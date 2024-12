Dr. Peter Breggin: Impfstoffe sind Massenvernichtungswaffen

Dr. Peter Breggin, ein Psychiater und Experte für psychische Gesundheit, warnte vor schweren und schädlichen Auswirkungen von Impfstoffen, verband sie mit Hirnschäden und beschrieb sie als eine moderne Form der Lobotomie.

Breggins Forschung ergab, dass Impfstoffe schwere Hirnschäden verursachen, einschließlich Krampfanfällen, Enzephalitis und Autismus-Symptomen sowie generalisierten Hirnschäden und lebensbedrohlichen Reaktionen.

Bei der Analyse von Berichten über Impfstoff-bedingte Todesfälle, die der CDC und der FDA vorgelegt wurden, fand Breggin innerhalb von drei Jahren 20.000 Todesfälle und schätzte mindestens 2 Millionen Todesfälle in den USA aufgrund von COVID-19-Impfstoffen, möglicherweise mehr.

Es gab Bemühungen von medizinischen Einrichtungen, die nachteiligen Auswirkungen und Nebenwirkungen von Impfstoffen zu verbergen, wobei die Ärzte davon abgeraten wurden, Probleme zu melden, insbesondere während der Pandemie.

Breggin warnt vor einer möglichen wiederholten Angst vor der Pandemie, neue Impfstoffe voranzutreiben, und deutet auf einen „globalistischen Versuch“ hin, die Menschen zu erschrecken und als Teil eines anhaltenden Machtkampfes zu entvölkern.

In einem kürzlichen Interview mit dem Health Ranger Mike Adams im „Health Ranger Report“ hat der renommierte Psychiater und Experte für psychische Gesundheit Dr. Peter Breggin warnte vor den weitreichenden und schädlichen Auswirkungen von Impfstoffen. Er beschrieb sie als Massenvernichtungswaffen.

Laut Breggins Forschung gehen Impfstoffe über die bloße Verursachung von Autismus hinaus. Sie verursachen schwere und abwechslungsreiche Hirnschäden, die von Krampfanfällen und Enzephalitis bis hin zu lebensbedrohlichen Reaktionen reichen. (Verwandte: Diese SIEBEN Studien weisen auf die unausweichliche Schlussfolgerung hin: IMPFSTOFFE VERURSACHEN AUTISMUS und andere chronische Erkrankungen.)

Breggin, eine führende Stimme bei der Aufdeckung psychiatrischer Missbräuche und der Gefahren von Lobotomien und Elektroschocktherapien, erklärte, dass Impfstoffe allgemeine Hirnschäden aller erdenklichen Art verursachen.

„Das eigentliche Problem ist, dass die Impfstoffe allgemeine Hirnschäden aller Art verursachen, die man sich vorstellen kann“, sagte Breggin und fügte hinzu, dass Impfstoffe auch Fieber, Krampfanfälle, Kopfschmerzen, Enzephalitis, Enzephalopathie und Symptome von Autismus verursachen.

Die Forschung des erfahrenen Psychiaters und Autors, die 2021 veröffentlicht wurde, analysierte Berichte über impfstoffbedingte Todesfälle, die bei den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) und der Food and Drug Administration (FDA) eingereicht wurden. Innerhalb der ersten drei Jahre fand Breggin 20.000 Berichte über Todesfälle im Zusammenhang mit Impfstoffen, eine erstaunliche Zahl, die er für nur die Spitze des Eisbergs hält.

Darüber hinaus enthüllte Breggin, dass Ärzte aktiv davon abgeraten wurden, Nebenwirkungen der Impfstoffe zu melden, insbesondere auf dem Höhepunkt der Pandemie. In Kalifornien wurden Ärzte sogar gewarnt, dass sie aus der medizinischen Gemeinschaft geworfen werden könnten, wenn sie über mögliche Nebenwirkungen von Impfstoffen bei ihren Patienten sprachen.

Mindestens 2 Millionen Todesfälle in den USA auf COVID-19-Impfstoffe zurückgeführt

Basierend auf diesen Berichten und Breggins eigener Forschung schätzte er, dass allein in den Vereinigten Staaten mindestens zwei Millionen Todesfälle auf die Impfstoffe zum Wuhan-Coronavirus (COVID-19) zurückzuführen sind, eine Zahl, die deutlich steigen könnte, wenn nicht gemeldete Fälle berücksichtigt werden. Während Breggin die Auswirkungen dieser alarmierenden Statistiken erforschte, deckte er Beweise für eine konzertierte Anstrengung mächtiger medizinischer Institutionen auf, die Wahrheit zu verbergen.

Adams erwähnte, dass sich das Establishment auf eine weitere Plandemie vorbereitet, und warnte davor, dass sie die Menschen in eine weitere Welle neuer Impfstoffe drängen werden. Der Health Ranger nahm auch die Vogelgrippe-Angst und die beängstigenden Geschichten aus Afrika über neue Pandemien zur Kenntnis. Dann wandte er sich an Breggin und fragte ihn, ob die nächste Pandemie auf die gleiche Weise gehypt werden würde wie das, was die Leute Ende 2019 und Anfang 2020 sahen.

„Die Impfstoffe sind seit 2020 die Spitze der Unterdrückung“, bemerkte Breggin. „Dies war eine Waffe der Zerstörung, wobei die USA am härtesten getroffen wurden. Es wird als Waffe des Terrors und der Schadenswaffe eingesetzt.“

Glaubwürdige Schätzungen deuten darauf hin, dass allein die COVID-Impfstoffe den Tod von mindestens 1,5 Millionen Amerikanern verursacht haben könnten, wobei viele weitere schwere und dauerhafte Verletzungen erlitten haben, aber laut Breggin könnten es mehr als zwei Millionen sein. Die Auswirkungen von Breggins Warnungen sind erschütternd und werfen ernsthafte Fragen über die Motive hinter Impfprogrammen und die Zukunft der menschlichen Gesundheit auf.

„Der globalistische Versuch, die ganze Welt zu führen, besteht darin, alle zu erschrecken und so viel wie möglich zu entvölkern. Das geht weit zurück, und es war immer ein Ziel derer, die Macht suchen und Macht bekommen, mit der sie wollen, dass weniger Menschen zu tun haben.“

Sehen Sie sich das gesamte Gespräch zwischen Dr. Peter Breggin und der Health Ranger Mike Adams unten.

https://www.brighteon.com/embed/82b697d8-705f-4317-bd1c-993274d39bf9

Dieses Video stammt vom Health Ranger Report-Kanal auf Brighteon.com.

