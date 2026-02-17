DIGITAL-CHAOS BEI DER BAHN! APP STREIKT, WEBSITE LAHMT – REISENDE IMMER RATLOSER

Berlin – Nichts geht mehr im digitalen Herz der Deutschen Bahn! Ausgerechnet dort, wo sich täglich unzählige Reisende über Verbindungen informieren, Tickets buchen und ihre Fahrten planen, herrscht derzeit Ausnahmezustand. Fahrgäste melden Fehlermeldungen, endlose Ladezeiten und plötzlich verschwundene Verbindungen. Wer unterwegs schnell eine Auskunft braucht, steht oft buchstäblich im Regen.

Nach Angaben eines Bahn-Sprechers kommt es aktuell zu Störungen in den Auskunfts- und Buchungssystemen. Betroffen sind sowohl die beliebte App DB Navigator als auch zeitweise die Internetseite der Bahn. Hinter den Kulissen läuft die Ursachenanalyse auf Hochtouren, IT-Experten versuchen fieberhaft, den Fehler zu finden und die Systeme wieder stabil ans Netz zu bringen. Für viele Kunden bleibt die Situation dennoch nervenaufreibend, denn gerade im hektischen Reisealltag zählt jede Minute.

Für Pendler, Geschäftsreisende und Urlauber bedeutet der Ausfall vor allem eines: Unsicherheit. Ohne verlässliche digitale Informationen wird die Reiseplanung plötzlich wieder zur Geduldsprobe wie in längst vergangenen Zeiten. Während die Bahn an der Entstörung arbeitet, hoffen Betroffene auf schnelle Entwarnung – damit aus dem Technik-Ärger kein flächendeckendes Reise-Chaos wird.

Pressecop24 bitte auf Telegram folgen!

WhatsApp-Kanal von Pressecop24 bitte folgen!