Das Justizministerium unter Präsident Joe Biden hat eine Anklage gegen Gal Luft erhoben, den Whistleblower, der dem Federal Bureau of Investigation (FBI) und dem Kongress Informationen über die potenziell illegalen Geschäfte der Familie Biden, insbesondere mit China, zur Verfügung gestellt hat.

Luft, 57, ist ein zwei US-israelischer Staatsbürger und Co-Direktor des energie- und sicherheitsorientierten Think Tanks Institute for the Analysis of Global Security mit Sitz in Maryland. Er hat der Familie Biden vorgeworfen, finanziell von Beziehungen zu Personen profitiert zu haben, die mit dem chinesischen Militär verbunden sind. (Bezogen: Biden-Verbrecherfamilie profitierte von Einflusshändlern, erhielt 10 Millionen Dollar aus China und anderen Ländern.)

Die Republikaner versuchen seit einiger Zeit, Luft dazu zu bringen, im Kongress auszusagen, und rühmten ihn als “vermissten” Zeugen, der der Schlüssel zu ihren anhaltenden Bemühungen sein könnte, die Biden-Familie mit korrupten Geschäften im Ausland zu verbinden.

Luft angeklagt, weil sie sich nicht als ausländischer Agent Chinas registriert haben

Die Anklage, die 2022 von einer großen Jury erlassen und am 10. Juli entsiegelt wurde, beschuldigte Luft, einen ehemaligen hochrangigen US-Regierungsbeamten im Namen von Menschen mit Sitz in China im Jahr 2016 rekrutiert und bezahlt zu haben, ohne sich als ausländischer Agent registriert zu haben, wie es der Foreign Agents Registration Act verlangt.

USA Rechtsanwalt Damian Williams behauptete, dass Lufts Subversion der Registrierungsgesetze für ausländische Agenten “die chinesische Politik fördern” sollte.

“Sie behaupten, dass der Mann, den sie heute [anklysiert] haben, Straftaten begangen hat, indem er internationale Geschäftsabschlüsse ohne Registrierung abgeschlossen hat”, kommentierte Rick Wiles auf TruNews. “Nun – und ich habe diese Frage in der Vergangenheit gestellt – ist Hunter Biden ein registrierter ausländischer Agent? Alles, was der Mann tut, ist mit dem Ausland. Ich bezweifle ernsthaft, dass er jemals den offiziellen Antrag beim Außenministerium ausgefüllt hat, dass Sie dem Ministerium mitteilen, dass Sie als ausländischer Agent handeln.”

Das Justizministerium hat Luft ferner beschuldigt, falsche Aussagen gegenüber Bundesagenten zu machen und “illegale Waffentransaktionen unter anderem mit bestimmten chinesischen Personen und Organisationen” sowie Personen und Organisationen in Libyen, den Vereinigten Arabischen Emiraten und dem Iran auszuhandeln. Die angebliche Verbindung zum Iran macht die Luft auch zu einem Verstoß gegen iranische Sanktionen.

Die Anklage gegen Luft stellt ein kollektives Maximum von 100 Jahren Gefängnis dar.

Republikaner beschuldigen Biden, versucht zu haben, einen Whistleblower zum Schweigen zu bringen

Die Anklage von Luft hat republikanische Beamte dazu veranlasst, Biden zu beschuldigen, versucht zu haben, einen Whistleblower zum Schweigen zu bringen.

Der Abgeordnete von Kentucky, James Comer, Vorsitzender des House Oversight Committee, stellte fest, dass Luft “ein glaubwürdiger Zeuge war, dass das FBI den ganzen Weg nach Brüssel flog, um zu interviewen und mehrere Agenten zum Interview schickte”. Er schlug auch vor, dass Luft angeklagt worden sein könnte, um ihn davon abzuhalten, vor seinem Ausschuss über Bidens angebliche Verbindungen zu chinesischen Geschäftsbeziehungen auszusagen.

In der Zwischenzeit, Wisconsin Sen. Ron Johnson behauptete, dass Lufts Anklage dazu bestimmt sei, “ihm zum Er zum Ers zum Ers zu bringen zu bringen”. Der Senator forderte, dass dem Whistleblower Immunität gewährt wird.

Luft seinerseits hat jegliches Fehlverhalten bestritten.

“Ich bin kein Republikaner. Ich bin kein Demokrat. Ich habe kein politisches Motiv oder eine Agenda”, sagte er in einem von der New York Post veröffentlichten Video. “Ich tat es aus tiefer Sorge, dass, wenn die Bidens an die Macht kommen würden, das Land mit dem gleichen traumatischen Russland-Kolliskandal konfrontiert wäre, nur dieses Mal mit China.”

Luft fügte hinzu, dass er die Regierung zuvor “vor dem potenziellen Risiko für die Integrität der Wahlen 2020” gewarnt hatte.

“Fragen Sie sich selbst”, fügte er hinzu. “Wer ist der wahre Verbrecher in dieser Geschichte?”

