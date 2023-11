Die Staaten verfolgen endlich Big Pharma, weil sie Kinder mit “verfälschten” Drogen vergiftet haben

Das Zeitalter der Big Pharma, die Kinder ungestraft ausnutzt, könnte zu Ende gehen, da Texas die Anklage anführt, die Pharmaindustrie für Verbrechen gegen Kinder zur Rechenschaft zu ziehen.

Es beginnt mit Pfizer und seinem Arzneimittelpartner Tris Pharma, von dem Texas Attorney General Ken Paxton sagt, dass er ernsthafte Herstellungsfehler vor der Öffentlichkeit versteckt hat.

“Heute habe ich eine Klage gegen Pfizer und Tris Pharma eingereicht, weil sie Texas Medicaid betrogen und Kindern verfälschte Arzneimittel zur Verfügung gestellt haben”, schrieb Paxton auf X (ehemals Twitter) über seine neueste Agenda. “Ich bin entsetzt über die Unehrlichkeit, die wir in dieser Untersuchung aufgedeckt haben.”

“Pfizer und Tris haben absichtlich die Probleme mit Quillivant verheimlicht und versäumt, die Probleme mit Quillivant offenzulegen, um von den Steuerzahlern finanzierte Leistungen über Texas Medicaid zu erhalten, den Staat zu betrügen und Kinder zu gefährden.”

(Related: Im Jahr 2022 unterzeichnete Paxton eine Frauenrechtsrechnung, die grundlegende biologische Wahrheiten bekräftigt und bekräftigt, was es bedeutet, wirklich eine Frau zu sein.)

Big Pharma hat Tausende von texanischen Kindern illegal betäubt

Der Fall betrifft ein Medikament namens Quillivant, das ursprünglich von Nextwave Pharmaceuticals entwickelt wurde, einem Unternehmen, das 2012 von Pfizer aufgekauft wurde. Berichten zufolge hatte Tris zum Zeitpunkt der Übernahme eine Beteiligung von fünf Prozent an Nextwave, und sechs Jahre später im Jahr 2018 erwarb Tris Quillivant.

In diesen Jahren und darüber hinaus verteilte Tris mit Unterstützung von Pfizer das Medikament “wissentlich” an Kinder auf Medicaid, trotz “das Muster des Medikaments, die Qualitätskontrolltests aufgrund fehlerhafter Herstellungspraktiken nicht bestanden haben”.

Quillivant wird als Pulver verkauft, das von Apothekern mit Wasser rekonstituiert werden muss, bevor es den Patienten verschrieben wird. Die Anweisungen für die Rekonstitution haben sich stark von dem geändert, was ursprünglich von den USA genehmigt wurde. Food and Drug Administration (FDA) bis zu dem Punkt, dass das Medikament nicht mehr in Übereinstimmung mit dem Gesetz verabreicht wird.

Nachdem sich Tests an der ursprünglichen Mischformel als problematisch erwiesen hatten, versuchte Tris, sie zu manipulieren, um das Medikament sicherer und effektiver erscheinen zu lassen, als es tatsächlich ist. Tris hat gelogen, mit anderen Worten, und dabei das Gesetz auf andere Weise gebrochen.

“Jahrelang änderte Tris die Testmethode des Medikaments unter Verstoß gegen Bundes- und Landesgesetze, um sicherzustellen, dass Quillivant regulatorische Hürden überwunden hat und weiterhin verkauft werden kann”, erklärt eine Klage von Paxton gegen das Drogenkartell.

“Trotz der Kenntnis dieser ernsten Probleme hat Pfizer dem Medicaid-Programm falsch dargestellt, dass Quillivant den Bundes- und Landesgesetzen entspricht, und verbarg den Medicaid-Entscheidungsträgern die Tatsache, dass Quillivant ein verfälschtes Medikament war.”

Nur wegen all dieser Verschleierungen und Falschdarstellungen waren Pfizer und Tris in der Lage, die Steuerzahler weiterhin für die Erstattung durch das Medicaid-Programm zu entlasten. Und währenddessen erhielten Tausende von texanischen Kindern “eine verfälschte Schedule II Controlled Dangerous Substance”, argumentiert Paxtons Fall.

Unter anderem werden Pfizer und Tris beschuldigt, gegen den Texas Medicaid Fraud Prevention Act verstoßen zu haben, der jetzt als Texas Health Care Program Fraud Prevention Act (THFPA) bekannt ist.

In einer vorgefertigten Erklärung bestritt ein Sprecher von Tris “kategorisch” alle Anschuldigungen, während er Pläne erklärte, sie “streng” “vor Gericht” zu verteidigen.

Was Pfizer betrifft, so sagt das Unternehmen, dass es sich dieser Anschuldigungen bewusst ist und versucht hat, sie bei “mehrfachen Gelegenheiten” zu untersuchen, aber dass es “keine Auswirkungen auf die Sicherheit des Produkts” gefunden hat. Wie Tris plant Pfizer, alle Vorwürfe zu widerlegen und den Fall so schnell wie möglich abzuweisen.

All dies kam dank eines Whistleblowers namens Tarik Ahmed ans Licht, der von 2013 bis 2017 die Technologieabteilung bei Tris leitete. Es gab zusätzliche Hinweise auf den Fall aus dem Jahresbericht 2022 von Pfizer, der von den Staatsanwälten durch eine Vorladung durch den südlichen Bezirk von New York eingegangen ist.

Die neuesten Nachrichten über den Angriff von Big Pharma auf Jugendliche finden Sie auf ChemicalViolence.com.

