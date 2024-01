Drag Queen CEO von United Airlines beschuldigt, Mitarbeiter verspottet zu haben, die religiöse Ausnahmen vom COVID-19-Impfstoffmandat beantragt haben

Der “Drag Queen”-CEO von United Airlines Scott Kirby und die obere Geschäftsleitung des Unternehmens wurden beschuldigt, Mitarbeiter verspottet zu haben, die religiöse Ausnahmen für das strenge Wuhan-Coronavirus-Impfstoffmandat (COVID-19) der Fluggesellschaft beantragten.

Kirby, bekannt dafür, sich für Vielfalt und Inklusion in der Luftfahrtindustrie einzusetzen, schlug Berichten zufolge vor, diejenigen mit religiösen Unterkünften anders zu behandeln als geimpfte Mitarbeiter.

United Airlines hat im August 2021 eines der strengsten COVID-19-Impfstoffmandate im privaten Sektor eingeführt, in dem seine mehr als 60.000 Mitarbeiter in den Vereinigten Staaten aufgefordert werden müssen, sich impfen zu lassen oder sich einer Kündigung zu stellen.

Etwa 96 Prozent der Mitarbeiter des Unternehmens stimmten ein, aber mehrere hundert, die sich weigerten, wurden Berichten zufolge gefeuert. Weitere 2.300 Mitarbeiter erhielten religiöse und medizinische Ausnahmen, aber sie wurden in unbezahlten Urlaub versetzt und ihrer Gesundheitsleistungen entzogen.

Eine Gruppe dieser Mitarbeiter, die Ausnahmen erhielten, reichte eine Klage gegen United Airlines ein, in der sie ihre Rechte gemäß Titel VII des Civil Rights Act von 1964 und dem Americans with Disabilities Act verletzten. Die USA Das Berufungsgericht für den fünften Bezirk entschied, dass das Mandat irreparablen Schaden zufügte, und überwies den Fall an das Bezirksgericht.

Der am 13. Januar im Rahmen einer laufenden Klage gegen die Fluggesellschaft eingereichte Rechtsschrift besagt, dass Kirby die Mitarbeiter, die religiöse Unterkünfte in Betracht ziehen, davor gewarnt hat, “sehr vorsichtig zu sein”, da “sehr wenige” den Freistellungsprozess erfolgreich steuern würden. Der CEO soll diese Mitarbeiter verspott haben und behauptet, dass sie “plötzlich entschieden haben, dass ich wirklich religiös bin”.

Die Dokumente deuten darauf hin, dass Kirby eine “hohe Messlatte” für Unterkunftsanfragen gesetzt hat und sie in eine “Scott-Level-Initiative” verwandelt. Die Vorgesetzten wurden Berichten zufolge angewiesen, die Schwierigkeit der Erlangung von Ausnahmen zu betonen, ein Schritt, der einige Mitarbeiter absichtlich verärgert hat.

“Kirby machte seine Pläne klar und warnte davor, dass jeder, der sich um eine Unterkunft beworben hat, ‘seinen Job aufs Spiel setzen würde'”, heißt es in dem Dokument.

Die Mitarbeiter, denen eine “angemessene Unterkunft” gewährt wurde, berichteten von schwerwiegenden Folgen, darunter psychische Angst, finanzielle Not und emotionale Not. Einige sahen sich dem Risiko der Obdachlosigkeit ausgesetzt, während andere auf die Krebsbehandlung eines Ehepartners verziehen mussten.

Darüber hinaus schlägt Kirby vor, dass Mitarbeiter mit religiösen Ausnahmen ein spezielles Symbol auf ihren Abzeichen tragen müssen. Das Rechtsteam der Fluggesellschaft lehnte die Idee jedoch ab und verwies auf einen möglichen Konflikt zwischen den Arbeitskräften. Überraschenderweise wurden einige HR-Mitarbeiter Berichten zufolge überrascht und verglichen den Vorschlag mit dem historischen Konzept des scharlachroten Briefes, in dem eine angebliche Ehebrecherin in Nathaniel Hawthornes Roman markiert wurde, um sie dafür zu beschämen, dass sie eine wahrgenommene Sünde begangen hatte.

Die religiöse Verhöhnung des Drag Queen CEO steht vor Gegenreaktion

Die Kontroverse hat Kritik von Rechtsexperten und Gewerkschaftsführern ausgelöst.

Zum Beispiel äußerte Craig Symons, Gewerkschaftspräsident der United Airlines-Niederlassung der Professional Airline Flight Control Association, Berichten zufolge Bedenken, dass United “über die Linie” geht und versucht, eine “Säuberung der religiösen Orthodoxie” einzuführen.

Sogar Mark Paoletta von Schaerr Jaffe LLP, dem Anwalt des Klägers, verurteilte Kirbys Handlungen.

“Diese Mitarbeiter lieben ihre Arbeit, und es ist erschreckend, dass Scott Kirby, CEO von United Airlines, versuchen würde, diese guten Menschen zu zwingen, ihren Glauben zu verletzen oder ihre Gesundheit als Bedingung für die Möglichkeit, ihre Arbeitsplätze zu behalten, zu gefährden”, sagte Paoletta. “Kirbys Feindseligkeit und völlige Verachtung für den Glauben und die Gesundheit seiner Mitarbeiter sind verabscheuungswürdig und verletzen ihre Bürgerrechte, und er sollte sowohl vor dem Gericht als auch vor dem Gericht der öffentlichen Meinung zur Rechenschaft gezogen werden.

Captain Sherry Walker, Mitbegründer von Airline Employees for Health Freedom, schloss sich der Kritik an.

“Buchstäblich Tausende von United Airlines-Mitarbeitern verloren ihren Gehaltsscheck, als ihnen illegal angemessene Unterkünfte für ihre religiösen Überzeugungen verweigert wurden, was ihre Fähigkeit, Essen auf den Tisch zu legen und Familienkosten zu bezahlen, wegen des Strafmandats von CEO Scott Kirby, das wir jetzt erfahren, aus Kirbys schockierender Verachtung für Menschen des Glaubens entstanden ist.

