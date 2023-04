Die WHO warnt vor einem RIESIGEN BIOLOGISCHEN RISIKO, nachdem sudanesische Rebellen ein Biolabor mit gefährlichen Virusproben entführt haben

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat die Öffentlichkeit davor gewarnt, dass es ein “großes biologisches Risiko” geben könnte, nachdem sudanesische Rebellenkämpfer die Kontrolle über ein Biolabor in der Landeshauptstadt Khartum übernommen haben. Nach Angaben der WHO haben die Rebellen ein nationales öffentliches Labor besetzt, das Proben von Krankheiten wie Polio, Masern und Cholera enthält.

“Das ist extrem, extrem gefährlich, weil wir Polio-Isolate im Labor haben. Wir haben Masernisolate im Labor. Wir haben Cholera-Isolate im Labor”, WHO-Vertreter im Sudan Dr. Nima Saeed Abid sagte per Videoanruf zu einem Briefing der Vereinten Nationen (UN) in Genf. “Es gibt ein großes biologisches Risiko, das mit der Besetzung des zentralen Labors für öffentliche Gesundheit in Khartum durch eine der kämpfenden Parteien verbunden ist.”

Er fügte hinzu, dass die Hauptsorge darin besteht, dass die Labortechniker keinen Zugang mehr zum Labor haben, um das verfügbare biologische Material und die verfügbaren Substanzen sicher zu enthalten. “Neben chemischen Gefahren sind Bio-Gefahren auch sehr hoch, da keine funktionierenden Generatoren funktionieren”, sagte Abid.

Während eines kürzlichen Fox News-Segments zu dieser Angelegenheit sagte der ehemalige Außenminister Mike Pompeo, dass es der WHO nicht gelungen sei, Hochsicherheitslabore auf der ganzen Welt sicher zu sichern.

Seit dem 15. April gibt es Kämpfe zwischen Rebellenkräften und dem sudanesischen Militär. Die besagte Übernahme des Biolabors erfolgte, als Beamte davor warnten, dass trotz des von den USA vermittelten 72-stündigen Waffenstillstands zwischen rivalisierenden Streitkräften mehr Flüchtlinge aus dem Sudan fliehen könnten.

Al Jazeera berichtete, dass die Kämpfe den Sudan ins Chaos gestürzt haben und die bereits stark von der Hilfe abhängige afrikanische Nation an den Rand des Zusammenbruchs gedrängt haben. Dutzende von Krankenhäusern haben in der sudanesischen Hauptstadt und anderswo im ganzen Land aufgrund der Kämpfe und der schwindenden medizinischen und Kraftstoffversorgung geschlossen, so das sudanesische Ärztegewerkschaft.

Die UN-Gesundheitsbehörde sagte auch, dass sie während der Kämpfe 14 Angriffe auf das Gesundheitswesen bestätigt habe, acht getötet und zwei verletzt habe, und sie warnte davor, dass “die Erschöpfung der Blutbeutelbestände aufgrund mangelnder Macht verderbensgefahr besteht”. Das sudanesische Bundesministerium für Gesundheit hat die Zahl der Todesopfer bisher auf 459 mit weiteren 4.072 Verletzten erhöht.

“Wenn die Gewalt nicht aufhört, besteht die Gefahr, dass das Gesundheitssystem zusammenbricht”, warnte die UN-Agentur am Freitag, den 28. April. (Related: Südsudan bestätigt neuen Ausbruch von impfstoffbedingter Polio.)

Khartum sieht sich inmitten des Chaos mit schwindenden Vorräten konfrontiert

Ein Zeuge sagte CNN, dass den Geschäften die Lebensmittel völlig ausgehen und mehrere Lebensmittelfabriken im Staat geplündert worden seien.

“In der Wasserversorgung haben wir 11 Tage lang kein Wasser. Wir bekommen nur Wasser aus einem Brunnen in der Nähe. Sie müssen also den ganzen Weg zum Brunnen mit Fässern oder so gehen, wenn Sie ein Auto haben. Wenn nicht, müssen Sie etwas Kleines mitnehmen, um genug Wasser für Sie zu bekommen”, sagte der Zeuge.

Der einundfünfzigjährige Saif Mohamed Othman, ein Freiberufler, der in Shambat, North Bahri, lebt, stellte auch fest, dass die Lebensmittelbestände in den Geschäften ausgehen, durch die vollständige Verbrennung des zentralen Marktes, der große Teile von Bahri mit Gemüse, Fleisch und anderen Lebensmitteln versorgt, verschlimmert wird. Er fügte hinzu, dass die Bewohner auch finanziell zu kämpfen haben, weil Staatsangestellte ihre Löhne vor dem Eid al-Fitr-Feiertag Ende letzter Woche nicht erhalten hatten und die Geldautomaten der Bank nicht mehr funktionieren.

Othman sagte CNN, dass es Patrouillen gibt, um die Nachbarschaft vor den weit verbreiteten Plünderungen und Rauben zu schützen, denen große Gebiete in Khartum aufgrund des Mangels an Sicherheit und Polizeipräsenz ausgesetzt waren.

Aufgrund der jüngsten Ereignisse versuchen die Sudanesen jetzt, aus der Hauptstadt zu fliehen. Der Hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen (UNHCR) sagte, dass Tausende bereits vor der Gewalt geflohen seien und dass er sich darauf vorbereitet habe, dass bis zu 270.000 Menschen aus dem Sudan in den benachbarten Tschad und Südsudan fliehen.

Laura Lo Castro, die Vertreterin der Agentur im Tschad, sagte, dass seit Beginn der Kämpfe vor 10 Tagen etwa 20.000 Flüchtlinge an der ägyptischen Grenze angekommen seien.

