+++ DIPLOMATIE-DRAMA ZWISCHEN MERZ UND TRUMP! AUS FREUNDSCHAFT WIRD FROST! +++

Berlin/Washington – Was einst wie eine ungewöhnlich enge Verbindung wirkte, droht nun spektakulär zu zerbrechen! Zu Beginn seiner Kanzlerschaft wurde Friedrich Merz noch für seinen Umgang mit Donald Trump gefeiert, Beobachter sprachen sogar von einer Art Männerfreundschaft zwischen den beiden Alphapolitikern. Doch jetzt ist von dieser Nähe kaum noch etwas zu spüren. Der Grund: Deutschlands klare Absage an eine Beteiligung am Iran-Krieg. Während Merz unmissverständlich betonte, Deutschland werde sich aus diesem Konflikt heraushalten, reagiert Trump mit offener Verärgerung – und lässt seinem Ärger freien Lauf!

Der US-Präsident konterte scharf und drehte die Argumentation kurzerhand um. Bei einer Kabinettssitzung ließ er verlauten, dass auch andere Konflikte „nicht Amerikas Krieg“ seien – eine klare Spitze gegen Berlin! Besonders brisant: Trump vermied es demonstrativ, Merz beim Namen zu nennen und sprach stattdessen nur vom „deutschen Regierungschef“. Ein diplomatischer Affront, der in politischen Kreisen für Aufsehen sorgt. Gleichzeitig arbeitet Washington an einer Militär-Allianz zur Sicherung der Straße von Hormus, nachdem der Iran den wichtigen Seeweg blockiert. Doch ausgerechnet die Nato-Partner zeigen sich zurückhaltend – und geraten erneut ins Visier der scharfen Trump-Rhetorik.

Und Berlin? Gibt sich demonstrativ unbeeindruckt! Regierungssprecher Stefan Kornelius betont, dass man weiterhin im engen Austausch mit Washington stehe und keinen Grund zur Panik sehe. Die umstrittenen Aussagen aus den USA seien „keine Äußerung, die uns den Schlaf raubt“. Hinter den Kulissen werde weiter konstruktiv zusammengearbeitet, heißt es aus Regierungskreisen. Doch eines ist klar: Die politische Eiszeit zwischen Berlin und Washington ist nicht mehr zu übersehen – und könnte weitreichende Folgen für die Zukunft des transatlantischen Bündnisses haben!

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