 nun wirklich aussieht! Wie man feststellen konnte, sieht die Altstadt relativ sauber aus. Was aber erschreckend nach wie vor ist, bleibt die Tatsache, dass noch viele Häuser nicht renoviert sind. Wie man auf den Bildern sehen kann, wurde an vielen Häusern noch nicht mal mit dem renovieren begonnen. Die Gas- und Stromversorgung ist immer noch nicht komplett gesichert. Die Anwohner sind stinke sauer auf die Politik, da für Krieg, Bundeswehr und Flüchtlinge das Geld aus vollen Rohren fließt. Das Ahrtal wird von der Politik links liegen gelassen. Die größte Überraschung ist immer noch das komplette Ufer und deren Befestigung. Denn da ist immer noch nichts passiert. Das Ufer liegt genauso zerstört wie vor fast zwei Jahren da. Sollte es noch einmal zu einem Hochwasser kommen, wird dasselbe noch einmal passieren. Leider zu spät sind die neuen Sirenen in der Altstadt zu sehen. Allen in allen muss man bestätigen, dass die Versprechungen nicht eingehalten wurden! Viele Bürger sprechen von Lügenpolitik und Politikversagen. Wir werden im Herbst zum vierten Mal nach Bad Neuenahr-Ahrweiler reisen und zum letzten Mal von dort berichten. Obwohl überall die Schilder hängen, unsere Stadt wird wieder bunt, wird diese Stadt nie mehr wieder bunt werden, nach dieser Flut-Katastrophe!