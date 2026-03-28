DIGITAL-SCHOCK BEI DER SPARKASSE! S-TRUST WIRD ABGESCHALTET – KUNDEN DROHT DATEN-VERLUST!

Ein Dienst verschwindet – und Tausende stehen plötzlich unter Druck! Die Sparkasse zieht endgültig den Stecker bei ihrem Online-Dienst S-Trust. Was viele Kunden als sicheren Ort für Passwörter und wichtige Dokumente nutzten, wird schon bald Geschichte sein. Der Service, eine Mischung aus Cloud-Speicher und Passwortmanager, wird zum Ende März eingestellt. Bereits Wochen zuvor werden alle Verträge beendet – danach ist endgültig Schluss! Wer seine Daten nicht rechtzeitig sichert, verliert sie unwiderruflich. Für viele Nutzer kommt das einem digitalen Kahlschlag gleich – denn plötzlich zählt jede Minute!

Dabei war S-Trust einst als moderne Lösung gestartet und sollte sogar den früheren Dienst eSafe ablösen. Doch im harten Wettbewerb mit internationalen Anbietern konnte sich das Angebot der Sparkasse nicht durchsetzen. Trotz Integration und Weiterentwicklung blieb der große Erfolg aus. Hinter den Kulissen sprechen die Verantwortlichen von wirtschaftlichen Gründen. Schon Monate vor dem Aus wurden Kunden informiert, doch vielen wird erst jetzt klar, wie ernst die Lage ist. Eine gesonderte Kündigung? Fehlanzeige! Die Verträge enden automatisch – und mit ihnen der Zugriff auf persönliche Daten.

Jetzt heißt es handeln – und zwar schnell! Die Sparkasse rät dringend dazu, alle gespeicherten Inhalte zu exportieren. Doch Vorsicht: Die bereitgestellten Dateien sind unverschlüsselt und müssen nach dem Transfer unbedingt gelöscht werden. Dokumente können zwar heruntergeladen und gesichert werden, doch der Aufwand bleibt bei den Kunden hängen. Als Alternative wird der Dienst SecureSafe empfohlen, der sogar mit Rabatten lockt. Doch ein vollständiger Ersatz ist das nicht – wichtige Funktionen wie der direkte Zugriff auf das Bankpostfach fehlen. Wer zu anderen Diensten wechseln will, muss den Transfer komplett selbst organisieren. Klar ist: Dieses Aus sorgt für Frust, Unsicherheit – und einen Wettlauf gegen die Zeit!

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