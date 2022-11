Dr. Heiko Schöning: Der große Plan hinter Covid-19

Bereits mehrere Monate vor Beginn der weltweiten Covid-19-Krise warnte der Hamburger Arzt Dr. Heiko Schöning vor einer geplanten Erregerpanik. In seinem Buch „GAME OVER“ bringt er hochbrisante Beweise über Strippenzieher im Hintergrund ans Licht. Daher ist es nicht verwunderlich, dass der Vertrieb seines Buches auf verschiedenste Weise behindert wurde, z.B. erhielt die Druckerei längere Zeit kein Papier. Zudem wurden von Dritten völlig haltlose rechtliche Ansprüche auf das Buch eingefordert. Kürzlich gab Dr. Schöning in einem Interview mit dem österreichischen TV-Sender AUF1 einen tieferen Einblick in seine detaillierten Hintergrundrecherchen. Hier ein sehr aufschlussreicher Einblick aus dem Interview: weiterlesen