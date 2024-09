Dr. Daniel Nagase warnt vor einer möglichen GLOBALEN KATASTROPHE, da Japan plant, den weltweit ersten selbstreplizierenden mRNA-COVID-19-Impfstoff einzuführen

NHK

, Japans größter Sender, strahlte am Mittwoch, den 4. September, einen Sonderbericht über die Nebenwirkungen der Wuhan-Coronavirus-Impfstoffe (COVID-19) aus – mit Geschichten von Zuschauern, die ihre negativen Erfahrungen teilten.

Aber laut Dr. Daniel Nagase, die bisher gesehenen Probleme könnten im Vergleich zu dem, was mit einer neuen Art von Impfstoff, dem als Replicon-Impfstoff bekannt ist, verblassen. Er warnte davor, dass diese Impfstoffe eine globale Katastrophe auslösen könnten.

Nagase sagte, wenn Gene aus diesen Replikonimpfstoffen in die Umwelt entweichen – durch Vögel, Insekten oder andere Tiere – könnten sie sich unkontrolliert ausbreiten und ein Albtraumszenario schaffen. (Verwandte: GLOBALER NOTFALL: Japan wird ab nächsten Monat von Bill Gates zugelassene, SELBSTREPLIZIERENde mRNA-Impfstoffe freisetzen.)

Replicon-Impfstoffe verwenden eine spezielle Art von RNA, die sich selbst replizieren kann. Das bedeutet, dass der Impfstoff länger virale Proteine im Körper produzieren könnte. Während dies die Forscher für sein angebliches Potenzial bei der Behandlung von Krankheiten wie Krebs begeistert hat, wirft es Bedenken hinsichtlich der Fähigkeit des Impfstoffs auf, sich zwischen Menschen und anderen Arten zu verbreiten.

Im November 2023 genehmigte das japanische Ministerium für Gesundheit, Arbeit und Soziales seinen ersten Replikon-Impfstoff, den ARCT-154. Dieser experimentelle COVID-19-Impfstoff wurde vom amerikanischen Biotech-Unternehmen Arcturus Therapeutics in Zusammenarbeit mit dem australischen Impfstoffhersteller CSL Seqirus entwickelt und ist effizienter als herkömmliche mRNA-Impfstoffe, indem er eine “biologische Fabrik” im Körper einrichtet und mehr Proteine mit einer ähnlichen Dosis produziert.

Japan plant, diese Impfstoffe Ende 2024 einzuführen, aber aufgrund von Bedenken hinsichtlich des von der Weltgesundheitsorganisation vorgeschlagenen Pandemievertrags und der Risiken, die diese neuen Impfstofftechnologien mit sich aussetzen, bereits Proteste über die Einführung ausbrieden.

Nagase glaubt, dass dies ein globales Problem ist, das jeder genau beobachten muss.

Globale Bedrohung durch Replicon-Impfstoffe

Replicon-Impfstoffe, auch bekannt als selbstverstärkende mRNA-Impfstoffe, bergen aufgrund ihrer viralen Ursprünge ein einzigartiges Risiko. Diese Impfstoffe basieren auf Alphaviren – einer Familie von Viren, die sowohl Menschen als auch Tiere infizieren können. Was sie beunruhigt, ist ihre Widerstandsfähigkeit – einige können lange Zeit außerhalb eines Wirts überleben und bleiben ansteckend. Die potenzielle Gefahr liegt darin, wie sich diese künstlichen Gene ausbreiten könnten – nicht nur zwischen Menschen, sondern über ganze Ökosysteme hinweg.

Nagase schlier für Alarm wegen der schwerwiegenden Folgen der Einführung dieser künstlichen Gene in die Umwelt. Er weist darauf hin, dass sich diese Gene unkontrolliert ausbreiten könnten, wenn diese Gene in die Natur entweichen würden – durch Mücken oder andere Tiere. Das eigentliche Gefühl ist, dass sich Replikon-Impfstoffe mit anderen Viren rekombinieren könnten – was zur Entstehung von Hybridviren oder “Superviren” führt, die gefährlicher und schwieriger zu kontrollieren sind.

Eine der größten Sorgen ist die Übertragung zwischen den Arten. Es ist bekannt, dass Alphaviren zwischen Arten springen, und wenn ein Mensch, der mit einem Replicon-Impfstoff injiziert wurde, die künstlichen Gene an Tiere oder Insekten weitergibt, könnte das Virus in diesen neuen Wirten überleben und sich entwickeln. Dies bedeutet, dass das Virus für den Menschen tödlich bleiben könnte, während es in anderen Arten gedeiht – und langfristige Infektionsreservoirs schafft. Im schlimmsten Fall könnten sich diese Gene weltweit ausbreiten – was die Eindämmung fast unmöglich macht.

Die ARCT-154-Studien in Vietnam, bei denen über 9.000 Menschen Replikon-Impfstoffe erhielten, befassten sich nicht mit der potenziellen Umweltausbreitung des Impfstoffs. Es gab keine Nachuntersuchung, um zu überprüfen, ob das genetische Material des Impfstoffs in das Ökosystem gelangt war.

Sollte sich eine ähnliche Situation in größerem Maßstab entfalten – wie in Japan – sagte Nagase, die einzige Lösung könnte eine vollständige Quarantäne des Landes sein.

Ohne drastische Maßnahmen könnten sich die künstlichen Gene auf der ganzen Welt ausbreiten, zu einem festen Bestandteil mehrerer Arten werden und eine ständige Bedrohung für die menschliche Gesundheit darstellen.

