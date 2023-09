Dortmund: 43-Jähriger nach Tötungsdelikt in Untersuchungshaft!

Gemeinsame Presseinformation der Staatsanwaltschaft Dortmund und des Polizeipräsidiums Dortmund

Das Amtsgericht Dortmund hat am Montagabend (11.9.2023) einen Haftbefehl gegen einen 43-jährigen Mann erlassen.

In diesem Haftbefehl wird ihm ein Totschlag zum Nachteil seiner 39-jährigen Ehefrau und ein versuchter Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung zum Nachteil seiner 20-jährigen Tochter vorgeworfen (Tatzeit: 10.9.2023, 22:25 Uhr / Tatort: Mehrfamilienhaus in der Mallinckrodtstraße).

Die Obduktion ergab, dass der Beschuldigte seine Ehefrau durch Messerstiche tötete. Im Anschluss soll er versucht haben, seine 20-jährige Tochter mit dem Messer zu töten. Dieser gelang es jedoch, aus der Wohnung zu flüchten und bei einer Nachbarin Unterschlupf zu finden. Die Tochter wurde ebenfalls durch Messerstiche leicht verletzt.

Der Beschuldigte verletzte sich nach der Tat selbst und musste operiert werden. Zur Tat äußert er sich nicht.

