DIE SCHLEICHENDE GIFT-KATASTROPHE AUS DEM HAHN! Wie eine unzerstörbare Ewigkeits-Säure (TFA) heimlich unser Trinkwasser und Essen verseucht – und die Politik schaut einfach weg!

Der blanke Horror sickert lautlos durch unsere Leitungen direkt in die Gläser und auf die Teller der ahnungslosen Bürger! Eine unsichtbare und hochgefährliche Ewigkeitschemikalie breitet sich unaufhaltsam in unserem lebensnotwendigen Trinkwasser und in alltäglichen Lebensmitteln aus. Wissenschaftliche Analysen renommierter Universitäten und besorgter Umweltschutzorganisationen schlagen jetzt lautstark Alarm, denn die Belastung mit diesem heimtückischen Stoff namens TFA steigt dramatisch an. Doch während das chemische Gift unsere lebenswichtigen Ressourcen schleichend erobert, herrscht bei den Verantwortlichen verdächtiges Schweigen, was einen handfesten Skandal um die Sicherheit unserer Gesundheit offenbart.

Das grausame Geheimnis hinter dieser Substanz ist ihre absolute Unzerstörbarkeit, denn einmal in die Natur freigesetzt, baut sie sich niemals wieder ab und verbleibt für immer in unserem ewigen Kreislauf. Hergestellt und verwendet wird das gefährliche Teufelszeug, das zur berüchtigten Gruppe der PFAS gehört, unter anderem für die glatte Veredelung von Bratpfannen, für Imprägniermittel oder sogar in der Medizin. Deutsche Behörden und besorgte Fachleute warnen inzwischen eindringlich vor der stetig wachsenden Last in unserer Nahrung, die wir täglich zu uns nehmen. Der giftige Cocktail landet so über Umwege auf den Feldern und schlussendlich direkt in unserem Körper.

Besonders perfide: Die Substanz steht im dringenden Verdacht, die Fortpflanzung massiv zu gefährden und die Zukunft nachfolgender Generationen zu bedrohen. Trotz dieser unüberhörbaren Warnrufe gibt es bis heute keine rechtsverbindlichen Grenzwerte, sondern lediglich unverbindliche Empfehlungen, da sich die Verantwortlichen heftig darüber streiten, ab welcher genauen Menge der absolute Gesundheitskollaps droht. Diese unerträgliche Untätigkeit der Behörden gleicht einer dreisten Wasser-Lüge auf dem Rücken der gesamten Bevölkerung. Solange kein rigoroses Verbot erlassen wird, trinken und essen wir alle tagtäglich ein unberechenbares Risiko mit.

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