Die Zentralbanken werden 2024 weiterhin Gold verschlingen!

Die erste Hälfte des Jahres 2023 war ein rekordverdächtiger Moment für den Goldkauf der Zentralbank, angeführt von niemand anderem als China und Russland. Organisationen wie der World Gold Council meldeten einen erstaunlichen Anstieg im Vergleich zu 2022:

“Auf einer Jahresbasis haben die Zentralbanken erstaunliche 800t netto gekauft, 14 % höher als im gleichen Zeitraum des Vorjahres”.

Unabhängig davon, ob der Januar-Effekt am Ende des ersten Monats 2024 auf den Goldpreis angewendet wird oder nicht, gibt es viele Indikatoren dafür, dass sich der Kaufrausch der Zentralbank mindestens in der ersten Hälfte des neuen Jahres fortsetzen wird.

Die Beschleunigung der De-Dollarisierung ist nur ein Faktor, da sich Kraftpakete wie China und Russland strategisch immer weiter aus dem Griff der USD-Hegemonie bewegen.

Natürlich bieten die Maßnahmen der Biden-Administration, Russland nach dem Ukraine-Konflikt mit Sanktionen zu isolieren, den Russen nur einen weiteren Anstoß, sich weiterhin auf jede erdenkliche Weise vom US-Dollar zu veräußern. In Kombination mit einem volatilen Rubel und einer Welle neuer amerikanischer Ausgaben, um seine Stellvertreterkriege in der Ukraine und in Israel zu nähren, macht es nur Sinn, dass Russlands Goldkoffern weiter wachsen werden.

Sie können auch darauf wetten, dass China und Russland deutlich mehr Gold kaufen, als öffentlich berichtet wird, so dass die tatsächlichen Zahlen immer höher sind, als sie scheinen. Wie Jim Richards viele Male betont hat, wie in diesem Tweet aus dem ersten Quartal des letzten Jahres, halten Länder wie Russland und China Gold, das durch Off-the-Books-Kaufprogramme erworben wurde, das weit über das hinausgeigt, was sie offiziell behaupten:

“Die Zentralbank von Russland meldete einen Gewinn von 30 Tonnen bei ihren Goldreserven. Das ist nach einem Jahr Flatlining, das aufgrund von Nicht-Berichterstattung wahrscheinlicher ist als aufgrund von Nicht-Akquisition. Schön, Russland wieder im Spiel zu sehen”.

Für mehr Zentralbank-Goldkaufkraftstoff hat die Fed, die den Sieg gegen die Inflation behauptet, tatsächlich den Kampf gegen sie aufgegeben. Die Fed weiß, dass sie sich in eine Ecke zurückgezogen hat und keine andere Wahl hat, als die Zinssätze im Jahr 2024 zu senken – was bedeutet, dass die Zentralbanken eine Möglichkeit benötigen, sich gegen diese einfacheren Geldpolitiken abzusichern. Und während die Bilanz der Fed im Jahr 2023 schrumpfte, kam sie nicht einmal an die Nähe, die Lücke zu schließen, die durch die Billionen geschaffen wurde, die sie während der Covid-Ära hinzugefügt hatte. Natürlich würde das Powell nicht davon abhalten, seine Siegesrunde bei der letzten Pressekonferenz nach dem FOMC 2023 über Stopp-Ratenerhöhungen zu laufen:

“Das sind wir, die denken, dass wir genug getan haben”.

Niedrigere Zinssätze im Jahr 2024 würden jedoch die Fälle für noch mehr Inflation und nicht weniger stärken – was zu einem sinkenden Dollar und steigenden relativen Preisen für Gold und andere Rohstoffe führen würde. Peter Schiff ist nicht der einzige, der darauf hingewiesen hat, aber alles, was Sie tun müssen, ist zu vergessen, was Zentralbanken sagen, und sich anzusehen, was sie tun. Die Bühne ist dafür, dass die Banken ihren Reserven mehr Gold hinzufügen, um sich gegen den Abwärtsdruck auf den Dollar abzusichern, auch wenn die Fed den Sieg über den Inflationskampf behauptet. Die einzige Frage ist, was zuerst eintreten wird: eine Dollarkrise oder ein Zusammenbruch der Staatsschulden? Zentralbanker werden nicht warten, um es herauszufinden

Es ist erst der 2. Tag im Januar und die #NationalDebt hat bereits 34 Billionen Dollar übersprengt. Ich denke, 2024 wird einen Rekord für den größten einjährigen Anstieg in den USA aufstellen. Staatsverschuldung in der Geschichte. Die einzige Frage ist, ob es vor Ende des Jahres eine Staatsschulden- oder #Dollar-Krise geben wird. — Peter Schiff (@PeterSchiff) 3. Januar 2024

Schließlich gelang es 2023 nicht einmal höheren Nominalrenditen, die Rallye des Goldes zu verlangsamen. Boomende Treasury-Renditen spiegeln weniger Sicherheit in der Gesundheit der Wirtschaft wider, nicht mehr, da Anleger in die wahrgenommene Sicherheit von Staatsanleihen und Anleihen fliehen. Aber was steigt, muss nach unten kommen, und ein Zusammenbruch des Treasury-Marktes würde den Dollar mit sich bringen und den Rest der Wirtschaft mitnehmen:

“…ein Treasury-Crash wird den Wert des Dollars zum Absturz zwingen, was zu einem brutalen wirtschaftlichen Abschwung führen wird – bei dem der “Lebensstandard” im Land dramatisch sinken wird”.

Schließlich bringt 2024 noch mehr Unsicherheit angesichts der anhaltenden Proxy-Konflikte der USA und insbesondere einer US-Präsidentschaftswahl, die ein globales Bild der inländischen politischen Instabilität verstärkt. Mit Kandidaten auf beiden Seiten wie RFK Jr. und Vivek Ramaswamy, die Anti-Establishment-Botschaften über die Herrschaft in Zentralbanken, den militärisch-industriellen Komplex und die US-Schuldenspirale annehmen, gibt es viele Kandidaten, die das Nest auf eine Weise schütteln, die vor ein paar Wahlen unerhört gewesen wäre. Wie Robin Tsui von der South China Morning Post hervorhebt, ist es etwas offensichtlich:

“…das Potenzial für Schließungen der US-Regierung, finanzpolitische Debatten und politische Konfrontationen vor dem US-Wahlzyklus 2024 bleibt bestehen”.

Es stimmt, dass viele Ökonomen und Fed-Beamte die Hoffnung auf eine “weiche Landung” im nächsten Jahr nicht aufgegeben haben, was eine sinkende Nachfrage nach Gold bedeuten würde. Aber da die Zeit gedrängt hat, ist dies eine Behauptung, die selbst sie zugeben, dass sie sich am Ende als hohl erwiesen haben könnte. Für jeden ehrlichen Beobachter deuten mehr Anzeichen von Instabilität, Inflation, negativ ertragsstarken Schulden und Wahnsinn im Wahljahr auf ein starkes Bedürfnis nach Sicherheit in diesem Jahr hin.

Wenn man über die Behauptungen hinausschaut, die US-Banker und Beamte in der Öffentlichkeit machen, kennen die Zentralbanken die Wahrheit: Sie müssen weiterhin Gold verschlingen. Es ist das einzige strategische Manöver, das Sinn macht, mit wenigen anderen sinnvollen Möglichkeiten, sich vor Kollateralschäden im Zusammenfluss von selbstzerstörerischer wirtschaftlicher Einmischung, überanstreckten ausländischen Verstrickungen und politischen Turbulenzen im Wahljahr in den USA zu schützen.

