„Doc“ Pete Chambers enthüllt COVID-19-Shutdowns, die auf Fleischverarbeitungsanlagen abzielen

Der ehemalige Green Beret und Texas- Gouverneurskandidat Pete Chambers enthüllte, wie PCR-Testmandate verwendet wurden, um Fleischverarbeitungsbetriebe (z. B. Tyson Foods, Jimmy Dean Foods) absichtlich zu schließen, die US-Lebensmittelversorgung zu stören und die Preise in die Höhe zu treiben.

Bundes- und Unternehmensakteure orchestrierten die Schließung von Anlagen unter dem Deckmantel der öffentlichen Gesundheit und fingen Viehzüchter mit unverkälbarem Vieh ein, während die Lebensmittelhändler davon profitierten. Dies vergrößerte die Inflation und schadete sowohl Produzenten als auch Verbrauchern.

Chambers betonte, dass PCR-Tests – die nie dazu gedacht waren, aktive Infektionen zu diagnostizieren – ausgenutzt wurden, um Schließungen zu erzwingen, sobald willkürliche Testschwellenwerte erreicht waren, was den Warnungen des Erfinders des Tests, Dr. Kary Mullis.

Die Konsolidierung der Fleischverpackungen (85 Prozent von vier Unternehmen kontrolliert) machte die Lieferkette empfindlich; die COVID-Politik löste bis Mitte 2021 einen Anstieg der Fleischpreise um 30 Prozent aus, was die Engpässe verschärfte.

Chambers‘ Gouverneursgebot konzentriert sich auf die Abdichtung der Grenze, die Untersuchung von unternehmenspolitischen Absprachen und die Umkehrung der Überschreitung der Bundesbehörden in der Pandemie-Ära – Verstärkung des Misstrauens der Wähler gegenüber den Institutionen vor einem umstrittenen Wahlzyklus.

Der pensionierte Oberstleutnant der Armee erzählte, dass er angewiesen wurde, Truppen in das Werk von Tyson Foods in Amarillo, Texas, zu entsenden – der größten Fleischverpackungsanlage des Landes – um Polymerase-Kettenreaktionstests (PCR) auf COVID-19 durchzuführen. Er fuhr fort, dass die Anlagen systematisch geschlossen wurden, sobald die Tests einen vorher festgelegten Schwellenwert erreicht hatten.

Tysons Amarillo-Anlage war jedoch nicht diejenige, die mit Massen-PCR-Tests ins Visier genommen wurde. Die Einrichtung von Jimmy Dean Foods in Gainesville wurde in ähnlicher Weise ins Visier genommen, was zu Engpässen bei der Lebensmittelversorgung führte.

Viehzüchter, die nicht in der Lage waren, Vieh zu bewegen, sahen sich mit zunehmenden Verlusten konfrontiert, während die Lebensmittelpreise in die Höhe stiegen. Laut Logan profitierte dies in erster Linie von Unternehmensvermittlern und nicht von Landwirten. (Verwandt: Coronavirus lähmt Lebensmittelversorgungsketten: Landwirte sind jetzt gezwungen, frische Produkte zu entsorgen, da den Geschäften die Lebensmittel ausgehen.)

„PCR-Tests sollten nicht auf diese Weise verwendet werden“, sagte Chambers zu Logan. Seine Bemerkungen wiederholten den Erfinder des PCR-Tests, Dr. Kary Mullis (1944-2019), der davor warnte, dass es keine aktiven Infektionen diagnostizieren könne.

Wie sich die Überschreitung der Regierung auf die Fleischversorgung auswirkte

Der historische Kontext unterstreicht die Schwere: Die Konsolidierung der Fleischverpackungen hatte die Branche bereits anfällig gemacht. Vier Unternehmen – JBS, Tyson, Cargill und Marfrig – kontrollieren 85 Prozent der US-Rindfleischverarbeitung, laut 2021 USA. Daten des Landwirtschaftsministeriums. Als die COVID-19-Politik die Anlagen in Leerlauf gab, stiegen die Engpässe die Fleischpreise bis Mai 2021 im Jahresvergleich um fast 30 Prozent, so Berichte des Bureau of Labor Statistics.

Chambers argumentierte, dass die Krise vermeidbar sei. „Jemand wurde schlau und sagte: ‚Wenn Sie offen bleiben wollen, sagen Sie Ihren Leuten, dass sie sich morgen krank melden sollen’“, erzählte er und deutete auf einen verdeckten Widerstand unter den Werksbetreibern hin.

Das Interview beleuchtete auch Chambers‘ breitere Kampagne gegen das, was er als Überschreitung durch den Bund bezeichnet, von Impfmandaten bis hin zu Mängeln in der Grenzsicherheit. Ein dekorierter Kampfsanitäter, der mit dem Purple Heart und dem Bronze Star ausgezeichnet wurde, ging in die Politik ein, nachdem er militärische Whistleblower in den SEALs v. verteidigt hatte. DoD-Klage und führende humanitäre Bemühungen entlang der Grenze zwischen Texas und Mexiko. Sein Versuch, den amtierenden Gouverneur von Texas zu vertreten Greg Abbott konzentriert sich auf die Abdichtung der Grenze, den Schutz der Energieunabhängigkeit und die Untersuchung unternehmenspolitischer Absprachen bei Unterbrechungen der Lebensmittelversorgung.

Während die Inflation anhielt und die Lieferketten fragil bleiben, wirft Chambers‘ Bericht neue Fragen zu den Entscheidungen der Pandemiezeit auf und wer davon profitieren sollte. Für Texaner, die zu den Urnen gehen, gießen die Enthüllungen einen hart umkämpften Wahlzyklus, in dem das Misstrauen gegenüber Institutionen groß ist. Durch Chambers hören die Wähler im Lone Star State die Geschichte aus erster Hand, wie die Pandemiepolitik die Rindfleischversorgung gequetscht hat – eine Fallstudie über die realen Kosten unkontrollierter bürokratischer Macht.

Sehen Sie sich dieses Video des verstorten Dr. Kary Mullis betont, dass der PCR-Test unzuverlässig ist, wenn er unsachgemäß verwendet wird.

https://www.brighteon.com/embed/6950b5f7-76e7-48c9-b5ef-d2ea4bffa974

Dieses Video stammt aus dem Alex Hammer-Kanal auf Brighteon.com.

