Die Terror-Nacht von Berlin! Silvester 2023/2024 unzensiert!

Die Silvesternacht 2023 endete genauso wie die Silvesternacht 2022 im Chaos und im Straßenkrieg. Die Polizei war nicht in der Lage, Sicherheit auf den Straßen Berlin herzustellen und zu garantieren. Nach der Ansage von Frau Nancy Faeser gestern müsste diese heute zurücktreten, denn es hat sich gegenüber dem letzten Jahr nichts geändert. Im Gegenteil ist es immer mehr auf den Bildern von Berlin zu sehen, dass die Migration ein riesengroßes Problem in diesem Land ist und die Integration auf allen Ebenen gescheitert. Berlin ist offiziell eine NOGO-Area, da die Polizei jegliche Kontrolle vor Ort verloren und aufgegeben hat. Welche Stadt fällt als Nächstes in Deutschland? Darum muss es am 08.01.2024 zum Generalstreik kommen. Die Politik hat das Land außer Kontrolle gebraucht.

Mehr als 230 Festnahmen bzw. Freiheitsbeschränkungen haben wir aktuell im Einsatz #b3112 und mindestens 15 verletzte Kolleginnen und Kollegen. — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) January 1, 2024

In der letzten Stunde wurden uns diverse Angriffe mit Pyro, Schreckschuss & Flaschen auf Einsatz- und Rettungskräfte gemeldet, darunter in der Grunerstr., Huttenstr., Müllerstr., Knobelsdorffstr., Dolgenseestr., Silbersteinstr. & Hasenheide.#b3112 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) January 1, 2024





Sie füllten Benzin in Glasflaschen und steckten gerade Stofffetzen als Lunte hinein, als sie von unseren Einsatzkräften in #Neukölln entdeckt wurden. Grillanzünder hatten sie auch dabei.

9 #Festnahmen & 11 sichergestellte Molotow-Cocktails#b3112 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) December 31, 2023

Am #Neptunbrunnen bewarfen sich ca. 500 Personen gegenseitig mit Pyro.

Unsere Kolleg. haben die Gruppe auseinander getrieben & nach Feuerwerk kontrolliert.

Aus einer ca. 200-köpfigen Gruppe, die sich an den Rathauspassagen aufhielt, wurden unsere Einsatzkräfte mit Pyro… — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) December 31, 2023

In #Gropiusstadt wurde einer unserer geparkten Einsatzwagen mit einer Kugelbombe beschossen und so stark beschädig, dass er aus dem Einsatz genommen werden musste.

Die Kolleg. waren zu diesem Zeitpunkt nicht im Fahrzeug, sondern bei einem Einsatz im Haus nebenan.#b3112 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) December 31, 2023

Pure Aggression entlädt hier eine Gruppe auf einen Linienbus der BVG. Es fallen Schüsse. Scheiben zerbersten. #b3112 #berlin #silvester pic.twitter.com/uCw38xQAG9 — NIUS (@niusde_) January 1, 2024

Sie trainieren selbst ihre Kinder schon für zukünftige Aufgabe.

Widerlich!

Was sagen die Grünen dazu? Was, wenn der Junge sich als Mädchen fühlt? 🤡#Neukölln #B3112 pic.twitter.com/ixRW3PDD8o — SIGGI (@SiegmundFrei) January 1, 2024







🇩🇪 C/ Sonnenallee, #Neukölln (#Berlín). Grupos de «jóvenes» disparan fuegos artificiales contra la policía y el tráfico de la ciudad. 🔴 Cientos de agentes han sido movilizados ante los numerosos conatos de actos violentos desatados tras la entrada de año en la capital alemana. pic.twitter.com/wKW56C0bTx — Rubén Pulido (@rubnpulido) January 1, 2024

In der High-Deck-Siedlung in #Neukoelln kommt es zu Szenen, die an das letzte Jahr erinnern. Polizeikräfte werden teils von den Balkonen mit Feuerwerkskörpern beschossen. #Silvester pic.twitter.com/gKWNN2zGcW — Alexander Rothe (@AlexRothe92) December 31, 2023

Molotowcocktails in #Gropiusstadt. Zudem mehrere Festnahmen vor Ort von Personen mit Migrationshintergrund. Hintergrund der Festnahmen noch unklar (gerade erst passiert hier) #Neukölln #b3112 pic.twitter.com/gEfk1Ku3bT — Zara Riffler (@ZaraRiffler) January 1, 2024

Na also! Man kann das neue Jahr auch ohne Böller begrüßen! pic.twitter.com/x65rOaBk7l — rosebud (@rosebud25681480) December 31, 2023

