Die Zahl der Todesfälle in Westaustralien ist nach der Einführung des COVID-19-Impfstoffs um das SIEBENFAche gestiegen!

Die Todesfälle im Bundesstaat Westaustralien im Land Down Under haben sich Berichten zufolge nach der Einführung des Impfstoffs gegen das Wuhan-Coronavirus (COVID-19) versiebenfacht.

Diese schockierende Enthüllung kam während einer Sitzung des Stadtrats von Port Hedland am 11. Oktober ans Licht. Das besagte Treffen wurde von drei Ratsmitgliedern der westaustralischen Stadt einberufen: Lorraine Butson, Camilo Blanco und Adrian McRae. Der dritte Stadtrat besitzt auch die Baufirma GBTK mit Sitz in Port Hedland.

Laut McRae ist die Stadt seit der Einführung der COVID-19-Injektionen von einer Beerdigung pro Woche auf mehr als eine Beerdigung pro Tag umgestiegen. Port Hedland musste eine neue Kühlkörperlageranlage bauen, um dem Anstieg der Todesfälle Rechnung zu tragen, fügte er hinzu.

McRae bemerkte während des Treffens: „Meine eigene Firma GBTK hier in [Port] Hedland hat gerade den Bau einer Kühlkörperlageranlage abgeschlossen. Seit wann braucht Port Hedland zusätzliche Kühlraumeinrichtungen?“

„Ich habe mit den Firmeninhabern gesprochen, für die wir es gebaut haben, [einem] lokalen Bestattungsunternehmer. Sie erzählten mir, dass sie im Jahr 2020, auf dem Höhepunkt von COVID-19, durchschnittlich eine Beerdigung pro Woche durchführten – eine. [Aber] seit der Einführung der Injektion machen sie über eine Beerdigung pro Tag. Das ist fast eine siebenfache Steigerung; es ist beängstigend.“

McRae sprach auch darauf ein, dass die COVID-19-Injektionen mit synthetischer DNA kontaminiert sind, insbesondere dem krebserregenden Affenvirus 40 (SV40). (Verwandt: DIRTY SHOTS: DNA-Kontamination und krebserregender Wirkstoff SV40 in mRNA-Impfstoffen.)

„Was passiert, wenn jemand Milliarden dieser SV40-Fragmente in einem einzigen Schuss erhält? Was passiert, wenn diese kontaminierten Impfungen mehrmals wie Millionen von Australiern verabreicht werden, einschließlich australischer Kinder?“

Der Stadtrat von Port Hedland setzt mRNA-Injektionen von Pfizer und Moderna aus

Laut der Daily Expose versuchte das Treffen am 11. Oktober, einen Antrag zur sofortigen Aussetzung der Verwendung der mRNA-COVID-19-Impfstoffe von Pfizer und Moderna zu stellen. Der Rat verabschiedete den Antrag in einer 5:2-Abstimmung am selben Tag.

Neben der Aussetzung forderte der Antrag auch, dass der australische Premierminister Anthony Albanese über die Angelegenheit informiert wird. Es forderte auch, die Angehörigen der Gesundheitsberufe über die Ergebnisse im Zusammenhang mit den Impfstoffen zu informieren und sicherzustellen, dass sowohl Ärzte als auch die Öffentlichkeit angemessen informiert sind, um den Weg für die Einwilligung nach Aufklärung in Bezug auf die Impfung zu ebnen.

Ergebnisse des kanadischen Molekularvirologen und Epidemiologen Dr. David Speicher, der durch Briefe des australischen Gesetzgebers Russell Broadbent unterstützt wurde, bildete die Grundlage des Antrags. Laut Speicher wurden SV40-DNA-Sequenzen in den Pfizer- und Moderna COVID-19-Injektionen identifiziert.

„Sein Bericht wirft Bedenken hinsichtlich dieser DNA-Kontamination auf, da SV40 möglicherweise mit krebserregenden Eigenschaften in Verbindung gesetzt wird, die untersucht wurden, seit sie zum ersten Mal in kontaminierten Polio-Impfstoffen in den 1950er und 1960er Jahren gefunden wurden“, fuhr die Expose fort.

Darüber hinaus forderte der Antrag den Rat auf, die Ergebnisse an alle lokalen Regierungen in Westaustralien zu senden und sie zu ermutigen, Maßnahmen zu ergreifen. Der Vorstandsvorsitzende von Port Hedland hat auch die Aufgabe, einen Brief an die Gesundheitsministerin von Westaustralien, Amber-Jade Sanderson, und den Gesundheitsminister des Bundes, Mark Butler, zu senden. Die Briefe an die beiden Gesundheitsbeamten forderten öffentliche Antworten auf die Behauptungen einer angeblichen DNA-Kontamination in Pfizer- und Moderna COVID-19-Injektionen.

Roger Cook, Premierminister von Westaustralien, reagierte auf die Nachricht von Port Hedlands Antrag mit den Worten, dass der Rat durch die Verbreitung einer nicht verifizierten Behauptung „aus den Schienen“ geraten sei. Aber laut der Expose zeigt Cooks Antwort, dass „er höchstwahrscheinlich eines der kriminellen Impfstoffbandenmitglieder ist, die entweder Pharmaunternehmen oder sich selbst schützen“.

Sehen Sie sich dieses Video an, in dem es um Todesfälle durch COVID-19-Impfstoffe geht, die grob unterzählt werden.

Dieses Video stammt vom FreedomMovement.info-Kanal auf Brighteon.com.

