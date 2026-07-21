DIE SPRITPREIS-VERARSCHUNG: UNSERE NACHBARN LACHEN SICH SATT – DEUTSCHE AUTOFAHRER WERDEN GEMOLKEN!

Während Nachbarländer die Notbremse ziehen und Kraftstoffe stützen, kassiert der deutsche Staat an den Zapfsäulen ungeniert mit. Betriebe, Pendler und Auszubildende schlagen Alarm!

Wut und Entsetzen breiten sich an den heimischen Tankstellen aus, während Autofahrer beim Blick auf die Zapfsäule regelrecht Schnappatmung bekommen. Während in direkten Nachbarstaaten wie Polen, Tschechien, Österreich oder Spanien die Regierungen mit Steuersenkungen, Preisdeckeln oder gezielten Entlastungen den Bürgern unter die Arme greifen, lässt die Bundesrepublik ihre Bevölkerung knallhart im Stich. Der ausgelaufene Tankrabatt schlägt unbarmherzig zu Buche, während der Staat über Energiesteuern, Mehrwertsteuer und Klimaabgaben kräftig mitverdient. Selbst Automobilclubs kritisieren die extremen Aufschläge scharf und betonen, dass diese Teuerung keineswegs allein durch den Rohölmarkt gerechtfertigt werden kann. Die Mineralölwirtschaft verweist zwar auf gestiegene Weltmarktpreise, Frachtprobleme wegen Niedrigwasser im Rhein sowie Ausfälle bei Raffinerien, doch für die Menschen im Land bleibt es eine unerträgliche Belastung.

Die dramatischen Folgen treffen die arbeitende Mitte mit voller Härte. Gewerbetreibende wie der Dortmunder Getränkehändler Erdal Kandemir stehen vor dem existenziellen Aus, weil vollgetankte Fahrzeuge kaum noch rentabel sind, Transportfahrten gebündelt werden müssen und Kunden länger warten. Falls keine Besserung eintritt, droht die Verkleinerung des Betriebs sowie der Verkauf von Lastwagen. Auch Fahrschulen spüren den enormen Druck auf das Budget, da tägliche Vielfahrer wie die Fahrlehrerin Marianna Atriss und ihr Chef mehrmals am Tag die Tankstelle ansteuern müssen, um den Schulungsbetrieb aufrechtzuerhalten. Für hart arbeitende Bürger wie den Umzugshelfer Michael Pawel bedeutet der Preiswahnsinn, dass ein beträchtlicher Teil des monatlichen Einkommens einfach an der Zapfsäule verbrennt, obwohl das Fahrzeug für den Beruf unverzichtbar ist.

Auch im privaten Alltag erzwingt der Kraftstoffschock schmerzhafte Einschränkungen und Verhaltensänderungen. Familien wie jene von Lagerarbeiter Soat Ipek schränken ihren Lebensstandard drastisch ein, verzichten auf Gastronomiebesuche und sparen notgedrungen bei Lebensmitteln sowie Kleidung, um das tägliche Pendeln der Ehefrau zu finanzieren. Medizinische Fachangestellte wie Gamze Baris, die für die Fahrten ihrer Kinder auf das Auto angewiesen sind, weichen aus Verzweiflung auf das Elektrofahrrad aus. Sogar Auszubildende wie der Landmaschinenmechaniker-Azubi Luca Mauch und der Elektriker-Azubi Ensar Özkan opfern fast die Hälfte ihres Ausbildungsgehalts allein für den Weg zur Berufsschule oder Arbeit. Viele junge Menschen steigen nun gezwungenermaßen auf Fahrräder um, da das eigene Fahrzeug unbezahlbar geworden ist.

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