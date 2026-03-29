DISKO-INFERNO IN KEHL! 750 PARTY-GÄSTE FLIEHEN IN LETZTER SEKUNDE VOR DEN FLAMMEN

Schock-Nacht in Baden-Württemberg! Was als ausgelassene Party in einer angesagten Großraumdisko begann, endet im blanken Horror: Dichter Rauch quillt plötzlich aus dem Dach des Kiss-Club in Kehl, grelle Flammen schlagen in den Nachthimmel, Panik bricht aus! Während drinnen noch Hip-Hop und Afro-Beats durch die Boxen wummern, kämpfen sich Hunderte Menschen durch verrauchte Räume ins Freie. Augenzeugen berichten von dramatischen Szenen, als sich die Rauchschwaden immer weiter ausbreiten und die Situation innerhalb weniger Minuten eskaliert.

Als Feuerwehr und Rettungskräfte mit einem Großaufgebot eintreffen, steht das Gebäude bereits in Flammen. Die Einsatzkräfte müssen unter Hochdruck arbeiten, während sich immer noch Gäste im Inneren befinden. Insgesamt rund 750 Menschen waren laut ersten Angaben vor Ort – sie alle mussten in Sicherheit gebracht werden. Die Feuerwehr hilft den letzten Verbliebenen aus dem brennenden Club, während draußen verängstigte Partygäste das Inferno beobachten. Besonders brisant: Der Club gilt als Hotspot der Szene, zieht regelmäßig Besucher auch aus dem nahen französischen Straßburg an.

Wie es zu dem verheerenden Brand kommen konnte, ist bislang völlig unklar. Das Gebäude ist so stark beschädigt, dass es derzeit nicht betreten werden kann. Erste Entwarnung gibt es dennoch: Schwerverletzte wurden bislang nicht gemeldet, nur wenige Personen mussten medizinisch betreut werden. Doch der Schock sitzt tief – und vom einst pulsierenden Partytempel bleibt nach dieser Nacht nur noch eine ausgebrannte Ruine zurück.

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