Diesel-Hammer um Umweltminister Carsten Schneider! Verbrenner sollen zum Hobby werden – doch privat fährt der SPD-Minister selbst einen 13 Jahre alten Diesel!

Berlin – Was für ein politischer Zündstoff mitten in der deutschen Autodebatte! Während Millionen Autofahrer über die Zukunft ihrer Benzin- und Dieselfahrzeuge diskutieren, sorgt ausgerechnet Bundesumweltminister Carsten Schneider von der SPD mit einer bemerkenswerten Aussage über seinen eigenen privaten Fuhrpark für Aufsehen. Der fünfzigjährige Politiker wirbt entschieden für die Elektromobilität, sieht den klassischen Verbrennungsmotor langfristig auf dem Rückzug und erwartet eine Zukunft, in der Benziner und Diesel vor allem noch für Liebhaber interessant sein werden. Doch während Schneider Deutschlands Automobilindustrie vor einer zu starken Orientierung an der bisherigen Antriebstechnik warnt, fährt seine Familie nach eigener Aussage weiterhin ein dreizehn Jahre altes Dieselfahrzeug! Die überraschende Erklärung machte der Bundesminister in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, über das auch die Bild-Zeitung berichtet. Schneiders Zukunftsprognose für den Verbrennungsmotor fällt dabei unmissverständlich aus: Die bisher dominierende Antriebstechnik werde nach seiner Überzeugung irgendwann ihre Bedeutung als alltägliches Verkehrsmittel weitgehend verlieren und eher zum Freizeitvergnügen werden. Umso bemerkenswerter erscheint seine Antwort auf die Frage nach dem eigenen Auto. Denn der SPD-Politiker erklärt ausdrücklich: „Privat fahren wir einen 13 Jahre alten Diesel.“ Eine Aussage, die einen politischen Widerspruch zumindest auf den ersten Blick geradezu herausfordert! Der Minister, der für Klimaschutz und Umweltpolitik verantwortlich ist und die Vorteile von Elektrofahrzeugen hervorhebt, nutzt im persönlichen Alltag weiterhin genau jene Antriebstechnik, der er langfristig kaum noch Zukunftschancen einräumt. Seine Begründung: Ein neues Fahrzeug werde derzeit schlicht nicht benötigt. Bei einer späteren Neuanschaffung halte er den Umstieg auf ein Elektroauto für die vernünftige Entscheidung. Damit vertritt Schneider allerdings auch einen Gedanken, der aus ökologischer Sicht durchaus nachvollziehbar sein kann: Ein bereits vorhandenes, funktionierendes Fahrzeug weiterzufahren, kann unter Berücksichtigung des Ressourcenverbrauchs bei der Neuwagenproduktion sinnvoll sein. Gerade deshalb wirft seine Aussage eine grundsätzliche Frage auf, die weit über seinen privaten Diesel hinausgeht: Wenn selbst der Bundesumweltminister keinen Anlass sieht, sein vorhandenes Auto vorzeitig auszutauschen, weshalb wird die öffentliche Diskussion über die Mobilitätswende oftmals so geführt, als sei der möglichst schnelle Wechsel zur Elektromobilität für sämtliche Autofahrer gleichermaßen praktikabel? Für Berufspendler, Familien, Handwerker, Bewohner ländlicher Regionen und Menschen mit begrenztem Einkommen sind Anschaffungspreis, Reichweite, Ladeinfrastruktur und individuelle Nutzungsmöglichkeiten entscheidende Faktoren. Ein politisches Zukunftsbild allein ersetzt weder das notwendige Geld für einen Fahrzeugwechsel noch eine zuverlässige Lademöglichkeit vor der eigenen Haustür. Schneiders private Entscheidung ist deshalb kein Beweis für die Überlegenheit des Dieselmotors, wohl aber ein anschauliches Beispiel dafür, dass politische Zielvorstellungen und tatsächliche Lebensentscheidungen unterschiedlichen zeitlichen und wirtschaftlichen Bedingungen unterliegen können. Genau an diesem Punkt entzündet sich die brisante Debatte über Glaubwürdigkeit, persönliche Vorbildfunktion und die Frage, wie realitätsnah die Verkehrswende gestaltet werden muss. Denn während der Umweltminister die Zukunft des Verbrenners vor allem als Liebhabertechnik beschreibt, gehört ein älterer Diesel bei ihm selbst weiterhin zum Familienalltag!

Der nächste Paukenschlag betrifft Deutschlands mächtige Automobilindustrie! Carsten Schneider macht in seinen Aussagen deutlich, dass er die Elektromobilität nicht lediglich als politisch gewünschte Alternative betrachtet, sondern als langfristig wirtschaftlich überlegene Entwicklung. Selbst angesichts der Diskussionen über eine Lockerung der europäischen Vorgaben für neue Verbrennerfahrzeuge bleibt der SPD-Minister überzeugt, dass Elektroautos ihren Marktanteil weiter ausbauen werden. Aus seiner Sicht wird sich der technologische Wandel letztlich auch unabhängig von einzelnen politischen Entscheidungen durchsetzen. Damit richtet er eine deutliche Botschaft an die Hersteller, die weiterhin erhebliche Mittel in die Entwicklung und Verbesserung von Benzin- und Dieselmotoren investieren. Insbesondere die Strategien von Mercedes-Benz und Porsche stehen dabei im Mittelpunkt seiner Kritik. Auf die Frage, ob zusätzliche Investitionen in herkömmliche Antriebstechnik eine unternehmerische Fehlentscheidung darstellen könnten, lässt Schneider erkennen, dass er eine solche Strategie für riskant hält. Die wiederholten Richtungswechsel mancher Hersteller zwischen konsequenter Elektrifizierung und erneuter Betonung von Verbrennermodellen beurteilt er skeptisch. Seine Botschaft an die Industrie ist deutlich: „Die Wette auf das Alte wird sich nicht auszahlen.“ Der Umweltminister kündigt damit keine sofortige Abschaffung bereits zugelassener Verbrennerfahrzeuge an, macht aber ebenso klar, dass er keinen besonderen politischen Schutz für die Fortführung der bisherigen Technik anstrebt. Als Bild für seine Zukunftsvorstellung führt Schneider seine eigene ältere Simson an, an der er nach seinen Angaben selbst schraubt und mit der er gelegentlich am Wochenende eine Runde dreht. Was heute bei einem historischen Zweirad selbstverständlich erscheint, könnte nach seiner Vorstellung eines Tages auch für klassische Autos mit Verbrennungsmotor gelten: Sie würden dann weniger als alltägliches Fortbewegungsmittel und stärker als Sammler- und Freizeitfahrzeuge genutzt. Doch diese Prognose bleibt eine politische und wirtschaftliche Einschätzung, keine bereits feststehende Entwicklung. Die deutsche Automobilwirtschaft steht gleichzeitig vor großen Herausforderungen. Hersteller müssen Milliardeninvestitionen in Forschung, Fahrzeugplattformen, Batterietechnik, Produktionsanlagen und internationale Vertriebssysteme bewältigen, während sich die Nachfrage nach verschiedenen Antriebsarten von Markt zu Markt erheblich unterscheidet. Für Unternehmen wie BMW, Mercedes-Benz, Porsche und Volkswagen geht es deshalb nicht allein um Klimapolitik, sondern ebenso um Wettbewerbsfähigkeit, Beschäftigung und die Frage, welche Fahrzeuge ihre Kunden tatsächlich kaufen wollen. Eine im zugelieferten Ausgangsbericht verlinkte Börsengrafik nennt für BMW seit Beginn des Jahres zweitausendsechsundzwanzig einen Kursverlust von vierzig Komma eins Prozent. Dieser konkrete Wert lässt sich ohne eindeutig angegebenen Börsenstichtag nicht abschließend einordnen; zudem wäre es unzulässig, einen Aktienkursrückgang allein auf die Entscheidung für oder gegen eine bestimmte Antriebstechnologie zurückzuführen. Gleichwohl zeigt die angespannte Lage der Automobilbranche, wie groß der wirtschaftliche Druck ist. Während Schneider für einen konsequenten elektrischen Zukunftskurs plädiert, müssen die Unternehmen gleichzeitig auf gegenwärtige Kundenwünsche reagieren. Besonders brisant erscheint dabei die Frage, ob politische Entscheidungsträger den Herstellern und Verbrauchern genügend Spielraum lassen, um den technologischen Wandel wirtschaftlich tragfähig zu bewältigen. Denn Elektromobilität kann sich langfristig stark durchsetzen, ohne dass deshalb jeder bestehende Verbrenner kurzfristig verschwinden muss. Genau diese Unterscheidung wird in der politischen Auseinandersetzung häufig von zugespitzten Schlagworten überlagert. Schneiders eigener dreizehn Jahre alter Diesel liefert dafür ein besonders einprägsames Beispiel: Der Minister setzt sich politisch für eine andere automobile Zukunft ein, während er persönlich die noch vorhandene Technik weiter nutzt. Daraus ergibt sich eine legitime politische Kritik an seiner Kommunikation, aber kein Beleg für persönliches Fehlverhalten oder einen Verstoß gegen geltendes Recht.

Jetzt sprechen auch die aktuellen Zulassungszahlen eine deutliche Sprache – und sie machen den politischen Streit um Diesel, Benziner und Elektroautos noch spannender! Nach den vom Kraftfahrt-Bundesamtveröffentlichten und vom Verband der Automobilindustrie aufbereiteten Marktdaten wurden im Oktober zweitausendsechsundzwanzig insgesamt zweihundertvierundfünfzigtausendvierhundertzweiundneunzig neue Personenkraftwagen in Deutschland zugelassen. Gegenüber dem entsprechenden Vorjahresmonat entspricht dies einem Anstieg von rund zwei Prozent. Besonders auffällig ist die Entwicklung bei den rein batterieelektrischen Fahrzeugen: Mit vierundneunzigtausendsechsundachtzig Neuzulassungen erreichten sie einen Anteil von siebenunddreißig Prozent am gesamten Neuwagenmarkt. Gegenüber dem Oktober des Vorjahres stieg ihre Zahl um rund neunundsiebzig Prozent. Zusätzlich wurden achtundzwanzigtausendvierhundertneunundneunzig Plug-in-Hybridfahrzeuge neu zugelassen. Werden diese mit den rein elektrisch fahrenden Autos zusammen betrachtet, erreichten die extern aufladbaren Fahrzeuge einen gemeinsamen Marktanteil von rund achtundvierzig Komma zwei Prozent. Bei den klassischen Dieselfahrzeugen wurden dagegen lediglich dreiundzwanzigtausendachthundertzweiundachtzig Neuzulassungen registriert. Die Zahlen dokumentieren eine erhebliche Veränderung des deutschen Neuwagenmarktes und liefern Schneider durchaus Argumente für seine Überzeugung, dass Elektroautos wirtschaftlich immer bedeutender werden. Doch eine entscheidende Unterscheidung darf bei aller politischen Begeisterung nicht verloren gehen: Die Neuzulassungen eines Monats beschreiben nicht den gesamten Fahrzeugbestand auf deutschen Straßen. Millionen bereits zugelassene Fahrzeuge werden unabhängig von aktuellen Verkaufsstatistiken weiter genutzt. Ein hoher Elektroanteil bei neuen Autos bedeutet daher keineswegs, dass sämtliche vorhandenen Diesel- und Benzinfahrzeuge unmittelbar ersetzt werden oder dass ihr Betrieb generell verboten wäre. Ebenso wenig beweisen steigende Zulassungszahlen allein, dass die Elektromobilität für jeden einzelnen Autofahrer bereits die wirtschaftlich günstigste Lösung darstellt. Maßgeblich sind weiterhin die persönlichen Fahrleistungen, die Anschaffungs- und Betriebskosten, die Lademöglichkeiten und die jeweiligen Lebensumstände. Gerade deshalb bekommt die private Autowahl des Bundesumweltministers eine besondere politische Bedeutung. Schneider kann nachvollziehbar argumentieren, dass ein funktionierendes Fahrzeug nicht ohne Not ersetzt werden müsse. Gleichzeitig muss er sich als zuständiger Minister kritische Fragen gefallen lassen, wie er Bürgern den Übergang zu alternativen Antrieben erleichtern will, ohne Menschen mit geringeren finanziellen Möglichkeiten oder ungünstigen Ladebedingungen zu benachteiligen. Auch die Automobilhersteller stehen vor der Aufgabe, neue Technologien zu entwickeln, ohne ihre bisherigen Kunden und wirtschaftlichen Grundlagen aus dem Blick zu verlieren. Die jüngsten Zulassungsdaten zeigen eine starke Nachfrage nach Elektroautos, aber sie entscheiden noch nicht endgültig über das Schicksal des Verbrennungsmotors in sämtlichen Fahrzeugklassen und Märkten. Der Streit um die Zukunft des Autos bleibt damit eine Auseinandersetzung über Klimaschutz, Industriepolitik, Verbraucherfreiheit und wirtschaftliche Vernunft. Und im Mittelpunkt steht ausgerechnet ein Bundesumweltminister, dessen persönliche Fahrzeugwahl besser als manche Grundsatzrede illustriert, wie kompliziert der Wandel tatsächlich ist. Carsten Schneider wirbt für das Elektroauto der Zukunft – und fährt privat weiter seinen alten Diesel. Die entscheidende Frage lautet deshalb nicht, ob er das darf, sondern ob die Politik dieselbe pragmatische Freiheit auch den Bürgern zugesteht!

Quelle: BILD – Umweltminister Carsten Schneider fährt privat einen dreizehn Jahre alten Diesel

Quelle: Verband der Automobilindustrie – Produktion, Neuzulassungen und Elektroauto-Markt im Oktober zweitausendsechsundzwanzig

Quelle: ADAC – Pkw-Neuzulassungen im Oktober zweitausendsechsundzwanzig: Elektroautos sind Spitzenreiter

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