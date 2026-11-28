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Doha – Die Internationale Fernmeldeunion hat erstmals eine Resolution zum Funkverkehr auf und um den Mond verabschiedet. Die Entscheidung der UN-Sonderorganisation fiel auf der Bevollmächtigtenkonferenz in Katar. Sie schafft noch kein Handynetz für Astronauten, soll aber Frequenzregeln für künftige Mondmissionen vorbereiten. Verbindliche Vorgaben sollen 2027 auf der nächsten Weltfunkkonferenz beraten werden.

Stand: 21:50 Uhr MEZ

Die Mitgliedstaaten der Internationalen Fernmeldeunion (ITU) nahmen die Resolution am 26. November in Doha an. Es ist laut einer Mitteilung der ITU die erste Entschließung ihres höchsten Beschlussgremiums, die sich eigens der Erkundung des Mondes widmet. Die Konferenz (PP-26) dauert vom 9. bis 27. November. ITU-Generalsekretärin Doreen Bogdan-Martin sagte: „Für die kommenden Jahrzehnte sind Hunderte Mondmissionen geplant. Sie alle sind auf eine klare und zuverlässige Funkkommunikation angewiesen.“

Die Resolution richtet noch kein betriebsbereites Mobilfunknetz ein. Sie stärkt nach Angaben der ITU die Rolle der Organisation bei der Suche nach Frequenzlösungen für Missionen auf und um den Mond. Funkfrequenzen werden dort nicht nur für Sprache und Daten gebraucht, sondern auch für Navigation und Fernerkundung. Bislang haben 10 Staaten Frequenzanmeldungen für Projekte auf oder um den Mond eingereicht. ITU-Funkdirektor Mario Maniewicz erklärte: „Die zunehmenden Aktivitäten auf dem Mond bringen neue Anforderungen an Funkfrequenzen und neue Herausforderungen bei ihrer Koordinierung mit sich.“ Die laufenden Studien sollten die technische Grundlage dafür liefern, dass die Mitgliedstaaten auf der nächsten Weltfunkkonferenz den künftigen Regelrahmen beraten.

Ein erstes Mobilfunksystem ist bereits erprobt worden. Im März 2025 brachte Nokia Bell Labs im Rahmen der Mission IM-2 des US-Unternehmens Intuitive Machines eine kompakte 4G-Anlage auf die Mondoberfläche, finanziert unter anderem durch ein NASA-Programm. Laut Nokia schaltete sich die Anlage ein und übertrug rund 25 Minuten lang Betriebsdaten zur Erde. Eine geplante Mobilfunkverbindung zu einem Mondfahrzeug kam nicht zustande. Ursache waren nach Angaben des Unternehmens starke Leistungseinschränkungen, weil die Landefähre Athena nach der Landung ungünstig ausgerichtet war; als die Funkanlage später aktiviert wurde, war das Gerät am Fahrzeug bereits zu kalt.

Den Auftrag zu den Frequenzstudien hatte bereits die Weltfunkkonferenz 2023 erteilt. Beraten werden sollen mögliche neue oder geänderte Frequenzzuweisungen für künftige Mond-Kommunikationssysteme. Die eigentlichen Festlegungen stehen damit erst auf der Weltfunkkonferenz 2027 an.

KOMMENTAR / MEINUNG: Die Frage, ob der Mond jetzt ein eigenes Handynetz bekommt, greift zu weit. Beschlossen wurde eine politische Resolution über Zuständigkeit und weitere Studien – kein fertiges Netz und kein Zeitplan für Anrufe von Astronauten zur Erde.

KOMMENTAR / MEINUNG: Trotzdem ist der Schritt sinnvoll. Wenn immer mehr Missionen gleichzeitig funken, ohne sich abzustimmen, stören sie einander. Klare Frequenzregeln müssen kommen, bevor der Betrieb auf der Mondoberfläche dichter wird.

KOMMENTAR / MEINUNG: Am Ende zählt, was die nächste Funkkonferenz wirklich festlegt. Neben der Verständigung der Missionen muss auch jener Bereich des Mondes geschützt bleiben, der für die Radioastronomie besonders still und daher wissenschaftlich kostbar ist.

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Quellen:

ITU: https://www.itu.int/en/mediacentre/Pages/PR-2026-11-26-lunar-exploration.aspx

Nokia: https://www.nokia.com/newsroom/nokia-and-intuitive-machines-deliver-first-cellular-network-to-the-moon-achieve-some-key-mission-objectives/

BILD: https://bild.de/leben-wissen/wissenschaft/handynetz-auf-dem-mond-un-trifft-historische-entscheidung-6b08505078855274ac4aba3d

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