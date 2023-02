Döbeln: Pkw durch Böller-Explosion zerstört!

Zeit: 04.02.2023, 23.40 Uhr polizeibekannt

Ort: Döbeln, OT Großsteinbach

(450) Nach einem Zeugenhinweis stellten Einsatzkräfte in der vergangenen Nacht auf der Straße Obersteinbach einen massiv beschädigen Pkw Citroen fest. Ersten Ermittlungen zu Folge hatten Unbekannte offenbar eine Scheibe des Wagens eingeschlagen und anschließend Pyrotechnik im Auto zur Explosion gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden – Schadenshöhe etwa 2.000 Euro.

Zeugen hatten zwischen 22:30 Uhr und 23:00 Uhr einen lauten Knall gehört, der mit der Sprengung in Verbindung stehen könnte. Das Fahrzeug selbst soll bereits mehrere Tage am Ort gestanden haben.

Die Chemnitzer Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion aufgenommen und fragt: Wer hat in Großsteinbach Personen oder Fahrzeuge beobachtet, die mit der Explosion in Verbindung stehen könnten? Wer kann Angaben zur Tatzeiteingrenzung machen? Wer kann Angaben zum Fahrzeugeigentümer oder den Umständen des Abstellens am Ereignisort machen? Hinweise nimmt unter der Rufnummer 0371 387 3448 die Kriminalpolizei entgegen. (ju) Quelle: Polizei Sachsen