DIESEL-WAHNSINN IN RÜSSELSHEIM! PREIS-ABZOCKE, Diesel-Preisunterschied von 8 Cent bei Shell-Tankstellen! FOTO-VERBOT!

Ein Paukenschlag erschüttert Rüsselsheim: Immer mehr Stimmen werfen dem Mineralölriesen vor, Autofahrer gnadenlos zur Kasse zu bitten – und gleichzeitig jede Kritik im Keim ersticken zu wollen. Insider berichten von massivem Druck, während Bürger fassungslos vor den Anzeigetafeln stehen. Was sich an den Zapfsäulen abspielt, wirkt für viele wie ein Spiel mit der Geduld der Bevölkerung. Besonders brisant: Wer die Preistafeln dokumentieren und öffentlich machen will, soll eingeschüchtert oder sogar mit rechtlichen Schritten bedroht werden. Ein ehemaliger Mitarbeiter schildert hinter vorgehaltener Hand ein Klima, das Kritiker mundtot machen soll.

Die Bürger werden von den Konzernen abgezockt oder wie kann es sein, dass um 11:00 Uhr an der Shell-Tankstelle Rugbyring 98 ein Literpreis von 2,399 Euro für Diesel ausgeschrieben ist und an der Shell-Tankstelle Hessenring 2 ein Preis für einen Liter Diesel 2,479 Euro verlangt wird! Für diesen Preisunterschied von 8 Cent bei dem gleichen Pächter der Shell-Tankstellen ist der der Shell-Konzern zuständig, weil nur dieser zugriff auf die Preistafeln hat wie wir aus gut informierten Kreisen erfahren konnten! Auch drei Spritpreise-Apps bestätigen die 8 Cent Preisunterschied des Shell-Konzern!

Doch damit nicht genug: Auch aus anderen Städten kommen ähnliche Hinweise. Ein aktueller Mitarbeiter einer Tankstelle aus dem Rhein-Main-Gebiet bestätigt die Vorwürfe und spricht von einem System, das für Außenstehende kaum nachvollziehbar sei. Die Preisgestaltung wirke willkürlich, Unterschiede seien selbst für Branchenkenner schwer erklärbar. Für viele Autofahrer fühlt sich das wie pure Abzocke an – ein und dieselbe Marke, und unterschiedliche Preise innerhalb kürzester Distanz. Die Empörung wächst, denn für die Betroffenen bedeutet jeder Cent mehr eine zusätzliche Belastung im Alltag.

Die entscheidende Frage steht im Raum: Wer trägt die Verantwortung für dieses Preischaos? Kritiker sehen die Macht klar beim Konzern, der zentral über die Preise bestimmt und damit den Ton angibt. Während die Bürger tiefer in die Tasche greifen müssen, wächst der Eindruck, dass Transparenz nicht gewünscht ist. Für viele ist klar: Hier geht es längst nicht mehr nur um Spritpreise, sondern um Vertrauen. Und genau dieses Vertrauen scheint an der Zapfsäule gerade mit jedem Liter weiter zu verdampfen.

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