RANDALIEREN IM EISCAFÉ – DREI SYRER VERLETZEN POLIZISTEN UND KIND – UND SIND SCHON WIEDER FREI!

In Hof spielt sich ein Skandal ab, der viele Bürger fassungslos zurücklässt: Drei junge Syrer randalieren am helllichten Tag in einem Eiscafé, schlagen brutal um sich – ein Kind wird verletzt, ebenso ein herbeigerufener Polizist. Die Täter? Bereits polizeibekannt, doch statt hinter Gittern sitzen sie schon wieder auf freiem Fuß! Augenzeugen berichten von einem völlig enthemmten Gewaltausbruch – Tische flogen, Gäste flüchteten panisch, Eisbecher flogen durch die Luft. Die Polizei rückte mit mehreren Streifen an, doch der Widerstand war heftig: Ein Beamter wurde dabei verletzt, als er versucht, einen der Männer zu fixieren. Besonders erschütternd: Auch ein kleines Kind wurde bei dem Vorfall verletzt – es hatte mit seiner Familie nur friedlich Eis essen wollen. Doch die Justiz greift wieder einmal nicht durch. Noch am selben Abend sind alle drei Gewalttäter wieder auf freiem Fuß. Die Empörung in der Stadt ist groß: „Was muss noch passieren, bis unsere Gesetze durchgesetzt werden?“, fragt ein Anwohner. Immer mehr Menschen haben das Gefühl, dass der Staat seine Schutzfunktion verliert – und dass brutale Täter ohne echte Konsequenzen einfach weitermachen können. Die Schande von Hof steht sinnbildlich für eine aus den Fugen geratene Sicherheitspolitik – und für eine Justiz, die Täter schützt, aber Opfer im Stich lässt.