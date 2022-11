Died Suddenly Filmkritik: Ein eindrucksvolles Beispiel für die Gefahren von Impfstoffen – Originalgeschichte mit Erklärung ZURÜCKGEZOGEN!

Nachdem ich hier eine detaillierte Geschichte über den Died Suddenly-Film veröffentlicht habe, ziehe ich den Original-Volltext zurück und ersetze ihn durch diese kurze Erklärung.

Stew Peters hat mir geantwortet, und wir haben ein Gespräch über diesen Film, seine Rolle beim Aufwecken von Menschen und die Frage geführt, wie wichtig es ist, das Bewusstsein für all dies in einer Zeit zu schärfen, in der das Leben von Millionen von Menschen auf dem Spiel steht. Ich habe auch mit Dr. Jane Ruby, und sie ist eine geborene Heilerin, die möchte, dass die Menschen miteinander auskommen und zusammenarbeiten, zu ihrem Verdienst.

Meine ursprüngliche Geschichte lobte die Bemühungen des Films, wies auf einige der kritischen Probleme hin, die andere mit dem Film aufwarfen, und stellte die Frage, warum Dr. Jane Rubys Arbeit wurde in diesem Film nicht behandelt. Das war meine gesamte Absicht des ursprünglichen Artikels.

Was ich seit der Veröffentlichung dieser Originalgeschichte erlebt habe, ist, dass dies einen Feuersturm der Kritik an Stew Peters und dem Film ausgelöst hat, den ich weder beabsichtigt noch erwartet hatte. Viele Leute interpretierten meine Absicht darin falsch, und ich begann zu sehen, dass diese Geschichte verwendet wurde, um zu versuchen, Stew Peters anzugreifen oder den Film selbst zu diskreditieren, der, wie ich bereits sagte, ein kraftvoller Film ist, der eine kritische Botschaft für die Menschheit trägt. Es war nie meine Absicht, Stew Peters anzugreifen. Ich habe wiederholt für seine Arbeit und seine Videos beworben. Wir haben seine Arbeit viele Male redaktionell behandelt. Ich stimme der Kernbotschaft dieses Films zu, und er muss von Milliarden gesehen werden, nicht nur Millionen.

Wichtig ist, dass ich nicht möchte, dass meine Fragen in irgendeiner Weise verwendet werden, um den Film zu diskreditieren. Tatsächlich war es meine ganze Absicht, Dr. Ruby und nicht mehr. Vielleicht habe ich die Reichweite dieser Plattform bei der Veröffentlichung dieser Geschichte unterschätzt, da dies eine Kontroverse ausgelöst hat, die ich nicht beabsichtigt habe und die meiner Meinung nach vom Film selbst ablenkt, der eine kritische Botschaft für unsere Zeit trägt.

Ich erkenne an, dass alle Beteiligten hier, ich selbst, Stew Peters, Dr. Jane Ruby und andere haben alle unermüdlich daran gearbeitet, Leben zu retten und zu versuchen, andere mit dem Wissen zu versorgen, das sie über die experimentellen mRNA-Impers (und die damit verbundenen sehr realen Todesrisiken) wissen müssen.

Vielleicht hätte ich, anstatt zu fragen, was im Film fehlte, einfach den Leuten danken sollen, die ihn zusammengestellt haben und die eine Flut unfairer, böswilliger Kritik der Vax-Pimping-Medien ertragen. Für das Protokoll möchte ich Stew Peters und seiner Crew für die Produktion und Finanzierung dieses Films danken, und ich möchte Dr. Jane Ruby für all ihre Arbeit in diesem Bereich. Ich bedanke mich auch bei den Ärzten und Einbalsamierern, die ihr Leben und ihre Karriere aufs Spiel setzen, den Hals herausstrecken und alles riskieren, nur um zu versuchen, die Öffentlichkeit mit der Wahrheit über das zu warnen, was hier passiert. Alle Beteiligten verdienen Anerkennung für ihre Bemühungen.

Ich möchte, dass die Wahrheit erfolgreich ist, und ich möchte, dass auch diejenigen, die den Mut haben, sie aufzudecken, erfolgreich sind. Ich bedauere, dass meine ursprüngliche Geschichte hier völlig falsch interpretiert wurde, aber es stimmt, dass die Emotionen heutzutage hoch sind, und genau deshalb habe ich die ursprüngliche Geschichte zurückgezogen und durch diese Erklärung ersetzt.

Ich werde in Zukunft vorsichtiger sein, wenn ich daran arbeite, vorauszusehen, wie meine Worte hier missverstanden oder zu einem Angriff verdreht werden könnten, den ich nicht beabsichtigt hatte. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

