Die Silicon Valley Bank gab ihren Mitarbeitern nur wenige Stunden vor ihrem Zusammenbruch Boni

Die Mitarbeiter der Silicon Valley Bank erhielten ihre jährlichen Boni am Freitag nur wenige Stunden vor der Beschlagnahme der Bank durch die Regulierungsbehörden.

Die Zahlungen waren Berichten zufolge Boni für die im letzten Jahr durchgeführte Arbeit und wurden bereits in den Tagen vor dem Zusammenbruch der Bank bearbeitet. In der Vergangenheit hat die Bank ihre Mitarbeiterboni am zweiten Freitag jedes März ausgezahlt, behaupten Quellen.

Mit anderen Worten, es kann ein Zufall sein, dass die Mitarbeiter ihre Boni am selben Tag erhalten haben, an dem die Bank gefallen ist. Die Bank mit Sitz in Santa Clara, Kalifornien, befand sich mitten in einem Banklauf, der von panischen Investoren angespornt wurde, als die Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) sie am Freitag gegen Mittag beschlagnahmte.

Die FDIC wird als Konkursverwalter fungieren, was normalerweise die Liquidation der Vermögenswerte der Bank beinhaltet, um ihre Kunden, einschließlich Gläubiger und Einleger, zurückzuzahlen. In einem zweiminütigen Video, das am Freitag veröffentlicht wurde, kündigte der damalige CEO der Bank, Greg Becker, den Arbeitern an, dass er die Entscheidungen nicht mehr bei der Bank treffe.

Obwohl die Größe der Boni unklar ist, stellt Glassdoor.com fest, dass die Boni für Mitarbeiter der Bank von etwa 12.000 Dollar für Mitarbeiter bis zu 140.000 Dollar für diejenigen reichen, die Geschäftsführerrollen innehaben. Die Mitarbeiter der Bank verdienten 2018 durchschnittlich rund 250.000 Dollar und waren damit die am höchsten zahlende börsennotierte Bank in diesem Jahr.

Boni für die internationalen Mitarbeiter der Bank waren für später im Monat geplant und wurden noch nicht ausgezahlt.

Die FDIC schickte am Freitagabend eine E-Mail an einige der Mitarbeiter der Bank, um ihnen befristete Stellen anzubieten. Mitarbeiter, die sich bereit erklären, bei der gescheiterten Bank zu bleiben, erhalten das 1,5-fache ihres üblichen Gehalts für die nächsten 45 Tage, während Stundenarbeiter das Doppelte ihres normalen Tagessatzes erhalten.

Ein FDIC-Vertreter sagte Axios: “Ohne Kommentare zu den Gehältern ist es unsere gängige Praxis, [sic] Bankangestellte zu bitten, bei einem geordneten Übergang als Teil unseres Lösungsprozesses zu helfen.”

Die Bank, die im Dezember mehr als 8.500 Mitarbeiter hatte und die 16. größte in der Nation ist, brach zusammen, nachdem ein Rückgang der Aktien um 60 Prozent zu einem Abhebungsausbruch in dem, was als eines der schlimmsten Ausfälle von Finanzinstituten in der Geschichte der Nation gilt, ausgelöst hatte. Die Silicon Valley Bank kontrollierte Ende letzten Jahres ein Gesamtvermögen im Wert von 209 Milliarden Dollar und galt als die Bank der Wahl für mehrere Branchen und Startups im Silicon Valley.

Führungskräfte verkauften Aktien in den Wochen vor dem Zusammenbruch der Bank

Ex-CEO Greg Becker verkaufte 3,57 Millionen Dollar an Unternehmensaktien, nur zwei Wochen bevor die Bank zusammenbrach, was als im Voraus geplanter automatisierter Ausverkauf bezeichnet wird. Am 27. Februar lud er mehr als 12.000 Aktien zu einem Durchschnittspreis von jeweils 287,42 Dollar aus, während CFO Daniel Beck 2.000 Aktien verkaufte; der Aktienkurs fiel am Freitag auf knapp 30 Dollar.

Als FDIC-versicherte Bank sind nur 250.000 Dollar pro Konto bei der Silicon Valley Bank garantiert. Der jüngste Jahresbericht der Bank zeigt jedoch, dass 96 Prozent der dort gehaltenen 173 Milliarden Dollar an Einlagen nicht versichert waren.

Die FDIC sagte, dass alle versicherten Einleger Zugang zu ihren versicherten Einlagen erhalten werden, während nicht versicherte Einleger innerhalb der nächsten Woche eine “Vorschussdividende” erhalten werden.

In der Zwischenzeit hat der neue von der Regierung ernannte CEO der Bank, Tim Mayopoulos, an die leistungsstarken Startup- und Venture-Capital-Kunden der Bank appelliert, ihr Geld an die Bank zurückzubringen. Er sagte auch, dass er sich nicht sicher sei, was der “genaue Endzustand” der Bank sein würde, sondern drei mögliche Ergebnisse auflistete: Liquidation, Verkauf oder Rekapitalisierung.

Zu den Quellen für diesen Artikel gehören:

CNBC.com

DailyMail.co.uk

Ausgabe.CNN.com

CNBC.com

newstarget.com