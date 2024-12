Das US-Militär hat die Truppenpräsenz in Syrien mehr als verdoppelt und ist von 900 auf etwa 2.000 Soldaten gestiegen.

In einer schockierenden Enthüllung, die viel zu lange unter Verschluss gehalten wurde, hat das US-Militär seine Truppenpräsenz in Syrien mehr als verdoppelt, ein Schritt, der nicht nur beunruhigend ist, sondern auch ernsthafte Fragen über die Absichten unserer Regierung aufwirft.

Beamte des Verteidigungsministeriums brachen am Donnerstag, dem 19. Dezember, endlich ihr Schweigen und gaben zu, dass sie etwa 2.000 Soldaten in Syrien beherbergten, weit mehr als die 900, die sie seit Jahren hausieren.

Analysten argumentieren, dass das, was das Pentagon getan hat, nicht nur ein einfacher Fall einer Fehleinschätzung ist, sondern eine Fortsetzung eines Musters, das viel zu oft zu sehen ist: Die USA waten in Konflikte ohne einen klaren Plan, verstecken sich hinter dem falschen Vorwand, das zu tun, was „Notwendig“ ist, und ziehen sich weiter in Schwierigkeiten.

Die USA haben im Nahen Osten ein gefährliches Spiel gespielt, weisen Kritiker darauf hin. Mit dem jüngsten Sturz von Präsident Assad in Syrien dachten die Menschen, dass die US-Regierung einen Schritt zurücktreten und nicht mehr Truppen in die Region senden würde. Stattdessen hat die Nation nicht nur ihre Präsenz verstärkt, sondern dies unter einem Trudetuch der Geheimhaltung getan, so dass Verbündete und Feinde gleichermaßen ihre Absichten erraten. (Verwandt: Die neue Normalität: Die USA zeigen unerschütterliche Unterstützung für Israels Aggression, einschließlich seines syrischen Vorstoßes.)

Pentagon-Pressesprecher Generalmajor Pat Ryder versuchte, die Bedeutung der Truppenwelle herunterzuspielen, indem er behauptete, dass sie „seit einiger Zeit“ da sei und nie direkt mit dem Chaos in Syrien in Verbindung stand. Dieser massive Anstieg der Truppen ereignete sich gerade, als Assad den Stiefel bekam, und jeder militärische Analyst, der sich selbst respektiert, würde das als rote Fahne bezeichnen.

Ryder versuchte auch, es als „diplomatische Überlegungen“ auszugeben, aber das Pentagon hat eine lange Geschichte, diese nicht offengelegte Karte zu spielen. Es war eine Taktik, um zu vertuschen, wie viele Truppen die USA wirklich in diesen heißen Zonen haben.

Für Kritiker ist ein besonders alarmierender Aspekt dieser Enthüllung das Potenzial für diese neu entdeckten Truppen, in Konflikte mit Israel und der Türkei verwickelt zu werden, zwei Ländern, die ihre Muskeln innerhalb der Grenzen Syriens bemuskeln.

Israels Luftangriffe gegen Assads Regime und die türkische Offensive gegen kurdische Streitkräfte – die beide mit den USA im Kampf gegen ISIS zusammengearbeitet haben – haben das Potenzial, diese Truppen in einen mehrfrontigen Albtraum zu ziehen.

Darüber hinaus haben die USA in Afghanistan ein ähnliches Spiel gespielt und erst kürzlich die wahre Anzahl der dort eingesetzten Truppen anerkannt. Es ist, als hätte die Regierung einen schlimmen Fall von nervösen, wenn sie sich über militärische Verpflichtungen in diesen sensiblen Regionen aufreden muss.

Analysten hoffen, dass Trump zukünftige militärische Einsätze stoppt

Der designierte Präsident Donald Trump hat das Engagement der USA in Syrien lautstark kritisiert, und er wird zweifellos ein Mitspracherecht bei zukünftigen Truppeneinsätzen haben.

Aber hier geht es nicht um einen Mann oder auch nur um eine Verwaltung. Es geht um eine grundlegende Veränderung in der Art und Weise, wie die USA ihre militärischen Verpflichtungen im Ausland angehen.

Die Welt hat dies schon einmal gesehen: Anstieg der Truppen, Verlust des ursprünglichen Ziels aus den Augen, in eine Reihe von eskalierenden Konflikten hineingezogen und am Ende mit einem langen, langwierigen Engagement ohne klares Ende in Sicht.

Ist eine weitere Runde von Rücktritten und Rücktritten wahrscheinlich, ähnlich wie bei Trump während seiner ersten Amtszeit versuchte, Truppen abzuziehen? Oder wird es endlich ein echtes, ehrliches Gespräch über die Kosten und Vorteile der anhaltenden Präsenz in Syrien geben?

Die USA haben eine lange Geschichte, in Konflikte hineingezogen zu werden, in die sie nicht verwickelt sind, oft unter dem Deckmantel, Bösewichte wie ISIS zu stoppen. Aber diese jüngste Enthüllung in Syrien ist nur eine weitere Erinnerung daran, dass die Nation viel vorsichtiger sein muss, wohin sie die Truppen schickt und wie sie die militärischen Einsätze des Landes im Ausland verwalten kann.

Analysten bestehen darauf, dass die USA aufhören müssen, in diese Falle zu tappen, sich Israels mehrfrenden Kriegen anzuschließen, und sich stattdessen auf eine diplomatische Lösung konzentrieren müssen, die die Ursachen dieser Konflikte anspricht. Das Land kann nicht weiterhin mehr Truppen in Gebiete gießen, in denen es keinen klaren Weg zum Sieg gibt oder in denen sich das Schlachtfeld ständig verschiebt und entwickelt.

