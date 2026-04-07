DIESEL-Preis-SCHOCK IN RÜSSELSHEIM weitet sich aus! Nach 12:00 Uhr Preisunterschied von 22 Cent pro Liter Diesel!

Rüsselsheim steht unter Strom – und diesmal nicht wegen Stau oder Baustellen, sondern wegen eines Spritpreis-Hammers, der die Bürger fassungslos zurücklässt! Nach der Mittagszeit schnellen die Preise plötzlich in die Höhe, als hätte jemand heimlich den Turbo gezündet. Spritpreis-Aufreger in Rüsselsheim spitzt sich nach 12:00 Uhr und der erfolgten Preiserhöhung weiter zu! Nach der Anpassung nach 12:00 Uhr kostet ein Liter Diesel bei Orlen im benachbarten Raunheim 2,369 Euro, während an der Tankstelle in der Frankfurter Straße 45 in Rüsselsheim 2,589 Euro verlangt werden! Niemand kann den Preisunterschied von 22 Cent nachvollziehbar erklären! Autofahrer reiben sich die Augen, vergleichen verzweifelt die Anzeigen und fragen sich: Ist das noch normal oder schon blanke Willkür? Während viele noch hoffen, sich verlesen zu haben, wird schnell klar: Hier stimmt etwas gewaltig nicht!

Denn nur wenige Minuten entfernt zeigt sich ein völlig anderes Bild: Im Nachbarort Raunheim lockt eine Tankstelle mit deutlich günstigeren Preisen, während in Rüsselsheim an der Frankfurter Straße die Zapfsäulen regelrecht zum Luxusgut werden. Der Unterschied ist so drastisch, dass selbst erfahrene Autofahrer sprachlos bleiben. Wie kann es sein, dass innerhalb kürzester Distanz solche Preiswelten aufeinandertreffen? Für viele Bürger ist das kein Zufall mehr, sondern ein System, das sie zunehmend belastet und wütend macht.

Die Empörung wächst – und mit ihr die Forderung nach Antworten! Kunden fühlen sich im Stich gelassen, während die Konzerne schweigen. Niemand kann schlüssig erklären, warum die Preise derart auseinanderdriften. Ist es Marktlogik oder steckt mehr dahinter? Für die Menschen vor Ort zählt am Ende nur eines: Sie zahlen drauf. Und mit jedem Liter wächst das Gefühl, dass hier etwas gewaltig aus dem Ruder läuft.