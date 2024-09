Während die Weltgesundheitsorganisation (WHO) weltweit an Stärke verliert, um Bevölkerungen mit Lockdowns, experimentellen Impfstoffen und illegalen Mandaten zu täuschen, hat der korrupte Gigant nun beschlossen, ein neues Experiment mit afrikanischen Erwachsenen und Kindern zu versuchen.

Die WHO hat kürzlich den MVA-BN-Impfstoff von Bavarian Nordic gegen Affenpocken bei Erwachsenen, Kindern und schwangeren Frauen zugelassen, obwohl der Impfstoff für Personen unter 18 Jahren nicht zugelassen ist und bei 2 % der erwachsenen Empfänger Herzereignisse verursacht. Diese Entscheidung wurde von Experten für öffentliche Gesundheit und Gruppen für medizinische Freiheit weithin verurteilt, die argumentieren, dass die übereile Zulassung des Impfstoffs einen gefährlichen und unethischen Ansatz für eine hergestellte Krise widerspiegelt, ohne medizinischen Präzedenzfall, der seine weit verbreitete Verwendung in der Bevölkerung erfordert.

Die WHO entfesselt die Affenpocken-Betrugsdemie in Afrika

Nachdem mehrere Nationen den Pandemievertrag der WHO im Sommer 2024 abgelehnt haben und eine wachsende Liste amerikanischer Gouverneure die Autorität der WHO ablehnen, muss die zwischenstaatliche Agentur schnell und mutig handeln, da sie versuchen, in einer Welt der hergestellten Krisen relevant zu bleiben. Gibt es einen besseren Weg, als globale Terrororganisation relevant zu bleiben, als Afrika auf einem neuen Affenpocken-Betrug zu verkaufen? Die WHO wird es den Nationen der Welt ermöglichen, eine neue Welle von Impfstoffexperimenten zu entfesseln, die unweigerlich Opfer mit neuen kardialen Ereignissen verkrüppeln und verstüppeln werden.

Die Unterstützung des “Modified Vaccinia Ankara-Bavarian Nordic (MVA-BN) Impfstoffs durch die WHO, in den USA auch als Jynneos bekannt, kommt trotz erheblicher Bedenken hinsichtlich seines Sicherheitsprofils, insbesondere bei pädiatrischen Bevölkerungsgruppen und schwangeren Frauen. Der Impfstoff, der in erster Linie zur Bekämpfung von Pocken und Affenpocken entwickelt wurde, wurde für die Verwendung in Ausbruchsumgebungen zugelassen, in denen die Vorteile die Risiken überwiegen sollen. Es wird erwartet, dass diese Genehmigung die Beschaffung des Impfstoffs durch Regierungen und internationale Organisationen wie GAVI und UNICEF erleichtert, die die Massenimpfung von Kindern, die in den ärmsten Ländern der Welt leben, ermöglichen.

Brian Hooker, Chief Scientific Officer bei Children’s Health Defense, bezeichnete die Entscheidung der WHO als “ein Zugwrack im Werden” und betonte, dass die Sicherheit und Wirksamkeit des Impfstoffs bei Kindern und schwangeren Frauen nicht angemessen getestet wurden. “Das Sicherheitsprofil ist bei Erwachsenen abgrundtief, wobei in klinischen Studien bis zu 2,1 % schwere kardiale Ereignisse erleben. Es gibt keine zuverlässigen Daten über die Auswirkungen auf Kinder oder schwangere Frauen, was ernsthafte Bedenken hinsichtlich potenzieller Schäden aufwirft”, sagte Hooker.

Dr. David Bell, ein ehemaliger WHO-Arzt und derzeitiger Arzt des öffentlichen Gesundheitswesens, wiederholte diese Bedenken und kritisierte die WHO dafür, dass sie sich auf Impfstoffe mit Affenpocken konzentriert, auf Kosten der Bewältigung dringenderer Gesundheitsprobleme in Afrika. Er betonte, dass allein in der Demokratischen Republik Kongo (DRK) in diesem Jahr etwa 40.000 Kinder an Malaria gestorben sind, wobei eine ähnliche Anzahl an Unterernährung, Tuberkulose und HIV/AIDS leidet.

“Wir sind viel besser darin geworden, viel seltenere Krankheiten wie Mpox zu erkennen, und die Behandlung dieser Krankheiten ist sicherlich lukrativer für die wachsende Industrie, die sich von den Fehlinformationen der WHO über das schnell steigende Pandemierisiko ernährt”, sagte er.

Bell beschuldigte die WHO, die Bedürfnisse der Pharmaindustrie über diese kritischen Fragen der öffentlichen Gesundheit zu priorisieren, was darauf hindeutet, dass der Ansatz der Organisation eine Rückkehr zu den Praktiken der Kolonialzeit und nicht evidenzbasierte Strategien im Bereich der öffentlichen Gesundheit widerspiegelt.

Die WHO genehmigt Affenpocken-Impfstoffe ohne klinische Studien

Das Zulassungsverfahren der WHO für den MVA-BN-Impfstoff umfasste eine Überprüfung durch die Strategische Expertengruppe für Immunisierung (SAGE), die das Fehlen spezifischer klinischer Studien für Kinder feststellte. Die Situation wird durch die Tatsache verschärft, dass die Verwendung des Impfstoffs in den USA auf Hochrisikopersonen unter 18 Jahren beschränkt wurde, wobei eine zusätzliche Kontrolle für sehr kleine Kinder und schwangere Frauen empfohlen wird. Dies wirft Fragen über die Angemessenheit auf, seine Nutzung auf breitere Bevölkerungsgruppen in Afrika ohne ähnliche Sicherheitsvorkehrungen auszudehnen.

Das Sicherheitsprofil des Impfstoffs ist nicht gut, wobei die Empfänger Schmerzen an der Injektionsstelle (85 % der Empfänger); Rötungen, Schwellungen, Juckreiz und Verhärtung an der Injektionsstelle (40-60%); Müdigkeit, Muskelschmerzen und Kopfschmerzen (20–40 %); Übelkeit (17 %) und Schüttelfrost (10 %). Es gab auch Impfstoff-induziertes Fieber bei 2 % der Empfänger und kardiale Ereignisse bei etwa 2,1 % der Empfänger.

In einer Pressemitteilung der WHO heißt es, dass der Impfstoff Erwachsenen über 18 Jahren in einer Reihe von zwei Dosen im Abstand von vier Wochen verabreicht werden kann. Sie haben auch Einzeldosis-Impfstoffe “in Situationen mit begrenztem Angebotsausbruch” beschleunigt. Die WHO räumte ein, dass sie in diesen Situationen mehr Daten über die Sicherheit und Wirksamkeit des Impfstoffs benötigt, aber sie stimmten ihm trotzdem zu. Die WHO räumte ein, dass “obwohl MVA-BN derzeit nicht für Personen unter 18 Jahren lizenziert ist”, es “off-label bei Säuglingen, Kindern und Jugendlichen sowie bei schwangeren und immungeschwächten Personen” verwendet werden kann.

Die jüngste Entscheidung der WHO hat nicht nur Kontroversen ausgelöst, sondern fordert auch eine Neubewertung der Priorisierung und Umsetzung von Interventionen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, insbesondere in Regionen mit dringendem Gesundheitsbedarf und begrenzten Ressourcen.

