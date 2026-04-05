DIESEL-DRAMA IN DEUTSCHLAND! SPRECHEN DIE LKW-FAHRER BALD DEN STILLSTAND AUS? MITTELSTAND AM LIMIT – EXISTENZEN IN GEFAHR!

Miesbach – Deutschland steckt mitten in einer Spritpreis-Krise, die immer mehr Existenzen bedroht. Besonders hart trifft es jene, die ohne Fahrzeug nicht arbeiten können: Spediteure, Handwerker, Taxiunternehmer und Pendler kämpfen ums nackte Überleben. Für Lkw-Fahrerin Christina Scheib ist die Lage dramatisch. Ihr moderner Sattelzug, mit dem sie täglich Waren durch die Republik bewegt, ist nicht nur ihr Arbeitsplatz, sondern ihre gesamte Existenz. Doch die steigenden Dieselpreise lassen ihr Geschäft kollabieren. Feste Verträge verhindern, dass sie die explodierenden Kosten weitergeben kann. Statt Gewinne zu erzielen, fährt sie inzwischen drauf – und warnt: So kann es nicht weitergehen.

Die Krise trifft nicht nur einzelne Fahrer, sondern eine ganze Branche. Auf Deutschlands Straßen sind Hunderttausende Lkw unterwegs – sie alle spüren die Preisexplosion beim Tanken. Branchenvertreter schlagen Alarm und warnen vor massiven Jobverlusten. Sollte sich die Situation weiter zuspitzen, drohen gravierende Folgen für die gesamte Wirtschaft: Lieferketten könnten zusammenbrechen, Supermarktregale leer bleiben und Produktionsprozesse ins Stocken geraten. Die steigenden Kosten wirken wie ein Brandbeschleuniger in einer ohnehin angespannten Lage.

Auch Taxiunternehmer stehen mit dem Rücken zur Wand. In Bad Tölz kämpft Unternehmer Michael Much mit drastisch gestiegenen Spritkosten, die seine gesamte Kalkulation zerstören. Was früher Gewinn war, wird nun von den Tankrechnungen aufgefressen. Investitionen bleiben aus, der Beruf verliert an Attraktivität. Bundesweit wächst der Druck auf kleine und mittelständische Betriebe, die sich von der Politik im Stich gelassen fühlen. Ihre Forderung ist klar: Entlastung jetzt! Denn die Folgen treffen längst nicht mehr nur die Branche selbst – steigende Transportkosten treiben die Preise für alle Bürger nach oben und erreichen jeden Haushalt im Land.

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